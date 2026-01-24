Mẹ TP.HCM chia sẻ: Kế hoạch chi tiêu Tết chạm mốc 58 triệu, tôi cắt thẳng tay 5 khoản và bất ngờ khi Tết vẫn rất vui và đủ đầy

Gia đình chị Mai có hai con nhỏ, thu nhập gộp của hai vợ chồng dao động khoảng 40-45 triệu đồng/tháng. Những năm trước, chi tiêu Tết thường được xử lý theo cách “thiếu đâu bù đó”, mua sắm dàn trải và chỉ nhìn lại khi Tết đã qua. Năm ngoái, chị quyết định ghi ra tất cả các khoản trước khi xuống tiền.

“Khi cộng dòng tổng, tôi thực sự hoảng. Con số hiện lên là 58 triệu đồng”, chị Mai nói.

Kế hoạch chi tiêu ban đầu: Không xa xỉ, nhưng vượt xa giới hạn an toàn

Theo chị Mai, bảng chi tiêu ban đầu không bao gồm những khoản mua sắm đắt đỏ hay tiệc tùng lớn. Mỗi hạng mục đều quen thuộc với các gia đình thành thị có con nhỏ.

BẢNG KẾ HOẠCH CHI TIÊU TẾT BAN ĐẦU

Khoản chi Dự kiến (đồng) Thực phẩm Tết, cỗ bàn 12.000.000 Quà biếu hai bên gia đình 10.000.000 Lì xì 8.000.000 Dọn dẹp, trang trí nhà cửa 6.000.000 Quần áo Tết cho gia đình 9.000.000 Du xuân - đi lại - phát sinh 13.000.000 Tổng cộng 58.000.000

“Nhìn từng khoản, tôi không thấy gì bất thường. Nhưng tổng chi gần bằng 1,3 tháng thu nhập của gia đình. Nếu giữ nguyên, chắc chắn sau Tết phải siết chặt chi tiêu”, chị Mai chia sẻ.

Quyết định cắt giảm: Không phải cắt cho ít, mà cắt cho đúng

Sau vài ngày suy nghĩ, chị Mai không chọn cách kiếm thêm tiền để “bù” cho Tết, mà quay lại câu hỏi căn bản: khoản nào thực sự cần cho gia đình, khoản nào chỉ để ‘cho có không khí’?

Chị quyết định cắt thẳng tay 5 khoản hoặc điều chỉnh mức chi:

- Giảm thực phẩm trữ Tết, chuyển sang mua theo ngày

- Gộp quà biếu, ưu tiên tính thiết thực thay vì hình thức

- Giảm tiền lì xì, thống nhất mức cố định từ đầu

- Cắt mua sắm trang trí mới, tận dụng đồ sẵn có

- Thu hẹp kế hoạch du xuân, chọn hoạt động gần và ít tốn kém

BẢNG CHI TIÊU TẾT SAU KHI ĐIỀU CHỈNH

Khoản chi Sau điều chỉnh (đồng) Thực phẩm Tết, cỗ bàn 8.000.000 Quà biếu hai bên gia đình 7.000.000 Lì xì 5.000.000 Dọn dẹp, trang trí nhà cửa 3.000.000 Quần áo Tết cho gia đình 6.000.000 Du xuân – đi lại – phát sinh 6.000.000 Tổng cộng 35.000.000

Sau khi điều chỉnh, tổng chi Tết giảm 23 triệu đồng, nằm trong ngưỡng mà gia đình có thể chi trả mà không ảnh hưởng đến sinh hoạt sau Tết.

Điều bất ngờ: Tết vẫn đủ đầy, thậm chí nhẹ đầu hơn

Theo chị Mai, điều khiến chị bất ngờ nhất không phải là số tiền tiết kiệm được, mà là không khí Tết không hề kém đi.

“Nhà vẫn đủ món, con vẫn có quần áo mới, họ hàng vẫn vui vẻ. Điều khác biệt duy nhất là tôi không còn cảm giác lo lắng mỗi khi nghĩ đến tiền sau Tết”, chị nói.

Việc cắt giảm cũng giúp chị Mai giảm áp lực trong suốt kỳ nghỉ. Không còn lịch trình du xuân dày đặc, gia đình dành nhiều thời gian ở nhà, nghỉ ngơi và trò chuyện nhiều hơn.

Tết không cần to, nhưng cần nằm trong khả năng tài chính

Từ trải nghiệm này, chị Mai cho rằng bài toán chi tiêu Tết của nhiều gia đình thành thị không nằm ở việc chi bao nhiêu là “đủ”, mà là chi bao nhiêu để không phải trả giá sau đó.

“Khi mình chấp nhận cắt những khoản không thực sự cần, Tết tự nhiên nhẹ hơn. Không phải vì ít tiền, mà vì mình chủ động”, chị chia sẻ.

Sau khi điều chỉnh bảng chi tiêu và trải qua một cái Tết gọn gàng hơn dự kiến, chị Mai cho biết gia đình đã chốt trần chi tiêu Tết cho năm nay ở mức 35 triệu đồng, coi đây là ngưỡng tối đa không được vượt.

Câu chuyện từ kế hoạch chi tiêu 58 triệu xuống còn 35 triệu cho thấy, bảng chi tiêu Tết không chỉ là công cụ tính toán, mà còn là cách để các gia đình nhìn lại ưu tiên của mình. Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng cao, việc giữ Tết trong giới hạn tài chính có thể chính là yếu tố giúp kỳ nghỉ này thực sự trọn vẹn – không chỉ trong vài ngày, mà cả những tháng sau đó.