Việc chọn mua thực phẩm tưởng chừng đơn giản nhưng lại quyết định rất nhiều đến chất lượng bữa ăn và chi phí hàng ngày. Chỉ cần tinh ý quan sát và biết cách lựa chọn, bạn hoàn toàn có thể mua được những sản phẩm tươi ngon, đảm bảo sức khỏe mà không phải lo lắng về giá cả. Dưới đây là 13 mẹo nhỏ, dễ áp dụng mà tôi học lỏm từ mẹ - người phụ nữ trung niên có 40 năm kinh nghiệm nội trợ. Hy vọng, sau bài viết này, bạn sẽ tự tin hơn khi đi chợ mua thực phẩm.

1. Mua nhãn nên lắc nhẹ quả

Khi mua nhãn, mẹ dặn tôi nên lắc nhẹ quả. Nếu nghe tiếng lạo xạo và cảm nhận phần nhân bên trong lỏng lẻo, rất có thể nhãn đã khô, múi teo lại. Nhãn tươi, ngon thường có múi căng mọng, chắc tay khi cầm.

2. Chọn chuối nên tránh quả có cạnh rõ

Khi chọn chuối, mẹ tôi dặn nên tránh những quả có cạnh sắc, gờ rõ vì thường là chuối còn xanh và vị chát. Nếu muốn ăn ngay, bạn nên chọn chuối có vỏ xuất hiện những đốm đen nhỏ - đây là dấu hiệu chuối đã chín mềm, ngọt và thơm hơn.

3. Mẹo chọn táo ngon

Khi chọn táo, bạn có thể ưu tiên những quả có vỏ đỏ kèm các vệt sọc vì thường cho vị ngọt hài hòa hơn so với loại đỏ đều màu. Táo có hình dáng hơi méo, không quá tròn đều thường là quả phát triển tự nhiên, có thể có vị đậm đà hơn. Ngoài ra, những quả có phần đáy hơi vàng thay vì xanh thường chín đều, mọng nước và thơm hơn, mang lại trải nghiệm ngon miệng hơn khi ăn. Tất nhiên, chất lượng và hương vị cuối cùng còn phụ thuộc vào giống táo và cách trồng chăm sóc.

4. Mẹo mua rau chân vịt (cải bó xôi)

Khi mua rau chân vịt, bạn nên ưu tiên những bó có lá nhỏ, màu xanh đậm và phần gốc hơi hồng. Đây là thời điểm rau vừa chín tới, không quá già cũng không quá non, đảm bảo chứa nhiều chất dinh dưỡng và giữ được vị ngon nhất khi ăn.

5. Phân biệt thịt lợn tươi

Mẹ tôi có chiêu nhận biết thịt lợn còn tươi rất đơn giản như sau: Chỉ cần ấn nhẹ ngón tay vào miếng thịt, nếu nhanh chóng hồi phục về trạng thái ban đầu thì đó là thịt mới, giữ được độ đàn hồi tốt. Với gan lợn, màu hồng nhạt và bề mặt hơi ẩm nhẹ là dấu hiệu tươi ngon. Ngược lại, gan có màu sẫm, khô và bề mặt nhăn nheo thường đã để lâu, không nên chọn.

6. Mẹo chọn cà tím

Khi chọn cà tím, bạn nên chú ý phần cuống còn xanh tươi để chắc chắn là quả mới thu hoạch. Cà tím tươi thường có mắt tròn đều trên thân và bề mặt hơi dính nhẹ khi chạm tay. Ngoài ra, cà non sẽ có độ mềm vừa phải khi bóp nhẹ, không quá cứng cũng không bị nhũn.

7. Chọn trứng gà nên sờ vào vỏ

Khi chọn trứng gà, nên sờ vào vỏ để kiểm tra độ tươi. Trứng mới thường có vỏ hơi nhám, sần nhẹ khi chạm tay, trong khi trứng để lâu thường có vỏ trơn bóng. Nếu lắc nhẹ trứng mà nghe thấy tiếng động bên trong, đó là dấu hiệu trứng không còn tươi. Trứng có vỏ dày thường bảo quản được lâu hơn. Ngoài ra, màu vỏ (trắng hay nâu) không ảnh hưởng đến giá trị dinh dưỡng, chỉ là do giống gà khác nhau.

