Những món ăn ngon tuyệt được chế biến bằng nồi chiên không dầu: 3 món rất dễ làm lại giòn tan, thơm ngon

Nồi chiên không dầu là dụng cụ nhà bếp ngày càng được nhiều người sử dụng để nấu ăn. Chúng không cần nhiều dầu mà vẫn có thể làm ra những món ăn giòn ngon. Nồi chiên không dầu tiết kiệm thời gian và công sức, trở thành cứu tinh cho những người mới bắt đầu nấu nướng và những người "lười". Cho dù đó là bữa sáng, bữa trưa, bữa tối, hay thậm chí là một bữa ăn nhẹ trong khi xem TV, nồi chiên không dầu đều có thể dễ dàng đáp ứng mọi nhu cầu.

Thực tế khi chế biến món ăn bằng nồi chiên không dầu, bạn không cần phải chịu đựng khói dầu, hơi nóng trong bếp nữa. Chỉ cần chuẩn bị nguyên liệu, cho vào nồi, cài đặt thời gian và nhiệt độ, rồi ngồi thư giãn và chờ đợi để thưởng thức một món ăn vàng nâu, giòn tan và thơm ngon. Ai có thể cưỡng lại được sự hấp dẫn như vậy?

Nhiều người có nồi chiên không dầu ở nhà nhưng không biết nấu món gì. Hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ 3 công thức nấu ăn kinh điển bằng nồi chiên không dầu. Mỗi công thức đều đơn giản, dễ làm, và thành phẩm sẽ giòn tan, thơm ngon, có màu vàng óng. Chúng rất thích hợp để tự thưởng thức hoặc chiêu đãi bạn bè.

1. Cánh gà nướng bằng nồi chiên không dầu

Đây chắc chắn là "lựa chọn hàng đầu" trong số các món ăn chế biến bằng nồi chiên không dầu. Hầu như không ai có thể cưỡng lại được mùi thơm của cánh gà nướng, và cách làm thì cực kỳ đơn giản với tỷ lệ thất bại bằng không.

Nguyên liệu: 10 phần giữa của cánh gà, 2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh rượu nấu ăn, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh mật ong, một chút muối, bột tiêu và tỏi băm nhỏ.

Cách làm món cánh gà nướng bằng nồi chiên không dầu

Bước 1: Đầu tiên, rửa sạch rồi ngâm cánh gà trong nước sạch khoảng 15 phút để loại bỏ máu, sau đó vớt ra và để ráo nước. Khía hai đường nhỏ trên bề mặt cánh gà để chúng dễ thấm gia vị hơn. Tiếp theo chuẩn bị một chiếc bát cho nước tương, rượu nấu ăn, dầu hào, mật ong, một chút muối, tiêu và tỏi băm nhỏ, rồi trộn đều để được hỗn hợp nước sốt. Cho cánh gà ào âu đựng, thêm nước sốt vào.

Bước 2: Tiếp theo đeo găng tay thực phẩm rồi trộn đều sao cho mỗi cánh gà được phủ đều sốt gia vị. Sau đó, bọc lại bằng màng bọc thực phẩm và để trong tủ lạnh 30 phút. Nếu có đủ thời gian, hãy ướp trong 1 tiếng để có hương vị ngon hơn. Sau khi ướp, lần lượt cho từng cánh gà vào rổ chiên không dầu, lưu ý không xếp chồng lên nhau và chừa khoảng trống để nhiệt có thể lưu thông.

Bước 3: Đặt nhiệt độ ở 200℃ và thời gian 18 phút. Bạn có thể mở nắp nồi chiên một lần ở giữa thời gian để lật cánh gà sao cho cả hai mặt đều vàng giòn. Sau khi chiên xong, lấy ra và rắc bột thì là hoặc bột ớt lên trên tùy khẩu vị. Mùi thơm sẽ lan tỏa ngay lập tức.

Thành phẩm món cánh gà nướng bằng nồi chiên không dầu

Cánh gà nướng có lớp da giòn tan, bên trong mềm và mọng nước, cùng màu vàng óng hấp dẫn. Mỗi miếng cắn đều mang lại sự thỏa mãn tuyệt vời.

2. Khoai tây chiên bằng nồi chiên không dầu

Khoai tây chiên mua ở cửa hàng tuy ngon nhưng thường quá nhiều dầu. Tự làm bằng nồi chiên không dầu sẽ tốt cho sức khỏe hơn vì ít dầu hơn, mà hương vị vẫn ngon không kém. Hơn nữa, bạn có thể điều chỉnh độ mặn theo sở thích của mình.

Nguyên liệu: 2 củ khoai tây, một chút muối, một chút dầu ăn.

