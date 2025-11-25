Denis Đặng: "Tôi không phải tổng tài bị chê nhiều nhất Vbiz"

Denis Đặng là gương mặt quen thuộc trong lĩnh vực sáng tạo và sản xuất âm nhạc vừa có bước chuyển hướng đáng chú ý khi tham gia dự án phim truyền hình Gió thổi giữa khoảng trời xanh. Đây là vai diễn đầu tay của anh trên màn ảnh nhỏ, đồng thời là một thử thách không nhỏ khi nhân vật Mạnh Trường thuộc nhóm vai chuyển thể từng rất được chú ý ở bản gốc. Ngay khi phim lên sóng, tạo hình và diễn xuất của Denis trở thành chủ đề tranh luận trên mạng xã hội. Một số ý kiến cho rằng ngoại hình anh chưa phù hợp, trong khi phần thoại và diễn xuất ban đầu gây nhiều tranh cãi.

Trước ý kiến đa chiều từ khán giả, Denis Đặng đã có chia sẻ về cơ duyên nhận vai, quá trình tiếp cận nhân vật, những áp lực khi lấn sân diễn xuất và quan điểm cá nhân trước những nhận xét trái chiều. Khi bị hỏi về đánh giá là "tổng đài bị chê nhiều nhất Vbiz", Denis cũng thẳng thắn đưa ra quan điểm.

Denis Đặng trải lòng sau khi lấn sân sang phim ảnh

Chào Denis Đặng, từ vai trò một Giám đốc sáng tạo, anh gây bất ngờ khi chuyển hướng sang làm diễn viên và góp mặt trong phim truyền hình ăn khách Gió thổi giữa khoảng trời xanh. Với vai diễn “tổng tài”, Denis vướng phải không ít những tranh cãi, anh có thấy mình quá “gan” khi có bước khởi đầu nghề diễn viên như thế này không?

Tôi thấy may mắn khi phim Gió thổi giữa khoảng thời xanh được khán giả quan tâm. Khi có cơ hội làm việc trong những lĩnh vực khác nhau, từ âm nhạc, diễn xuất, sân khấu, Denis nhận ra mình có những niềm đam mê mới. Đến thời điểm 2025, đánh dấu khoảng 6 năm hoạt động nghệ thuật, cũng là lúc Denis quyết định thực hiện ước mong của mình.

Trùng hợp đấy cũng là thời điểm Denis nhận được lời mời casting vai Mạnh Trường trong phim Gió ngang khoảng trời xanh của đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh. Denis không thể bay ra Hà Nội casting offline được mà phải quay video clip gửi casting online như các diễn viên khác. May mắn Denis nhận được cơ hội có vai diễn đầu tiên trong đời là phim truyền hình. Denis biết mình có những điều chưa hoàn thiện nhưng nó sẽ là khởi điểm để mình từng bước khám phá một lĩnh vực mới, như cách Denis từng làm trước đây.

Ở góc độ hình ảnh, nhiều người chê tạo hình của Denis trong phim quá trẻ, gầy và không có khí chất như vai diễn. Khán giả so sánh anh với Lương Chính Hiền cho rằng Denis làm không đạt, anh nghĩ sao?

Chắc đây không phải lần đầu Denis đối diện với những lời nhận xét hay góp ý đến từ khán giả. Đối với mỗi hành trình, Denis luôn chọn cách lắng nghe con tim mình trước, và tiếp theo là tiếp nhận góp ý từ khán giả xung quanh. Với nhân vật Mạnh Trường, Denis chọn cách đặt niềm tin vào đạo diễn và ekip sản xuất. Denis đã phải ngồi cùng đạo diễn và ekip để tìm ra cách diễn xuất, định hình cho vai diễn.

Đạo diễn cũng đã nói trước là bộ phim này vốn có bản gốc ở Trung Quốc và vai diễn Mạnh Trường được chuyển thể từ một vai rất thành công, nên chắc chắn khi Denis nhận vai này sẽ có áp lực. Nhưng Denis là người mạo hiểm, bước đầu xây dựng nhân vật có thể khó khăn một chút nhưng càng về sau, bức tranh và câu chuyện về Mạnh Trường sẽ rõ ràng hơn. Khi đó, khán giả sẽ có nhìn nhận tổng quan, hiểu hơn và đồng cảm hơn với nhân vật và sự thay đổi mới này.

Denis Đặng là người duy mỹ và cầu toàn nhưng khi bước vào lĩnh vực phim truyền hình, phục trang thường phụ thuộc vào ê-kíp sản xuất, anh có cảm thấy bị gò bó đến mức muốn can thiệp hoặc góp ý với stylist đoàn phim để phục trang phù hợp hơn với phong cách cá nhân của mình không?