8. Chọn hành tây tùy mục đích sử dụng

Hành tím thường có vị cay nồng hơn, thích hợp để xào, nấu chín vì khi nấu sẽ dịu vị và dậy mùi thơm. Ngược lại, hành trắng có vị ngọt nhẹ, ít hăng nên phù hợp cho các món trộn, salad hoặc ăn sống. Khi mua, nên chọn củ có lớp vỏ khô, cứng tay, phần đầu nhỏ, thân dẹp - những củ này thường chắc và bảo quản được lâu.

9. Mẹo chọn cà rốt

Muốn chọn cà rốt ngon, nên ưu tiên những củ có màu cam đậm vì thường chứa nhiều beta-carotene - một chất chống oxy hóa tốt cho mắt và da. Cà rốt ngon thường có thân thẳng, to đều từ trên xuống dưới, cầm chắc tay, khi ăn sẽ giòn và ngọt. Ngoài ra, củ có cuống nhỏ hoặc đã rụng cuống cho thấy phần dinh dưỡng vẫn tập trung ở củ, chưa bị hút lên lá, nên chất lượng thường tốt hơn.

10. Tỏi nên chọn loại vỏ tím

Khi mua tỏi, nên ưu tiên loại có vỏ tím nhạt vì thường thơm hơn, vị đậm và chứa nhiều hợp chất kháng khuẩn tự nhiên hơn tỏi vỏ trắng. Ngoài ra, nên chọn những củ có các tép đều nhau, chắc tay, không bị mềm hoặc mốc. Tỏi đều tép sẽ dễ bóc, ít hao hụt khi chế biến.

11. Chọn mướp đắng nên quan sát kỹ 3 điểm

Khi chọn mướp đắng (khổ qua), nên quan sát kỹ màu sắc, hình dáng và bề mặt quả. Mướp đắng có màu xanh càng đậm thì vị thường càng đắng. Quả có nhiều gai lớn, thân căng bóng là loại dày thịt, dễ sơ chế và khi nấu không bị mềm nhũn. Ngoài ra, nên ưu tiên quả thẳng vì thường đắng đều, trong khi quả cong dễ có phần bị nhạt hoặc sượng.

12. Mướp non có 2 đặc điểm dễ nhận biết

Muốn chọn được mướp non, ít xơ, bạn chỉ cần quan sát và cầm thử. Mướp non thường có màu xanh sáng, vỏ nhẵn và đều màu. Khi cầm lên, nếu cảm giác nhẹ tay, lắc nhẹ thấy quả có độ đàn hồi, như "nẩy" trong tay thì đó là mướp còn non, ruột mềm, nấu lên sẽ ngọt và ít xơ. Ngược lại, mướp già thường nặng tay, vỏ sẫm và thô ráp, khi nấu dễ bị xơ, kém ngon.

13. Chọn khoai mài (củ từ)

Khi chọn khoai mài hay còn gọi là củ từ, nhiều người thường chỉ nhìn kích thước củ, nhưng thật ra có vài đặc điểm quan trọng hơn nhiều:

- Nên chọn củ có nhiều rễ nhỏ: Những rễ con li ti bám trên vỏ là dấu hiệu củ đã già, chín kỹ. Loại này khi luộc hoặc hấp sẽ bở, bùi và thơm. Ngược lại, củ ít rễ thường còn non, dễ bị sượng hoặc nhạt.

- Ưu tiên củ có vỏ sẫm màu, hơi xù xì: Vỏ khoai mài ngon thường có màu nâu sẫm hoặc ánh đỏ nhẹ, không bóng, bề mặt hơi gồ ghề như phủ lớp gỉ sắt. Đây là đặc điểm của củ nhiều bột. Tránh chọn củ có vỏ quá đen, mềm nhũn hoặc có dấu hiệu ẩm mốc.

- Không chọn củ quá to hoặc quá trơn láng: Củ to bất thường dễ bị xơ, ít ngọt. Những củ trơn bóng, nhìn đẹp mắt nhưng thường non, không bùi. Loại vừa phải, dáng thon dài tự nhiên thường chất lượng hơn.

