Mẹ vợ đến chăm con gái ở cữ được 10 ngày đã tức tối bỏ về, mẹ chồng lên thay cũng không chịu nổi

Vợ tôi mới 24 tuổi, vừa sinh con đầu lòng. Trước khi sinh, hai bên gia đình thống nhất rất rõ ràng: để con dâu ở cữ cho thoải mái, ăn uống đàng hoàng, nghỉ ngơi đủ, đừng để sau này yếu người nên ở lại nhà riêng trên thành phố, các bà sẽ thay phiên nhau lên chăm.

Thế nhưng, chỉ ngày thứ 5, sau khi từ viện về, vợ tôi đã vội vã đặt ngay 2 cốc trà sữa uống cho đỡ thèm những ngày ở viện. Tôi hỏi thì vợ bảo thèm đường, sau sinh người mệt, phải uống ngọt mới có sức.

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì mẹ vợ ôm cháu đi vào, mặt tái đi khi nhìn thấy 2 cốc trà sữa. Bà bảo vợ tôi sao vừa sinh đã uống thứ nước đó, lại còn để lạnh, không sợ con đi ngoài, bản thân yếu bụng sao? Vợ tôi than thở không sao cả, vì cô ấy uống hãng này quen rồi, gần 100 ngàn một cốc nên không có chuyện hàng rởm đâu, sau đó thản nhiên chọc ống hút, nhai trân châu sồn sột. Mẹ vợ tức tối lao đến giật ra, bảo con gái phải kiêng khem... sau đó bà giảng một bài dài 30 phút về chuyện không kiêng kỹ thì sau này khổ thế nào... Vợ tôi chẳng nghe, cô ấy đòi lại cốc trà sữa rồi gào khóc, bảo mẹ không cho uống thì cô ấy cũng không cho con bú!!!

Từ hôm đó, ngày nào cũng như một tập phim dài không hồi kết. Mẹ vợ cẩn thận nấu cơm cữ bao nhiêu thì vợ tôi ăn uống tùy tiện, lung tung bấy nhiêu. Cơm cữ ăn rất ít, còn lại thì bánh ngọt, trà sữa, chocolate... Đêm cho con bú xong là vợ mở phim xem tới gần sáng, bảo rằng nằm không ngủ được thì phải xem cho đỡ buồn. Chính vì thức đêm nhiều, ăn uống linh tinh nên lượng sữa của vợ rất ít, cũng không đặc, con kêu khóc vì đói. Mẹ vợ liền mua sữa bột cho cháu uống để cháu được no nê, ngủ ngon.

Mẹ vợ tôi không bảo được con gái, quay sang tức tôi, trách tôi không bảo ban vợ, không ngăn cản, bắt tôi phải tịch thu điện thoại để vợ tôi không đặt hàng được nữa. Shipper đến giao đồ là bà đuổi, không nhận hàng...

Ở được 10 ngày thì mẹ vợ về quê, đến phiên mẹ tôi lên thay. Mẹ tôi cũng chẳng thể chịu nổi con dâu. Thực ra vợ tôi cái gì cũng ổn, chỉ mỗi cái chưa có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con, không muốn kiêng khem, chỉ thích ăn uống theo sở thích. Tôi cũng sợ cứ tốc độ ăn uống thế này thì sau sinh, vợ tôi khó mà giảm cân được. Thế nhưng ai nói gì, cô ấy cũng phớt lờ, thậm chí còn khóc lóc cho rằng bị cấm cản.

Tôi thì không muốn vợ buồn phiền rồi sinh trầm cảm nên vẫn cứ chiều theo. Nhưng như thế này thì thật sự không tốt cho sức khỏe của vợ, lại thiệt thòi cho con, tôi nên khuyên bảo cô ấy thế nào đây?