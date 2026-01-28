Làm dâu 5 năm, vợ Hà Nội biếu Tết nội - ngoại 3 triệu: Hai nhà chưa nói gì, toàn người ngoài vào "phán"

Dịp Tết Nguyên đán luôn là khoảng thời gian khiến nhiều gia đình phải tính toán kỹ lưỡng chuyện chi tiêu. Khi Tết chỉ còn tính bằng vài tuần, ngoài những khoản mua sắm quen thuộc như thực phẩm, hoa quả, trang trí nhà cửa, lì xì…, thì câu chuyện Tết nội - Tết ngoại, đặc biệt là biếu Tết bao nhiêu cho hợp lý, lại trở thành nỗi băn khoăn lớn của không ít chị em.

Biếu Tết nội - ngoại mỗi bên 3 triệu: Nhiều người xúm vào chê ít

Mỗi gia đình có điều kiện kinh tế khác nhau, quan điểm khác nhau nên không có một con số chung cho tất cả. Gia đình 5 người nhà Gạo Nếp (kênh TikTok @nhagaonepday) cũng vậy, họ đã có cách cân đối riêng và kiên trì với lựa chọn đó suốt nhiều năm.

Theo chia sẻ từ cô vợ trong gia đình, cô đã làm dâu được 5 năm và năm nào cũng giữ nguyên quan điểm biếu Tết hai bên nội ngoại như nhau, mỗi bên 3 triệu để ông bà có thêm tiền chi tiêu ngày Tết.

Tuy nhiên, con số này lại khiến không ít người ngoài cuộc cho rằng gia đình "tiết kiệm" quá mức, nhất là khi so sánh với những câu chuyện biếu Tết hàng chục triệu được chia sẻ tràn lan trên mạng xã hội. Không chỉ gia đình cô mà rất nhiều nhà chia sẻ biếu Tết nội - ngoại 3 triệu, đa phần đều bị nhận xét như vậy.

"Nhiều người nói biết Tết nhà nội - ngoại có 3 triệu là keo kiệt, câu này chắc nhiều chị em gặp phải, mình thấy nhiều người chia sẻ biếu Tết hai bên 3 triệu như gia đình mình là đa phần bị nói như vậy" - cô vợ thẳng thắn chia sẻ.

Suốt 5 năm làm dâu, năm nào gia đình cô cũng biếu bố mẹ chồng 3 triệu, bố mẹ đẻ 3 triệu, không hề có sự phân biệt nội - ngoại. Bản thân bố mẹ hai bên đều không yêu cầu con cái phải biếu bao nhiêu, thậm chí lương hưu của ông bà còn cao hơn thu nhập của các con.

Bố mẹ 2 bên còn chưa nói gì, toàn người ngoài vào "phán"

Gia đình cô lại đang sống chung với bố mẹ chồng, nên phần lớn chi phí sắm sửa Tết trong nhà, từ thực phẩm, đồ dùng đến những khoản phát sinh khác... cô đều đã lo liệu gần như đầy đủ., dù có tiết kiệm đến đâu thì chi phí sinh hoạt những ngày Tết cũng luôn cao gấp đôi ngày thường.

"Đến Tết có tiết kiệm đến mấy thì chi phí cũng gấp đôi bình thường. Gia đình mình có 5 người, chỉ riêng khoản chi tiêu ăn uống trong Tết đã hết 12 triệu, tiền hoa quả đồ lễ 3 triệu nữa. Mua bán thì mình chi hết rồi nên tiền biếu Tết nội - ngoại là để ông bà mua sắm gì thêm cho thoải mái thôi, biếu nhiều bố mẹ còn không chịu nhận. Hoặc nhận rồi lại lì xì lại cho các cháu" - cô vợ chia sẻ.

Theo quan điểm của cô, bố mẹ hai bên chưa bao giờ đánh giá con cái qua số tiền biếu Tết. Bởi chính ông bà là những người từng trải qua những cái Tết còn vất vả, thiếu thốn hơn rất nhiều so với bây giờ, nên hiểu rõ áp lực kinh tế mỗi dịp cuối năm.

"Mình thấy bố mẹ không đánh giá số tiền mà con cái biếu Tết đâu, bởi vì khi xưa bố mẹ lo Tết còn vất vả hơn mình bây giờ nhiều, nên rất hiểu Tết đến áp lực kinh tế ra sao. Thế mà còn có người chia sẻ biếu Tết nội - ngoại mỗi bên 3 triệu còn bị chê ít, hay có người nói dứt ruột đẻ ra mà Tết con cái biểu được có mấy triệu bạc... Toàn mọi người nói chứ bố mẹ họ có cạnh lòng hay nói gì con cái họ đâu" - cô chia sẻ.

Năm nay, thu nhập của gia đình cô giảm so với những năm trước, nên việc chi tiêu lại càng phải cân đối kỹ càng hơn. Đã có gia đình riêng thì ai cũng phải tính toán hợp lý cho cái Tết, bởi ngoài chuyện mua sắm, trang trí nhà cửa, còn rất nhiều khoản khác như tiền lì xì, tiền đi lại, về quê… Nếu không biết cân đối, rất dễ rơi vào cảnh vừa hết Tết đã "rỗng túi".