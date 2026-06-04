Tại một sự kiện quy tụ những người trẻ đang thay đổi thế giới, Thân vương William đã để lại ấn tượng không phải bằng một bài phát biểu hoành tráng, mà bằng một câu trả lời mộc mạc đến bất ngờ: "Đây là chủ đề tôi chưa quen". Câu nói ấy, xuất phát từ người đàn anh sẽ kế vị ngai vàng nước Anh, lại có sức nặng mà nhiều bài diễn văn được chuẩn bị kỹ lưỡng không thể có được.

Một câu hỏi dũng cảm, một câu trả lời chân thành

Ngày 3 tháng 6, Thân vương William (43 tuổi) tham dự phiên thảo luận trong khuôn khổ Lễ hội SXSW London, ngồi cùng bàn với hai người trẻ được trao Giải thưởng Di sản Diana. Một trong số họ là Vivi Lin, 27 tuổi, người sáng lập tổ chức phi chính phủ "With Red" - NGO chuyên phá bỏ định kiến về kinh nguyệt và nâng cao nhận thức cộng đồng về sức khỏe kinh nguyệt.

Khi đến lượt đặt câu hỏi, Vivi Lin không chọn một chủ đề an toàn. Cô hỏi thẳng Thân vương xứ Wales: "Ngài đã sẵn sàng nói chuyện với con gái về kinh nguyệt chưa? Và ngài đang chuẩn bị như thế nào?" - một câu hỏi nhắm trực tiếp đến Vương nữ Charlotte, con gái 11 tuổi của anh và Vương phi xứ Wales Kate.

"Anh ấy trả lời thành thật và mỉm cười", Vivi Lin kể lại với PEOPLE. "anh nói: 'Đây là chủ đề tôi chưa quen.' Điều đó thực sự rất dễ thương". Thân vương William thừa nhận đây là cuộc trò chuyện anh biết mình sẽ phải có trong tương lai, và anh sẽ tìm đến người bạn đời của mình Vương phi Kate để được giúp đỡ.

Vì sao câu trả lời này lại quan trọng?

Đối với Vivi Lin, đây không đơn thuần là một khoảnh khắc giao tiếp giữa người nổi tiếng và nhà hoạt động xã hội. "Việc Thân vương William canh nhận rằng anh cần phải nói chuyện với con gái và anh cần vợ giúp anh làm điều đó sẽ có ý nghĩa rất lớn với rất nhiều người cha có con gái", cô nói. "Bởi vì có rất nhiều người đang loay hoay và không biết bắt đầu từ đâu".

Anh cũng thừa nhận rằng định kiến về kinh nguyệt vẫn còn tồn tại trên khắp thế giới, và nhiều người thực sự không biết về vấn đề này. Với tổ chức "With Red", sứ mệnh trải dài từ giáo dục đến vận động chính sách, đảm bảo rằng phụ nữ từ khi còn nhỏ biết cách sử dụng các sản phẩm kinh nguyệt và hiểu được chu kỳ cơ thể mình.

Người trẻ đang "tái lập" quyền lực

Phiên thảo luận không chỉ xoay quanh sức khỏe kinh nguyệt. Thân vương William còn trò chuyện với Sophie Pender - người sáng lập "The 93% Club", mạng lưới hỗ trợ sinh viên tốt nghiệp từ trường canh lập có cơ hội kết nối và phát triển ngang bằng với những người xuất thân từ trường tư thục danh giá.

Chủ đề bao phủ cả buổi là cách thế hệ trẻ đang dùng sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp và hành động cộng đồng để giải quyết những vấn đề mà người lớn tuổi cho là quá phức tạp. "Có một làn sóng ngược - những người trẻ đang tự tạo ra giải pháp cho những bài toán mà người khác bỏ cuộc", Sophie Pender nhận xét.

Smartphone và sự mất kết nối con người cũng được đề cập. Thân vương William bày tỏ lo ngại về việc tất cả mọi thế hệ đều đang sống quá nhiều trong thế giới trực tuyến, trong khi khả năng nhìn thẳng vào mắt nhau và trò chuyện trực tiếp đang dần mai một. Anh gọi đây là một kỹ năng thiết yếu của một xã hội lành mạnh.

"Chúng ta đều muốn những điều đơn giản như nhau"

Sau buổi thảo luận, Sophie Pender hỏi Thân vương William điều anh thấy khi nhìn vào đất nước. Câu trả lời của anh mang một sự bình dị khác thường: "Ở tận cùng, chúng ta đều là những con người đơn giản. Dù họ tưởng như không thể đồng ý với nhau, thực ra tất cả đều muốn những điều giống nhau - tình yêu thương, sự an toàn, sức khỏe và hạnh phúc".

Tiến sĩ Tessy Ojo, Giám đốc điều hành The Diana Award, cho biết tổ chức rất vinh dự được Thân vương William tham dự. "Giống như chúng tôi, anh ấy tự hào khi thấy tiếng nói của người trẻ ở trung tâm sự kiện này", bà nói trong tuyên bố chính thức. "Những người trẻ này không chỉ đang phản ứng với thế giới họ thừa hưởng, họ đang chủ động định hình lại nó".

*Theo People