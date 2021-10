Mẹ ốm nặng, tôi mở két lấy sổ tiết kiệm đi rút tiền chữa bệnh cho bà thì vợ gọi lại nói những điều khiến tôi ớn lạnh

Nghe tin mẹ đi khám bị kết luận mắc ung thư gan giai đoạn 1 mà tôi lo lắng vô cùng. Cũng may mới là giai đoạn đầu, vẫn còn nhiều khả năng có thể chữa khỏi.



Tôi thông báo với vợ rồi lập tức mở két sắt lấy ra cuốn sổ tiết kiệm 500 triệu, định đến ngân hàng rút tiền. May mắn là những năm qua vợ chồng tôi đã tích góp được số tiền này. Nếu không bây giờ chẳng biết vay mượn xoay xở ở đâu.

Vợ cau mày hỏi tôi mang sổ tiết kiệm đi đâu. Bực mình trả lời cô ấy, đáng lẽ vợ phải tự biết điều đó, lại còn phải hỏi chồng. Vừa dứt lời thì vợ hùng hổ chạy ra giật lại cuốn sổ, rồi tuyên bố một câu khiến tôi ớn lạnh cả người:

“Cuốn sổ này không thể rút được, phải để lại có cái mà nuôi con. Nếu rút ra tiêu hết đi rồi thì nuôi con bằng cái gì? Anh hãy đi vay nợ, sau đó làm mà trả nợ là được”.

Tôi thật sự sốc không tin nổi, trong lúc nguy cấp thế này mà vợ còn tính toán thiệt hơn. Cô ấy mất việc nửa năm nay rồi, chỉ có mình tôi đi làm. Tuy nhiên cuốn sổ này là đóng góp của cả hai vợ chồng, trước đó cô ấy vẫn đi làm có thu nhập.

Cô ấy bảo cất số tiền này đi để nuôi con mới chắc chắn. Tôi còn trẻ khỏe, đi làm sợ gì mà không trả được nợ. Tôi nổi khùng lên không đồng ý thì vợ bảo vậy chỉ còn cách ly hôn. Cô ấy sẽ nuôi hai đứa con và được toàn bộ số tiền đó.

Tôi trách vợ máu lạnh và tàn nhẫn thì cô ấy bảo tất cả vì nghĩ cho con cái mà thôi. Chứ nếu có một mình cô ấy thì thế nào chẳng được. Tôi cho rằng đó chỉ là một phần lý do. Phần nữa là do mẹ tôi đối xử khắc khe với vợ nên cô ấy không sẵn lòng hi sinh vì bà.

Tôi còn em trai, bây giờ hai anh em nhà tôi có nên vay mượn tiền chữa bệnh cho mẹ còn để số tiền đó cho vợ tôi nuôi con hay không? Hay là cứ lấy tiền cứu mẹ trước, rồi lại làm ăn tiết kiệm nuôi con?

(Xin giấu tên)