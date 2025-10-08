Mới đây, nam diễn viên nổi tiếng Tạ Đình Phong đã đến một tiệm bánh mì Việt Nam tại Hong Kong (Trung Quốc) để ăn thử và review. Ngay sau đó, đoạn video của anh đã viral khắp cõi mạng và được rất nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, trước Tạ Đình Phong đến ăn, đã có nhiều ngôi sao khác cũng từng đến như Nghê Ni, Trịnh Tú Văn.

Bánh Mì Nếm được nhiều nghệ sĩ nổi tiếng ghé thăm

Tiệm bánh mì này có tên “Bánh mì Nếm”, do YouTuber Kiki Phung - một người Việt Nam sinh sống và làm việc tại Hong Kong (Trung Quốc) hơn 10 năm sáng lập. Theo chia sẻ của cô, việc khai trương Bánh mì Nếm ban đầu chỉ là một thử nghiệm nhỏ, nhưng không ngờ lại nhận được sự yêu thương lớn từ thực khách.

Nữ YouTuber Kiki Phung là bà chủ của Bánh Mì Nếm

Điều đặc trưng tạo nên sự yêu thích của thực khách tại Hong Kong và cả người nước ngoài chính là hương vị độc đáo đậm chất Việt Nam. Trong một chia sẻ, Kiki Phung cho biết, nhiều nguyên liệu làm bánh đều được mang trực tiếp từ Việt Nam sang, như nem nướng, thịt nguội, pate, ruốc, mắm, hành phi… Ngoài ra, còn có cả cà phê, sữa đặc và chanh. Món best-seller của tiệm gồm bánh mì thịt nguội, bánh mì thịt kho, bánh mì gà nướng và bánh mì nem nướng.

Ngoài bánh mì tiệm còn phục vụ nhiều món ăn khác của Việt Nam

Theo một số thực khách Việt Nam đã đến Bánh mì Nếm, hương vị bánh mì ở đây rất gần gũi với bản địa. Nữ TikToker Hỉ Khí Dương Dương mô tả rằng cửa tiệm “Không thiếu bất kỳ nguyên liệu nào của bánh mì Việt Nam, đứng từ bên ngoài đã ngửi thấy hương thơm quen thuộc". Hay nam TikToker A Síng cũng liên tục khen ngon khi thưởng thức Bánh mì Nếm.

Nữ TikToker Hỷ Khí Dương Dương hết lời khen ngợi khi thưởng thức bánh mì. Nguồn: TikTok @hykhiduongduongofficial

Thời gian mở cửa của cửa hàng khá ngắn, từ 11h30 đến khoảng 15h30 là hết sạch nguyên liệu. Tuy nhiên, ngay từ những ngày đầu mở bán, người dân Hong Kong đã đến từ trước 11 giờ để xếp hàng mua bánh, tạo nên một “cơn sốt ẩm thực” tại khu vực này. Hiện tại, Bánh mì Nếm vẫn giữ được lượng khách ổn định, bán hơn 1000 ổ mỗi ngày.

Bánh Mì Nếm mỗi ngày đều đón một lượng lớn thực khách

Được biết, cửa tiệm đông khách nhất vào buổi trưa, khi nhiều nhân viên văn phòng nghỉ làm và ra ngoài ăn trưa. Đây cũng là tệp khách hàng chính giúp Bánh mì Nếm bán chạy đều mỗi tuần. Mỗi ổ bánh mì tại đây có giá khoảng 275 nghìn đồng, quy đổi ra tiền Hong Kong thì đây là mức giá vừa phải, phù hợp với thu nhập của người dân địa phương.

Ẩm thực Việt quả thật vươn tầm quốc tế khi chưa đầy 1 năm hoạt động, Bánh mì Nếm đã được đề cử trong danh sách Michelin Guide, cùng một số giải thưởng ẩm thực địa phương như Best Vietnamese Restaurant. Hiện tiệm có 2 cơ sở tại Hong Kong (Trung Quốc), ở Wan Chai và Central, đều rất đông khách mỗi ngày.

Bánh Mì Nếm được vinh danh tại Michelin

Có thể thấy, ẩm thực Việt Nam đang ngày càng chiếm được cảm tình của bạn bè quốc tế. Câu chuyện của Bánh mì Nếm không chỉ là minh chứng cho sức hấp dẫn khó cưỡng của bánh mì Việt, mà còn là niềm tự hào khi món ăn dân dã này đã vươn ra thế giới, chinh phục cả những ngôi sao nổi tiếng lẫn đông đảo thực khách quốc tế.