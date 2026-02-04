Mẹ TP.HCM chia sẻ: Tết năm ngoái tôi chi hơn 45 triệu - năm nay tôi khóa trần 28 triệu, không cho phép vượt

“Lúc đó Tết đã qua rồi, tiền đã chi xong, chỉ còn lại cảm giác nặng đầu và phải thắt chặt chi tiêu suốt mấy tháng sau”, chị Thảo nhớ lại.

Gia đình chị có hai con đang tuổi đi học, thu nhập gộp của hai vợ chồng khoảng 42-45 triệu đồng/tháng. Mức sống ở TP.HCM khiến chi tiêu sinh hoạt vốn đã cao, vì vậy khoản tiền hơn 45 triệu cho vài ngày Tết trở thành áp lực thực sự khi bước sang năm mới.

Tết năm ngoái: Chi tiêu dàn trải, vượt tầm kiểm soát

Theo chị Thảo, Tết năm ngoái gia đình không hề tổ chức tiệc lớn hay mua sắm xa xỉ. Chi tiêu tăng chủ yếu do nhiều khoản nhỏ cộng dồn, mua theo cảm tính và không có trần ngân sách rõ ràng.

BẢNG CHI TIÊU TẾT NĂM NGOÁI

Khoản chi Số tiền (đồng) Thực phẩm Tết, cỗ bàn 11.500.000 Quà biếu hai bên gia đình 9.000.000 Lì xì 7.000.000 Dọn dẹp, trang trí nhà cửa 6.200.000 Quần áo Tết cho cả gia đình 8.400.000 Du xuân, đi lại, phát sinh 3.500.000 TỔNG CỘNG 45.600.000

“Nhìn lại bảng này, tôi mới thấy vấn đề không phải là một khoản quá lớn, mà là không có giới hạn, nên cứ chi thêm chút nữa mà không hề nhận ra”, chị Thảo nói.

Hậu quả sau Tết: Tiền không thiếu ngay, nhưng áp lực kéo dài

Điều khiến chị Thảo nhớ nhất không phải là những ngày Tết, mà là 3 tháng sau đó. Gia đình phải giảm mạnh các khoản chi khác, hoãn kế hoạch du lịch hè sớm, hạn chế chi tiêu cá nhân để bù lại khoản tiền đã dùng cho Tết.

“Tết vui thật, nhưng cảm giác phải ‘trả nợ cảm xúc’ sau đó thì không vui chút nào”, chị nói.

Chính trải nghiệm này khiến chị Thảo quyết định không lặp lại cách chi tiêu cũ trong dịp Tết năm nay.

Tết năm nay: Khóa trần 28 triệu, không cho phép vượt

Khác với mọi năm, ngay từ đầu tháng Chạp, chị Thảo chốt cứng ngân sách Tết ở mức 28 triệu đồng. Đây là con số được tính toán dựa trên thu nhập, chi tiêu sinh hoạt cố định và mục tiêu giữ nhịp tài chính ổn định sau Tết.

“Không phải thích thì chi, mà là chi đến đâu phải nằm trong khung đã định”, chị Thảo chia sẻ.

BẢNG CHI TIÊU DỰ TÍNH CỦA TẾT NĂM NAY

Khoản chi Dự kiến (đồng) Thực phẩm Tết, cỗ bàn 7.000.000 Quà biếu hai bên gia đình 6.000.000 Lì xì 5.000.000 Dọn dẹp, trang trí nhà cửa 2.000.000 Quần áo Tết cho gia đình 5.000.000 Đi lại, phát sinh 3.000.000 TỔNG CỘNG 28.000.000

So với năm trước, tổng chi giảm hơn 17 triệu đồng. Sự khác biệt không nằm ở việc “cắt cho ít”, mà ở cách đặt giới hạn rõ ràng cho từng khoản.

Điều bất ngờ: Tết không nhỏ đi, chỉ bớt áp lực

Theo chị Thảo, khi đã khóa trần ngân sách, tâm lý mua sắm thay đổi rõ rệt. Gia đình ưu tiên những khoản thật sự cần, bỏ bớt những chi tiêu mang tính hình thức.

“Nhà vẫn đủ món, con vẫn có áo mới, họ hàng vẫn vui vẻ. Chỉ có điều là tôi không còn cảm giác thấp thỏm khi nghĩ đến tiền sau Tết”, chị nói.

Thậm chí, nhờ giảm các hoạt động dàn trải, gia đình có nhiều thời gian nghỉ ngơi tại nhà hơn, không còn chạy theo lịch trình Tết quá dày.

Khóa trần chi tiêu: Quyết định nhỏ, tác động lớn

Từ trải nghiệm của mình, chị Thảo cho rằng điều quan trọng nhất không phải là Tết chi bao nhiêu, mà là Tết có làm xáo trộn tài chính cả năm hay không.

“Khi đã khóa trần, mình chủ động. Không còn chuyện Tết xong mới ngồi tiếc”, chị cho biết.

Câu chuyện từ hơn 45 triệu xuống còn 28 triệu cho thấy, với nhiều gia đình thành thị, Tết không cần thu nhỏ niềm vui, mà chỉ cần được đặt trong giới hạn tài chính rõ ràng. Khi tiền không còn là nỗi lo sau Tết, cảm giác đủ đầy đến theo cách nhẹ nhàng hơn rất nhiều.