Mọi người vào tài khoản của Denis thì thấy “Wow, chỉn chu quá, chuẩn chỉnh từng sợi tóc". Đó là cách tôi xây dựng hình ảnh Denis Đặng của 3 năm trước đây. Tuy nhiên, khi quyết tâm trở thành diễn viên, tôi phải thay đổi tư duy. Bình thường mình ngồi sau monitor, điều hướng diễn viên thực hiện ý tưởng của mình còn giờ phải lắng nghe đạo diễn, ekip sản xuất.

Thực sự với tôi đã quen với hình ảnh chỉn chu, gọn gàng. Nhưng khi vào nhân vật Mạnh Trường, đạo diễn và ekip phải ngồi phân tích cho Denis hiểu tại sao nhân vật lại có biểu hiện như vậy, tại sao quần áo phải như vậy. Tất cả đều là hàm ý. Lúc đầu, Denis không đồng ý, nhưng sau khi thảo luận thì tôi ra những chi tiết nhỏ đó làm nhân vật trở nên sinh động, rõ tính cách hơn. Và tôi cũng nhấn mạnh, đó là nhân vật Mạnh Trường, không phải Denis Đặng. Tôi không thể đưa Denis Đặng vào Mạnh Trường và cũng không mang Mạnh Trường ra ngoài cuộc sống đời thường.

Ngoài những tranh cãi liên quan đến cách xây dựng hình ảnh thì có ý kiến cho rằng chỉ cần Denis Đặng mở miệng thoại là khán giả tụt cảm xúc vì như đang “trả bài”. Công tâm mà nói, anh nghĩ sao về khả năng diễn xuất của mình?

Trước tiên, Denis nghĩ khán giả được quyền nhận xét. Và những lời chê bai hay nhận xét đó luôn có giá trị và bản thân mình phải lắng nghe. Khi đón nhận những ý kiến, chắc chắn Denis sẽ có sự điều chỉnh về phía sau. Như mọi người thấy, nguyên lộ trình của Mạnh Trường, càng về sau cả Denis và đạo diễn cũng sẽ có điều chỉnh, dần dần khán giả quay sang tập trung vào vai diễn hơn. Thực sự vai diễn này rất đáng ghét. Khi khán giả quay sang đánh giá tiêu cực về nhân vật, Denis cảm giác mình đang thể hiện đúng với ý tưởng đạo diễn mong muốn.

Cảnh "nóng" của anh và Việt Hoa từng khiến mạng xã hội bùng nổ tranh cãi, thậm chí Denis bị nhận xét “yếu nghề”, khó sánh bằng bạn diễn khi hợp tác với nhau, anh nghĩ sao?

Khi quay với diễn viên Việt Hoa, cả hai vẫn chưa quen nhau lắm nên ngại nói chuyện. Cả hai đều ít nói, hướng nội "part-time" nên ở với nhau càng ít nói. Nhưng cả hai đều biết nếu tiếp tục ít nói sẽ không tốt cho vai diễn, nên dần dần cả hai mở lòng nhiều hơn. Khi nói chuyện nhiều hơn thì rất vui. Việt Hoa với kinh nghiệm dày dặn đã giúp đỡ và hướng dẫn Denis rất nhiều, nhân vật Mạnh Trường và Kim Ngân luôn phải nói chuyện, tính toán những cái diễn nhỏ nhất. Denis cảm thấy rất tuyệt vời khi bộ phim đầu tiên có sự xuất hiện của Việt Hoa, một nữ diễn viên tài năng và tâm lý với bạn diễn.

Denis nghĩ ở những tập sau này, người ta sẽ nhận ra vốn dĩ trong mắt Mạnh Trường không có tình yêu với Kim Ngân. Vốn dĩ nét diễn đó là sự khó chịu, thể hiện hình mẫu người đàn ông phông bạt, nghĩ có thể thu hút người khác phái bằng túi tiền, bằng sự hào nhoáng. Và Kim Ngân, tưởng là tỉnh táo, mạnh mẽ nhất, nhưng vì điều kiện cuộc sống, cũng có phút chốc bị hào nhoáng làm mờ mắt, ngỡ là tình yêu. Khán giả ở ngoài nhìn vào sẽ tỉnh táo nhất, vì vốn dĩ khán giả cũng cảm nhận được sự thiếu tình yêu của Mạnh Trường, hay sự không thoải mái của Kim Ngân khi ở cạnh nhưng vẫn cố gồng lên và đó đúng là ý đồ của đạo diễn.

Trong phim còn có diễn viên Phương Oanh, trên phim trường chị ấy là người như thế nào?

