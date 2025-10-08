Động thái lạ của Tóc Tiên sau hơn 10 năm

Mới đây, trên trang Tiktok cá nhân, Tóc Tiên đã đăng tải đoạn clip ghi lại nhan sắc quyến rũ. Chủ hit Ngày mai diện một chiếc váy ngủ khoét sâu khoe thân hình mảnh mai. Cô chia sẻ: "Tóc dài nhất hơn 10 năm qua". Nhiều người tò mò trước sự thay đổi của Tóc Tiên sau 10 năm.

Tóc Tiên cho biết đây là lần hiếm hoi sau 10 năm cô để tóc dài.

Vì đã quen với những kiểu tóc ngắn năng động, cá tính, có thể thấy, đây là lần hiếm hoi cô xuất hiện với mái tóc dài ngang vai. Nhiều người cho rằng, có thể, nữ ca sĩ đã trải qua những biến động, thay đổi về tâm lý nên đã quyết định để tóc dài. Tuy vậy, Tóc Tiên vẫn không chia sẻ thêm thông tin với khán giả.

Suốt 10 năm qua, Tóc Tiên thường để tóc ngắn năng động, cá tính.

Thời gian gần đây, Tóc Tiên vướng tin đồn rạn nứt hôn nhân với Hoàng Touliver. Cả hai có mối quan hệ yêu đương kín tiếng từ năm 2015 và đã tổ chức một đám cưới giản dị vào năm 2020. Đến nay, sau 10 năm yêu đương và là vợ, là chồng với Hoàng Touliver, Tóc Tiên có những dấu hiệu lạ.

Tóc Tiên và Hoàng Touliver có 10 năm yêu và 5 năm hôn nhân.

Cụ thể, Tóc Tiên liên tục khiến khán giả chú ý bởi nhiều chi tiết cho thấy cô không còn sinh sống trong căn biệt thự sang trọng, từng là tổ ấm của nữ ca sĩ và ông xã Hoàng Touliver. Dù người trong cuộc vẫn giữ im lặng, song loạt “tín hiệu” nhỏ được chính Tóc Tiên chia sẻ khiến công chúng tin rằng tin đồn “rời biệt thự” là có cơ sở.

Gần đây, Tóc Tiên còn hào hứng khoe việc vừa tậu một chiếc nồi chiên điện mới để phục vụ sở thích nấu nướng. Chi tiết tưởng chừng rất đời thường này lại khiến người hâm mộ càng tin rằng cô đã bắt đầu một cuộc sống mới ở nơi ở khác.

Tóc Tiên tiết lộ đã mua chiếc nồi mới.

Nếu trước đây, Tóc Tiên thường xuyên đăng tải hình ảnh căn nhà rộng rãi với phòng tập hiện đại và khu vườn xanh mát, thì nay khung cảnh trong những đoạn story của cô lại khác hẳn. Thay vì check-in ở phòng gym sang chảnh, nữ ca sĩ xuất hiện trong không gian nhỏ gọn, thiết kế tối giản.

Tóc Tiên thường xuyên đăng tải hình ảnh căn nhà rộng rãi với phòng tập hiện đại và khu vườn xanh mát.

Trong khi Tóc Tiên vẫn giữ im lặng trước những đồn đoán, Hoàng Touliver cũng không có bất kỳ phản hồi nào, khiến dư luận càng thêm tò mò. Sự im lặng từ cả hai - vốn được xem là cặp đôi kín tiếng bậc nhất Vbiz - lại càng làm dấy lên nhiều bàn tán. Việc xuất hiện hàng loạt dấu hiệu bất thường như hiện tại khiến công chúng không khỏi đặt dấu hỏi về mối quan hệ của họ.

View sống ảo từ chung cư cao tầng của Tóc Tiên.

Tóc Tiên và Hoàng Touliver từng nên duyên sau chương trình The Remix năm 2015 và chính thức kết hôn vào năm 2020. Cặp đôi từng là hình mẫu tình yêu đáng ngưỡng mộ của showbiz Việt, khi luôn đồng hành cùng nhau trong cả công việc lẫn cuộc sống riêng.

Tuy nhiên, hơn một năm trở lại đây, cả hai vướng nghi vấn rạn nứt khi hiếm khi xuất hiện chung và gần như không còn tương tác trên mạng xã hội. Trong một diễn biến mới nhất, Hoàng Touliver từng thả tim ảnh của Tóc Tiên nhưng sau đó đã bỏ thả tim.