Mẹ Tóc Tiên căng thẳng với Touliver

Những người theo dõi cuộc sống của Tóc Tiên dạo này cũng ít nhiều biết về những tin đồn liên quan đến hôn nhân xoay quanh. Tóc Tiên và Touliver đã có nhiều năm gắn bó, luôn như hình với bóng nhưng dạo này cả hai như "người dưng ngược lối". Thậm chí, Tóc Tiên còn bị bắt gặp đã dọn ra căn hộ sinh sống, không còn chung biệt thự với Touliver. Trong lúc mối quan hệ hiện tại giữa Tóc Tiên và chồng vẫn là dấu hỏi lớn thì nhiều người nhắc về sự căng thẳng giữa mẹ vợ - chàng rể.

Tóc Tiên từng chia sẻ mẹ cô là người khó tính, nghiêm khắc và luôn muốn định hướng con cái theo con đường đã vạch ra sẵn. Vì Tóc Tiên bỏ học bác sĩ để theo đuổi nghệ thuật nên cả hai gặp mâu thuẫn. Không chỉ thế, chuyện tình cảm của Tóc Tiên cũng bị mẹ quản lý.

Trước khi kết hôn, Tóc Tiên từng nói: "Mẹ muốn can thiệp và quyết định người tôi yêu. Bất cứ người đàn ông nào mẹ không chọn thì đó đều là không tốt. Mẹ tôi không chấp nhận bất cứ ai đến bên tôi nếu bà không thích. Hồi đôi mươi, mình sống theo lý lẽ con tim, càng cấm cản thì càng lao theo. Tôi cãi lời mẹ bất chấp, tôi muốn sống với tình yêu của mình. Điều này càng làm mâu thuẫn giữa tôi với mẹ lớn hơn. Mẹ không thích bất cứ người đàn ông nào ở bên tôi, nếu tôi nói quá nhiều, chắc chắn mâu thuẫn ấy sẽ càng tăng. Tôi chọn cách sống bình lặng để mâu thuẫn này không gay gắt nữa. Trước đây, 80 - 90% lý do tôi im lặng, không nói chuyện riêng tư là vì điều này".

Tóc Tiên từng chia sẻ mẹ muốn quyết định cả chuyện yêu đương của cô, sẽ không hài lòng nếu người đó không phải bà chọn

Vì Touliver không phải là người mẹ Tóc Tiên chọn cho con gái nên mối quan hệ giữa "Phù thuỷ âm nhạc" và gia đình vợ không mấy tốt đẹp. Nữ ca sĩ từng chia sẻ từ lúc yêu kín tiếng đến công khai thì vẫn chưa một lần đưa Touliver gặp mẹ. Chính vì sự cấm cản từ phụ huynh, đã có lúc Touliver tự ái, tạo khoảng cách với Tóc Tiên.

Nữ ca sĩ kể: "Từng có một khoảng thời gian, chúng tôi gặp vấn đề vì mẹ tôi cấm cản. Mẹ không chấp nhận mọi mối quan hệ yêu đương của tôi nếu như đó không phải là người bà chọn, kể cả mối quan hệ bây giờ với anh. Anh tự ái. Đàn ông mà, khi người ta yêu một ai đó nhưng gia đình họ không chấp nhận, cũng sẽ có cảm giác tự ái như vậy. Đàn ông có tự ái và áp lực riêng của họ! Sự việc này từng gây ra căng thẳng, khiến mối quan hệ có khoảng lặng. Nhưng sau khi chúng tôi cho nhau khoảng không gian riêng để suy nghĩ mọi thứ, câu chuyện với gia đình tôi trở nên dễ thở hơn".

Touliver từng tự ái khiến mối quan hệ cả hai trở nên căng thẳng vì anh không được mẹ vợ chấp nhận

Tóc Tiên vốn là người cá tính mạnh, vì thế cô bất chấp sự ngăn cản này, quyết định nên duyên vợ chồng với Touliver. Trong đám cưới của cặp đôi vào năm 2020 chỉ có bố Tóc Tiên từ Mỹ về dự, hoàn toàn không có sự xuất hiện của mẹ cô. Chi tiết này từng công chúng nhìn thấy rõ sự căng thẳng giữa đôi bên. Vắng mặt tại lễ cưới là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ mẹ - con và mẹ vợ - con rể giữa 3 người vẫn chưa tìm được tiếng nói chung sau ngần ấy năm.

Tóc Tiên và chồng tổ chức đám cưới riêng tư ở Đà Lạt cách đây 5 năm

Trong ngày quan trọng nhất cuộc đời của con, mẹ Tóc Tiên cũng không xuất hiện mà chỉ có bố về nước tham dự

Trong một lần trả lời phỏng vấn cách đây 2 năm, khi nói về những điều muốn làm nếu chỉ còn 24 giờ để tồn tại, Tóc Tiên nhanh chóng trả lời: "Nếu còn 24 giờ để sống, Tiên sẽ gọi cho một người lâu lắm rồi Tiên chưa nói chuyện chính là mẹ. Dù cho rất nhiều biến cố đã xảy ra, con vẫn muốn nói, con cảm ơn mẹ vì đã cho con rất nhiều điều trong cuộc sống này".

Cho đến tháng 8/2025, giữa thời điểm lộ loạt dấu hiệu nghi hôn nhân rạn nứt, Tóc Tiên bất ngờ có động thái gây chú ý liên quan đến mẹ. Nữ ca sĩ đăng bức ảnh chụp hộp chocolate và một túi trái cây kèm dòng chú thích ngắn gọn: "My mom's love language" (Ngôn ngữ yêu thương của mẹ tôi). Đây cũng là lần cực hiếm hoi sau nhiều năm Tóc Tiên chủ động nhắc đến gia đình trên mạng xã hội.

Với những ai theo dõi Tóc Tiên lâu năm, đây có thể là một dấu hiệu đáng mừng. Việc cô nhắc đến mẹ trên mạng xã hội một cách đầy nhẹ nhàng, ấm áp như hiện tại khiến fan tin rằng, mối quan hệ gia đình đang dần được hàn gắn.