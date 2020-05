Mẹ trẻ kinh nghiệm đầy mình, đi mua dưa hấu vỗ bồm bộp tìm quả ngon nào ngờ cái kết còn toang hơn thường

Dưa hấu là loại trái cây được nhiều người yêu thích vì mức giá trung bình, vị ngọt, cảm giác mát và giải khát. Tuy nhiên, để chọn được quả dưa hấu ngon, vỏ mỏng, nhiều nước và ngọt lịm không phải ai cũng biết cách.



Theo kinh nghiệm được nhiều mẹ rỉ tai đó là vỗ búng tay hay vỗ nhẹ vào quả dưa. Nếu có tiếng "bịch bịch" thì là dưa già, sẽ ngon, còn "bộp bộp" thì không nên chọn.

Tuy nhiên, dày dặn kinh nghiệm chọn dưa hấu vẫn chưa chắc đã chọn được quả ngon. Mới đây, một trường hợp tương tự của mẹ trẻ N.L đã khiến ai nấy cười lăn cười bò.

Cụ thể, tài khoản facebook này chia "Lúc mua cũng vỗ vỗ ghê lắm luôn", thế nhưng quả dưa hấu khi bổ ra thì ôi thôi, chán không buồn nói.

Quả dưa hấu được mẹ trẻ lựa kĩ càng cuối cùng bổ ra chẳng khác gì quả ổi.

Nếu khổ chủ không khẳng định đây là dưa hấu thì khéo nhiều người còn nghĩ là ổi đào. Bởi lẽ, nguyên phần ruột đều trắng hơi phớt hồng mà thôi. Mẹ trẻ N.L cũng hài hước kể với bạn bè rằng: "Từ lúc lấy chồng đến giờ em mua được mấy quả như này rồi".

Hình ảnh này ngay sau khi chia sẻ lên hội nhóm đã thu hút gần 8k lượt yêu thích và hàng ngàn bình luận. Nhiều người rất sửng sốt vì lần đầu thấy quả dưa hấu trắng thế này: "Ổi đào ngon thế", "Bí đao ruột hồng à?", "Dưa bạch tạng rồi", "Lần đầu chứng kiến luôn", "Chắc vỗ nhiều quá nên ngủ quên luôn và cái kết là quả dưa hấu ngon thế này", "Vỗ vỗ như vỗ ru con bảo sao lại chả nhận cái kết đắng hi hi"...

Bên cạnh những bình luận hài hước, một số chị em dày dặn kinh nghiệm hơn cũng chia sẻ: "Dưa này chắc non đó", "Nhìn vỏ là biết non rồi", "Mua dưa hấu không phải chỉ vỗ là tìm được quả ngon đâu, phải nhìn vỏ, cuống nữa", "Kinh nghiệm chọn dưa là tìm quả cuống héo, khô, xoăn càng tốt vì đó mới là dưa già nha mọi người. Vỏ ngoài thì có vết rám vàng, tuy xấu mã nhưng lại ngon, ngọt. Bên cạnh đó thì áp dụng luôn chiêu vỗ vỗ để test dưa. Nhưng kết luận lại yếu tố may mắn vẫn đóng vai trò quan trọng để chọn được dưa ngon".

Không rõ quả dưa hấu "bạch tạng" này có mùi vị thế nào nhưng mẹ trẻ N.L hài hước kể mình đã bắt ông chồng ăn hết. Và sau phen "toang" hơn thường khi áp dụng chiêu "vỗ vỗ" chọn dưa, chủ thớt có lẽ cũng học thêm được một số kinh nghiệm từ chị em.