Mẹ tôi thường nấu món này cho cả nhà ăn khi trời lạnh: Mùi thơm "nức mũi", ngửi thôi đã muốn ăn sạch nồi

Những ngày gần đây, khi những không khí lạnh tràn về, thời tiết lạnh hơn. Và vào thời điểm này chúng ta cần ăn những món ấm nóng, giàu dinh dưỡng để giữ ấm cơ thể, chống lại lạnh giá trong mùa đông.

Đây là món ăn mà mẹ tôi thường nấu cho gia đình thưởng thức vào những ngày lạnh giá. Đó là món canh ngon tuyệt chỉ với hai nguyên liệu, và ăn kèm với cơm thì hoàn hảo. Cả gia đình tôi đều rất thích món này. Nó ấm áp, dễ chịu và rất tốt cho việc làm ấm cơ thể cũng như dạ dày! Món này là canh thịt bò viên nấu nấm được chế biến rất nhanh và đơn giản. Nước dùng đậm đà và thịt bò viên có hương vị đặc biệt. Mọi người trong gia đình tôi, từ người già đến trẻ nhỏ đều cực thích món này. Mỗi lần mẹ tôi nấu xong, mùi thơm ngào ngạt, "nức mũi, chỉ ngửi thôi là đã muốn ăn sạch nồi!

Nguyên liệu làm món canh thịt bò viên nấu nấm

300g thịt bò (lượng tùy vào khẩu phần ăn), 250g nấm sò (lượng nấm có thể điều chỉnh theo nhu cầu/khẩu phần ăn), một nhánh gừng băm, 1 cây hành lá thái nhỏ, 1.5 thìa canh tinh bột, 1 quả trứng gà, một ít tỏi phi, lượng gia vị vừa phải, một ít bột tiêu, một ít dầu ăn.

Cách làm món canh thịt bò viên nấu nấm

Bước 1: Thịt bò bạn rửa sạch sau đó thái thành miếng nhỏ. Cho thịt bò vào máy xay thực phẩm, thêm gừng và một ít nước, rồi xay nhuyễn thành hỗn hợp sền sệt, quyện dẻo. Đổ hỗn hợp thịt vừa xay vào bát, thêm một chút gia vị, tinh bột, lòng đỏ trứng gà, bột tiêu và nước gừng (ngâm một ít gừng băm nhỏ với 1 thìa canh nước), khuấy đều cho đến khi hỗn hợp quyện dẻo lại, rồi dùng ngón tay cái và ngón trỏ nặn thành viên thịt.

Bước 2: Đặt một nồi nước lên bếp, đun sôi. Sau đó giảm lửa xuống mức thấp, rồi cho từng viên thịt viên bò vào và nấu nhỏ lửa cho đến khi chúng nổi lên mặt nước. Vớt những viên thịt bò nổi lên cho vào nước sạch. Với thịt bò viên này bạn có thể làm nhiều một lúc, để đông lạnh dùng khi cần. Nấm sò bạn cắt bỏ phần gốc, rửa sạch rồi xé thành miếng nhỏ. Bạn cũng có thể dùng nấm ngọc châm, nấm đùi gà thay cho nấm sò.

Bước 3: Cho một dầu ăn vào nồi và đun nóng. Tiếp đó thêm gốc hành lá và gừng băm nhỏ vào xào thơm. Tiếp theo cho nấm sò vào đảo đều rồi thêm lượng nước vừa đủ vào. Tiếp đó thả thịt bò viên vào rồi đun sôi trên lửa lớn. Sau đó hạ nhỏ lửa và nấu trong khoảng 10 phút, nêm thêm chút gia vị và bột tiêu cho vừa ăn. Sau đó tắt bếp, lấy ra bát tô rồi rắc một chút tỏi phi lên trên trước khi thưởng thức để món ăn thêm ngon hơn.

Thành phẩm món canh thịt bò viên nấu nấm

Món canh thịt viên bò nấu nấm này là một món ăn nấu cực dễ và đặc biệt phù hợp trong bữa cơm mùa đông. Nó cũng là món ăn quen thuộc trên bàn ăn của gia đình tôi. Món canh cực kỳ tươi ngon, vị thơm ngọt từ các nguyên liệu. Một bát món ăn ấm áp và dễ chịu này thật sự mang lại cảm giác ấm cúng trong những ngày giá rét.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món canh thịt bò viên nấu nấm!