Ngày 20/3/1974, Vương nữ Anne cùng chồng, Đại úy Mark Phillips, và vệ sĩ Jim Beaton đang trên đường trở về Cung điện Buckingham sau một sự kiện từ thiện. Khi xe của Vương nữ đến gần The Mall, một chiếc xe khác bất ngờ chặn đường. Một người đàn ông tên Ian Ball bước ra, tay cầm súng ngắn, và nổ súng vào tài xế, nhân viên an ninh của Vương nữ cùng một phóng viên ảnh đang cố gắng can thiệp.

Tên Ball toan tính bắt cóc Vương nữ Anne để đòi khoản tiền chuộc 2 triệu USD. Hắn ra lệnh cho Vương nữ ra khỏi xe. Đáp lại, Vương nữ Anne dũng cảm đáp trả bằng ba chữ ngắn gọn nhưng đầy kiên quyết và quả cảm: "Không đời nào!".

May mắn thay, võ sĩ quyền Anh Ronnie Russell có mặt gần đó đã nhanh chóng lao vào hỗ trợ, đấm vào đầu Ball. Cả Beaton và Russell đều được vinh danh vì lòng dũng cảm của họ. Vệ sĩ Beaton được trao tặng Huân chương George Cross sau khi bị bắn ba phát đạn khi bảo vệ Vương nữ. Sau đó, ông chia sẻ với cảnh sát: "Tôi cảm thấy mệt mỏi và rất say, mặc dù tôi không hề uống rượu. Tôi chỉ muốn nằm xuống."

Vương nữ Anne sau đó đã đến bệnh viện thăm Beaton để cảm ơn sự dũng cảm của ông. Beaton sau này chia sẻ với tờ The Times về việc thực tiễn an ninh của Hoàng gia đã thay đổi như thế nào sau vụ việc: "Tôi không có gì cả… Không có xe hỗ trợ. Việc huấn luyện là không tồn tại; nhưng sau đó, chúng tôi nghĩ sẽ không có chuyện gì xảy ra. Bây giờ họ rất chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản".

Ball bị bắt và nhận tội âm mưu giết người và bắt cóc. Hắn bị đưa đến Bệnh viện Broadmoor do được chẩn đoán mắc chứng tâm thần phân liệt. Trong một bộ phim tài liệu kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70 của mình, Vương nữ Anne đã dũng cảm kể lại khoảnh khắc kinh hoàng đó trên ITV's Anne: The Princess Royal at 70. Bà nhớ lại: "Điều thú vị là những gì bạn nhớ và cách bạn nhớ nó, bởi vì mặc dù tôi nghĩ mình nhớ tất cả mọi thứ đã xảy ra nhưng tôi sẽ không bao giờ có thể thề rằng mình có thể nhớ theo đúng thứ tự. Bởi vì chúng giống như những bức ảnh, những bức ảnh chụp nhanh riêng lẻ. Rất rõ ràng. Kỳ lạ là tôi đã nghĩ về điều đó trước đây".

Tuy nhiên, Vương nữ Anne đã chuẩn bị cho những điều bất ngờ. Bà giải thích: "Một điều về ngựa và thể thao là bạn phải chuẩn bị cho những điều bất ngờ và bạn phải suy nghĩ kỹ lưỡng về những vấn đề có thể xảy ra. Tôi cho rằng đó là kỷ luật mà ở một mức độ nào đó đã ảnh hưởng đến quá trình suy nghĩ của tôi".

Theo Express