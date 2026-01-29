“Cắt” khoản biếu Tết nội - ngoại: Quyết định khó khăn nhưng nghe lý do xong không ai dám trách

Với không ít người lúc này, băn khoăn lớn nhất là: Biếu bố mẹ bao nhiêu dịp Tết? Câu chuyện tưởng chừng “năm nào cũng thế” nhưng chưa bao giờ hết khó, một phần vì lương thưởng “chưa về”, một phần vì sau Tết vẫn còn đủ thứ - đủ khoản phải lo.

Mới đây trong một cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài chính, một cô vợ cũng trải lòng về vấn đề này. Tuy nhiên điều khiến cô lấn cấn không phải là biếu bên nội - bên ngoại thế nào, mà là: Không biếu thì có sao không?

Lời chia sẻ viết: "Tết năm nay mình định không biếu Tết bên nội và ngoại. Cả năm chồng mình không đi làm, lâu lâu báo một quả (mang nợ), một mình mình gồng gánh cơm áo gạo tiện cũng mệt, cũng lăn tăn mọi người ạ".

Nguyên văn bài đăng tâm sự của cô. Ảnh chụp màn hình

Dưới phần bình luận, nhiều người động viên, an ủi và đồng tình: Nếu kinh tế chưa dư dả thì không biếu tiền bố mẹ cũng không sao. Cả năm, một tay gồng gánh tài chính nuôi gia đình, trả nợ cho chồng, nghe thôi đã thấy kiệt sức rồi nên cũng không ai trách được.

Một người khuyên: “Đọc thấy thương bạn quá. Bố mẹ 2 bên có biết con trai, con rể như vậy không? Nếu biết thì ông bà sẽ thông cảm cho thôi, có khi biếu còn chẳng lấy ấy, còn nếu 2 bên gia đình chưa biết thì lựa lời nói để bố mẹ hiểu là năm nay vợ chồng khó khăn, chứ không phải các con có mà không biếu” .

Một người đồng tình: “Không có thì thôi không phải tự áp lực làm gì bạn ạ. Ba mẹ 2 bên mà hỏi thì cứ nói thật, nhất là bên nội để bố mẹ còn nói vào phụ cho con trai họ tỉnh ngộ ra. Đã cả năm không đi làm mà con mang nợ về cho vợ nữa… thì bạn chẳng có gì phải hổ thẹn. Tết không biếu tiền thì mua giỏ quà, bỏ phong bao lì xì 100-200 ngàn là được rồi” .

Một người động viên: “Người ta nói phú quý sinh lễ nghĩa, nhà bạn hoàn cảnh như thế thì không có bố mẹ cũng không trách đâu” .

Một người khác thắc mắc: “Hoàn cảnh như vậy thì chẳng ai trách được bạn, nhưng Tết chỉ là một phần thôi, liệu năm mới chồng có chịu đi làm, có thay đổi không chứ làm sao một mình bạn gánh kinh tế, rồi lại còn trả nợ cho chồng mãi được?” .

Nên làm gì để tài chính bớt bấp bênh trong năm mới?

1. Bắt buộc phải có quỹ dự phòng

Điều quan trọng nhất không phải kiếm thật nhiều tiền ngay, mà là giảm rủi ro khi có chuyện bất ngờ xảy ra. Một quỹ dự phòng tối thiểu khoảng 3-6 tháng chi phí sinh hoạt sẽ giúp bạn không rơi vào hoảng loạn nếu mất việc, ốm đau hoặc có việc gia đình đột xuất.

Ảnh minh họa. Nguồn: Pinterest

Khi có tiền dự phòng, bạn sẽ bớt phải vay nóng, quẹt thẻ tín dụng hay bán tháo tài sản. Cách làm không cần quá áp lực: mỗi tháng trích ra một khoản cố định, coi như “hóa đơn bắt buộc phải trả cho chính mình”. Có thể gửi tiết kiệm ở tài khoản riêng, dễ rút nhưng không tiện tiêu. Khi đã có vùng đệm này, mọi quyết định tài chính khác của bạn sẽ vững vàng và bớt cảm tính hơn rất nhiều.

2. Quản lý dòng tiền rõ ràng thay vì chỉ “ước chừng”

Rất nhiều người thấy tài chính bấp bênh đơn giản vì… không biết tiền mình đi đâu mỗi tháng. Bạn không cần bảng tính phức tạp, chỉ cần nắm được ba nhóm chính: tiền vào, chi phí cố định và chi tiêu linh hoạt.

Khi nhìn rõ con số, bạn sẽ phát hiện ra những khoản “rò rỉ” như ăn ngoài quá nhiều, mua sắm theo cảm xúc hay đăng ký dịch vụ mà hiếm khi dùng. Việc cắt giảm không có nghĩa là sống kham khổ, mà là tiêu tiền có chủ đích hơn.

Ví dụ, thay vì tiêu lặt vặt cả tháng rồi cuối tháng tiếc nuối, bạn có thể chủ động dành một khoản cho sở thích nhưng trong giới hạn cho phép. Khi dòng tiền được kiểm soát, cảm giác bấp bênh sẽ giảm hẳn vì bạn biết mình đang ở đâu và có thể điều chỉnh kịp thời.

3. Cố gắng tăng thu nhập, đa dạng nguồn thu

Chỉ dựa vào một nguồn lương cố định dễ khiến bạn lo lắng mỗi khi công việc có biến động. Một nguồn thu phụ, dù không lớn, cũng giúp tâm lý vững hơn nhiều. Mục tiêu không phải làm kiệt sức, mà là tạo thêm một dòng tiền khác chảy vào tài khoản.

Khi có thêm thu nhập phụ, bạn có thể dùng khoản này để xây dựng quỹ dự phòng, trả nợ nhanh hơn hoặc đầu tư cho bản thân học thêm kỹ năng mới. Chính sự chủ động này giúp tài chính bớt phụ thuộc hoàn toàn vào một nguồn và giảm cảm giác mong manh mỗi khi thị trường lao động biến động.