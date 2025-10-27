Clip: Màn trình diễn cực "đỉnh" của Chủ tịch KienlongBank cùng ca sĩ Bùi Công Nam

Tối 26/10, Ngân hàng Kiên Long (KienlongBank) tổ chức đại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập. Giữa nhiều dấu ấn và khoảnh khắc đáng nhớ của chương trình, tiết mục song ca đặc biệt mang tên Kết Nối do Chủ tịch HĐQT Trần Ngọc Minh cùng ca/ nhạc sĩ Bùi Công Nam thể hiện đã khiến toàn bộ cán bộ nhân viên và khách mời tại sự kiện vô cùng bất ngờ và thích thú.

Trọn vẹn tiết mục của Chủ tịch KienlongBank cùng ca sĩ Bùi Công Nam

Trong tiết mục đầy choáng ngợp này, Chủ tịch Trần Ngọc Minh không chỉ thể hiện khả năng vũ đạo cùng giọng hát nội lực, mà còn mang đến một màn trình diễn mãn nhãn. Anh trực tiếp thực hiện phần đu dây trên không trung, xuất hiện ấn tượng giữa sân khấu lớn. Màn đu dây chưa từng có tiền lệ này ngay lập tức trở thành tâm điểm của đêm gala, khiến khán giả không khỏi trầm trồ và phấn khích.

Khoảnh khắc đu dây trên không trung của Chủ tịch Trần Ngọc Minh

Khán giả phấn khích với tiết mục này

Chia sẻ với MC Vĩnh Phú sau phần thể hiện ấn tượng, Chủ tịch Trần Ngọc Minh cũng thừa nhận đây là một thử thách với mình. Anh đặc biệt nói về ý nghĩa của ca khúc Kết Nối - một thông điệp xuyên suốt tinh thần gắn kết và đổi mới của KienlongBank. Đồng thời, vị Chủ tịch cho biết lý do “chọn mặt gửi vàng” nơi Bùi Công Nam là bởi sự đồng điệu trong tư duy sáng tạo và khả năng truyền tải cảm xúc chân thật qua âm nhạc:

“Thực sự, chia sẻ với quý vị, đây là một thử thách không hề dễ. Tuy nhiên dám đặt thử thách thì mới dám thể hiện đúng không ạ? Và lời bài hát này ẩn chứa rất nhiều thông điệp, tâm huyết và chia sẻ của các lãnh đạo cũng như toàn bộ công nhân viên của KienlongBank trong nhiều năm qua.

Những thông điệp đó được gặp vị nhạc sĩ rất tài ba Bùi Công Nam đã kết nối những tinh thần đó để làm ra được ca khúc Kết Nối này. Với thông điệp mang tính chất động viên, kết nối này thì tôi tin rằng ca khúc sẽ được lan tỏa sâu rộng trong thời gian tới”.

Chủ tịch Trần Ngọc Minh và ca sĩ Bùi Công Nam

Về phần mình, Bùi Công Nam cũng chia sẻ cảm xúc khi nhận lời mời hợp tác từ KienlongBank để sáng tác bài Kết Nối: “Với cá nhân Nam, khi nhận brief và tìm hiểu về KienlongBank, Nam cảm thấy rất hào hứng vì KienlongBank mang trong mình màu sắc hiện đại, đổi mới. Với Nam, một chữ S không phải chỉ để định dạng thương hiệu mà đây là quá trình dài, sự góp sức của KienlongBank để Việt Nam chúng ta ngày càng hạnh phúc hơn”.

Riêng về phần trình diễn với Chủ tịch Trần Ngọc Minh, Bùi Công Nam cho biết: “Thú thật là Nam không nghĩ anh Minh trẻ như vậy. Lúc biết anh Minh sẽ hát cùng thì Nam cũng lo, thật sự hơi lo. Nhưng lúc anh Minh mới hát bản demo thì Nam đã nghĩ: ‘Wow! Rất oke luôn’. Và hôm nay mọi người có thấy như vậy không?

Có lẽ hôm nay là lần đầu tiên anh Minh thực hiện màn trình diễn thế này. Bản thân Nam - một người làm nghệ thuật còn hồi hộp huống gì anh Minh nên có lẽ hôm nay anh đã hồi hộp rất nhiều. Xin một tràng pháo tay cho anh Minh”.

Sự kết hợp giữa vị tổng tài ngân hàng và “anh trai” Bùi Công Nam không chỉ là màn trình diễn âm nhạc ấn tượng, mà còn là lời khẳng định cho tinh thần trẻ trung, sáng tạo và dám thử thách của KienlongBank. Với Chủ tịch Trần Ngọc Minh, tiết mục này còn mang ý nghĩa đặc biệt hơn: Khắc họa hình ảnh một thế hệ lãnh đạo mới - người dám bước ra khỏi khuôn khổ, sẵn sàng kết nối với tập thể bằng cách không ai ngờ tới.

Chủ tịch Trần Ngọc Minh

Chủ tịch Trần Ngọc Minh sinh năm 1984 và hiện là Chủ tịch ngân hàng đương nhiệm trẻ nhất Việt Nam. Với gần 20 năm hoạt động trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng, vị lãnh đạo này đóng vai trò quan trọng trong chiến lược đổi mới, số hoá toàn diện của KienlongBank trong 5 năm trở lại đây.

Trên MXH, Chủ tịch Trần Ngọc Minh cũng là một trong số ít lãnh đạo ngân hàng hiếm hoi công khai tài khoản Facebook. Trên trang cá nhân của mình, anh thường xuyên chia sẻ cuộc sống thường ngày, vừa dành thời gian cho gia đình và sở thích cá nhân, vừa cập nhật những hoạt động cùng Ngân hàng Kiên Long.