Thực tế những phân cảnh của Denis không có chị Phương Oanh, phân cảnh chị Phương Oanh cũng ít gặp Denis. Vì thế, thời gian hai chị em tương tác không nhiều. Nhưng Denis chỉ có ấn tượng trong buổi chụp hình cho toàn ekip, chị là người rất đúng giờ, làm việc đúng phong thái của một diễn viên chuyên nghiệp.

Vậy anh nghĩ sao khi sau phim này người ta gọi anh là Tổng tài bị chê nhiều nhất Vbiz?

Trước tiên là chắc chắn sẽ buồn đó. Denis luôn quan điểm là trên đời này không có ai ghét bỏ ai cả. Có thể thời điểm đó, khán giả đang cảm thấy "chưa yêu" nhân vật hay bản thân Denis. Những thứ mình làm, mình thể hiện chưa thực sự thuyết phục. Bây giờ không được, nhưng lộ trình sắp tới mình lại tiếp tục cố gắng hơn, hoàn thiện hơn. Denis hay đùa là nỗi buồn nào cũng vượt qua được, chỉ có buồn ngủ là không tha ngày nào.

Mọi chuyện diễn ra trong thời điểm phim vẫn tiếp tục bấm máy, nên Denis phải lấy lại tinh thần để tiếp tục làm việc. Song song đó, tôi càng thêm háo hức muốn cho khán giả hiểu được hàm ý trong nhân vật này. Denis nghĩ mình không phải là “tổng tài bị chê nhiều nhất Vbiz” mà chính là “người bị hiểu lầm là tổng tài lâu nhất Việt Nam”. Vì như mọi người cũng đã thấy, Mạnh Trường vốn không phải là một tổng tài như khán giả tưởng tượng, không phải Lương Chính Hiển phiên bản Trung Quốc.

Vậy hành trình mới này nhiều thăng trầm này có bao giờ khiến Denis Đặng tổn thương không?

Khi đón những bình luận tiêu cực về nhân vật Mạnh Trường, Denis buồn, rất buồn. Dù đã chuẩn bị từ trước nhưng khi nó xảy ra, Denis cũng là con người mà, đặc biệt là trái tim của một nghệ sĩ nữa, nên cũng có cảm xúc. Trước đây khi làm sản xuất, mình đứng sau monitor, tính toán được nhân vật lên sóng sẽ thế nào. Nhưng khi trở thành diễn viên, Denis chỉ tin tưởng đạo diễn và lắng nghe định hướng.

Ví dụ, đạo diễn bảo đây là nhân vật cần sự đáng ghét, không phải tổng tài hào hoa, vì background nhân vật này không phải người nhiều tiền, mà là nhân vật khá phông bạt, ăn bám phụ nữ để lấy tiền nuôi cô gái khác thì tôi phải cố để diễn ra nét đó. Đó là yếu tố Denis quyết định nhận vai này, vốn dĩ nó khác hình ảnh mọi người nghĩ. Nhưng thú thật, Denis không nghĩ chỉ mới những tập đầu màn khán giả đã ghét như vậy.

Có bao giờ Denis tồn tại ý định bỏ cuộc, hay nghĩ công việc nghệ thuật không hợp với mình không?

Nếu trong thời điểm đó Denis thả lỏng suy nghĩ, để nó trôi theo tiêu cực thì… Ai tiếp xúc với Denis bên ngoài cũng biết Denis luôn phát ra năng lượng tích cực. Khi mình cảm giác "ồ mình sắp tiêu cực rồi" thì Denis sẽ nghĩ: "Tôi làm việc này vì tôi yêu nó". Khi làm thứ mình yêu, mình hạnh phúc. Giống như yêu đương vậy, mình hết mình, nhiệt tình thì sẽ mang lại cảm gái thoải mái.

Tất nhiên để trụ lại đến hôm nay, mình vẫn cần tình yêu của khán giả. Denis không cố trở thành toàn năng, vốn dĩ Denis đang thỏa mãn đam mê nghệ thuật, đam mê chinh phục. Và Denis luôn nghĩ mình phải cố gắng hơn nữa để nhiều người yêu thương hơn, chứ không phải cố biến người ghét mình thành yêu mình. Vì như đã nói, đối với Denis, khán giả không bao giờ ghét ai cả, chỉ là họ "chưa yêu" thôi.

Từ Giám đốc Sáng tạo, đóng MV, ca hát, giờ là diễn viên, Denis đang cố xây dựng hình ảnh nghệ sĩ toàn năng à?

Denis không cố xây dựng mình toàn năng. Từ thời điểm đầu bước vào nghệ thuật, vốn dĩ Denis làm vì đam mê. Denis chưa từng nghĩ làm showbiz, giải trí, nghệ thuật sẽ kiếm được nhiều tiền hay có vật chất mà chỉ đơn giản là được làm những thứ mình thích. Denis nghĩ mình may mắn khi có hỗ trợ xung quanh để không nặng nề nhiều, chỉ tập trung vào nghệ thuật. Denis "chơi tới nóc" với đam mê của mình.