Cách làm món khoai tây chiên bằng nồi chiên không dầu

Bước 1: Khoai tây bạn đem gọt vỏ và cắt thành từng lát đều nhau. Ngâm chúng trong nước khoảng 20 phút để loại bỏ tinh bột, giúp khoai tây chiên giòn hơn. Sau khi ngâm, vớt khoai tây ra, để ráo. Bước này rất quan trọng, nó giúp ngăn khoai tây dính vào nhau và làm cho lớp vỏ ngoài giòn hơn.

Bước 2: Cho một chút muối vào nồi nước, đun sôi rồi thả khoai tây vào chần trong khoảng 2 phút. Sau đó vớt ra và thấm khô bằng khăn giấy nhà bếp. Đây cũng là bước giúp khoai tây chín nhanh và đạt được độ giòn như mong muốn.

Bước 3: Sau đó thêm 1 muỗng canh dầu ăn, một chút muối và hạt tiêu đen, rồi trộn đều sao cho mỗi miếng chiên được phủ một lớp dầu mỏng. Cho khoai tây vào rổ chiên không dầu, dàn đều, đặt nhiệt độ 190℃ và thời gian 20 phút. Bạn có thể lắc rổ giữa chừng để đảm bảo khoai tây được làm nóng đều. Khi hoàn thành khoai sẽ có màu vàng nâu, giòn ngon.

Thành phẩm món khoai tây chiên bằng nồi chiên không dầu

Khoai tây chiên bằng nồi chiên không dầu thường rất ít dầu mỡ hơn và tốt cho sức khỏe hơn. Món ăn có màu vàng nâu, giòn bên ngoài và mềm, dai bên trong. Chấm với tương cà hoặc tương ớt hoặc mayonnaise cực ngon và bạn sẽ không thể ngừng ăn chúng! Đây là món ăn rất thích hợp để ăn vặt khi xem TV và trẻ em cực thích.

3. Bánh tart trứng nướng bằng nồi chiên không dầu

Nhiều người cho rằng làm bánh tart trứng rất khó, nhưng thực tế làm bánh tart trứng bằng nồi chiên không dầu lại cực kỳ dễ. Ngay cả người mới tập nấu ăn cũng có thể dễ dàng làm được. Sau khi làm xong, lớp vỏ ngoài giòn tan, phần nhân mềm mịn, và bánh có màu vàng óng. Hương vị thậm chí còn ngon hơn cả bánh mua ở ngoài.

Nguyên liệu: 12 vỏ bánh tart, 2 quả trứng gà, lượng đường tùy khẩu vị, 250ml sữa tươi nguyên kem (Nếu không muốn tự làm nhân bánh tart trứng, bạn có thể mua loại làm sẵn, điều này sẽ tiết kiệm thời gian hơn).

Cách làm món bánh tart trứng nướng bằng nồi chiên không dầu

Bước 1: Đập 2 quả trứng gà vào âu trộn, thêm lượng đường trắng vừa khẩu vị vào. Đánh đều cho tan hoàn toàn. Tiếp theo bạn cho 250ml sữa tươi nguyên kem vào, khuấy đều cho tan hoàn toàn.

Bước 2: Sau đó rây hỗn hợp nhân bánh qua rây 3 lần để có kết cấu thật mịn. Xếp gọn vỏ bánh tart vào rổ nồi chiên không dầu, đảm bảo chúng không bị chồng lên nhau. Sau đó, đổ hỗn hợp trứng sữa vào các vỏ bánh tart, chỉ đổ đầy khoảng 80% để tránh tràn ra ngoài trong quá trình nướng. Đặt nhiệt độ ở 180℃ và thời gian là 15 phút, hoặc cho đến khi bánh tart có màu vàng nâu và các cạnh hơi phồng lên.

Thành phẩm bánh tart trứng nướng bằng nồi chiên không dầu

Bánh mới ra lò có lớp vỏ giòn tan, xốp nhẹ và phần nhân mềm ngọt với hương thơm sữa thoang thoảng. Bánh càng ngon hơn sau khi để nguội một lúc. Với cách làm bánh tart trứng nướng bằng nồi chiên không dầu này thì nguyên liệu an toàn, cách làm đơn giản, và bạn có thể dễ dàng có món ngon mà không cần lò nướng. Cả gia đình sẽ thích chúng.

3 món ăn chế biến bằng nồi chiên không dầu này đều là những món kinh điển, ngon miệng, dễ làm và ít dầu, rất tốt cho sức khỏe và phù hợp với các quan niệm về sức khỏe hiện đại. Sử dụng nồi chiên không dầu không chỉ tiết kiệm thời gian và năng lượng mà còn giảm thiểu tác hại của khói nấu ăn đối với cơ thể, giúp việc nấu nướng trở nên dễ dàng và thú vị hơn.