Diễn viên truyền hình luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt hơn hẳn vì là khuôn mặt thường xuyên xuất hiện trên sóng, anh có áp lực về việc giữ gìn hình tượng không?

Denis nghĩ không chỉ diễn viên đâu, mà tất cả người nghệ sĩ đều phải có áp lực như vậy. Đã là người của công chúng thì đồng nghĩa phải chấp nhận đánh đổi, hy sinh những thứ khác với một người bình thường. Việc giữ gìn bản thân mình cũng là thể hiện sự trân trọng đối với khán giả. Nghệ sĩ phải hạn chế tối thiểu chuyện bên lề làm ảnh hưởng đến sự tin tưởng, yêu thương khán giả dành cho mình.

Đối với Denis, mỗi hành trình, kể cả mấp mô, gập ghềnh thì đó cũng là nét chấm phá giúp mình trưởng thành hơn. Nếu không gặp khó khăn, mấp mô, mình lại nghĩ mình hoàn hảo, đâu biết mình sai ở đâu. Denis quan điểm cuộc sống là bức tranh rất đẹp, nhiều màu, chỉ là mình có chịu vẽ tiếp hay không.

Mối quan hệ của anh và Dược sĩ Tiến là như thế nào, Dược sĩ Tiến giúp đỡ hỗ trợ ra sao trong công việc của anh ra sao?

Thực ra anh Dược Sĩ Tiến là người rất ảnh hưởng đến Denis từ cách đây khoảng 2 năm, thời điểm tôi bắt đầu làm chương trình Miss Universe 2024. Sau "Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng", Denis bén duyên hơn với sản xuất sân khấu. Anh Tiến nhìn thấy năng lực, tiềm năng của Denis trong lĩnh vực này, cũng là người mời Denis trở thành Đạo diễn sân khấu của Miss Universe 2024. Đó là cột mốc Denis cảm thấy may mắn vì nhận được sự tin tưởng. Chương trình đó cũng gây tiếng vang, sân khấu đầu tiên của Denis làm về hoa hậu lại được giải quốc tế "Best National Pageant".

Khi tiếp xúc với anh Tiến trong quá trình làm việc, Denis luôn nhận được năng lượng tích cực. Anh Tiến rất tốt về tư duy, định hướng cuộc sống. Lúc làm việc chung, anh Tiến khiến Denis học hỏi và nhận ra giá trị bản thân rất nhiều. Denis cảm thấy may mắn khi trong sự nghiệp gặp được người bạn ảnh hưởng tích cực đến mình như vậy. Dần dần, từ đối tác làm việc, Denis và anh Tiến trở thành bạn, đồng hành trong các dự án. Đến tận bây giờ, dự án của Denis cũng có sự tham gia của anh Tiến, hay dự án của anh Tiến thì Denis cũng giúp đỡ.

Đối với Denis, anh Tiến là nhà sản xuất có tư duy sáng tạo hàng đầu Việt Nam. Những ý tưởng làm việc khiến sự sáng tạo được thăng cấp rất nhiều. Khi tham gia chương trình Hoa Khôi Sinh Viên Việt Nam, Denis thực hiện vai trò Giám đốc Sáng tạo cùng anh Dược Sĩ Tiến. Sự kết hợp này đã tạo ra sáng tạo rất thăng cấp khi "mix" (kết hợp) giữa mũ tốt nghiệp và vương miện. Hình ảnh đó lên sóng cũng khiến cộng đồng Beauty Queen ủng hộ rất nhiều.

Có điều gì dư luận đang hiểu sai về mình mà anh muốn nhân đây gửi đến mọi người không?

Denis cũng là con người, nhiều khi tiếp nhận lời nói ngay thời điểm đấy mà sai, mình oan lắm, ấm ức muốn nói ngay. Nhưng mình với khán giả cách nhau bởi màn hình, đâu thể nói một câu trả lời được luôn. Hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu bình luận ngoài kia, làm sao mình trả lời hết để người ta hiểu mình. Càng ngày, Denis chỉ tập trung vào điều tích cực, nhiều khi mải làm quên mất hôm qua người ta hiểu lầm mình điều gì để giải thích.

Denis chỉ nhớ điều gần nhất, muốn chia sẻ với mọi người là: Mọi người ơi, mọi người đã hiểu lầm thực sự rồi. Denis không phải tổng tài, và Mạnh Trường trong phim Gió ngang khoảng trời xanh cũng không phải tổng tài như mọi người nghĩ đâu ạ. Không phải đâu ạ, hiểu lầm thôi.

Cảm ơn những chia sẻ của Denis Đặng!

Clip: Team show/ Thiết kế: Huy Minh