Mẹ Nhật Bản để con 3 tuổi đi chợ một mình: Cách giáo dục "đặc biệt" ở đất nước mặt trời mọc

Chương trình truyền hình thực tế "First Go" (Bước đi đầu tiên) của Nhật Bản đã tồn tại được 29 năm. Nhân vật trải nghiệm chính trong chương trình là các em bé từ 2-7 tuổi. Chương trình sẽ ghi lại trải nghiệm lần đầu tiên các em ra ngoài một mình, có thể là đến cửa hàng để mua đồ hay mua thức ăn cho gia đình.

01

Nhiệm vụ của cô bé Lili 3 tuổi là tự mình ra ngoài lấy thức ăn được đặt hàng trước đó và chuẩn bị quà cho Ngày của Mẹ - một bó hoa cẩm chướng. Tất nhiên, cô bé đã khóc thút thít và chạy đi tìm cha bởi đây là lần đầu tiên cô bé phải làm như thế.

Để an ủi cô bé, người cha cùng tham gia thử thách đã nhét rất nhiều kẹo vào túi của LiLi và nói "Con phải tiến lên phía trước". Dù không muốn nhưng được cha động viên, Lili cuối cùng cũng can đảm rời đi. Cô bé, thậm chí, đã khóc nấc lên khi quay đầu bước đi. Điều đáng khen nhất là mỗi khi ngừng khóc, cô bé lại lấy một viên kẹo ra ăn như tự thưởng cho mình vậy.

Và nhờ có sự dũng cảm ấy, cô bé đã hoàn thành nhiệm vụ và không quên mua một bó hoa cẩm chướng tặng mẹ. Khi nhìn thấy con gái tay xách nhiều đồ về đúng chỗ hẹn, người cha đã ôm mặt: "Dù thương con nhưng tôi rất muốn cháu có thể tự làm mọi thứ".

Ngôi sao điện ảnh Nhật Bản Rimi Ishihar trong vai trò khách mời khi xem hành trình của Lili trong "First Go" đã thốt lên: "Tôi đã không ngừng khóc khi thấy cô bé 3 tuổi rất can đảm, rất cố gắng để mua hoa tặng mẹ".



Thông qua chương trình này, nhiều ông bố bà mẹ Nhật Bản muốn dạy con tự lập từ sớm thông qua việc dạy từng chút một.

02

Cô bé Satoshi và em trai.

Một em nhỏ 3 tuổi khác sống tại Tokyo cũng đã khiến khán giả vô cùng bất ngờ. Gia đình em có một cửa hàng ăn nhỏ và hằng ngày bố đều yêu cầu con gái cần sắp xếp bát đĩa trong cửa hàng thẳng thớm.



Trong nhiệm vụ đầu tiên của "First Go", cô bé Satoshi đã không hoàn thành. Tuy nhiên, mẹ cô bé không bỏ cuộc và vẫn muốn thử thách tiếp, yêu cầu cô bé đưa em trai 2 tuổi đi cùng. Cũng chính bởi có thêm sự trách nhiệm mà Satoshi mạnh mẽ và dũng cảm hơn. Thậm chí, cô bé còn dỗ em trai đừng khóc và nói "Em thật tuyệt vời".

Mục đích của "First Go" không phải là khuyến khích cha mẹ yêu cầu những cô bé, cậu bé 2-3 tuổi phải đi mua đồ một mình hay những việc khác tương tự, mà là muốn hướng phụ huynh hãy dạy trẻ tự lập, càng sớm càng tốt.

Trong bộ phim tài liệu "Thời thơ ấu của họ" được ghi hình tại nhiều quốc gia trên thế giới, cách giáo dục trẻ độc lập tại Nhật một lần nữa được nhận nhiều lời khen.



03

Cô bé Wakamatsu.

Wakamatsu, một cô bé 4 tuổi, mỗi sáng đều tự thức dậy. Sau đó, cô bé tự làm vệ sinh cá nhân: trèo lên một chiếc ghế nhỏ rồi đánh răng, rửa mặt; cô bé cũng không quên gấp chăn màn và tự mặc đồng phục. Chuẩn bị xong xuôi, cô bé tự tay xách đồ ăn, đồ chơi của mình mà không cần sự trợ giúp của mẹ và sẵn sàng đến trường mẫu giáo.

Mẹ cô bé khá tự hào khi con gái học được nhiều điều từ khi tự làm mọi việc: "Con bé đang cố gắng trở thành người hữu ích nhất trong một ngày". Dường như cách giáo dục của các bậc phụ huynh Nhật Bản gói gọn trong câu "Nuôi dưỡng đứa trẻ 18 tháng giống như 18 tuổi" vậy đấy!

Học cách "buông tay" cũng là một kiểu giáo dục cần được áp dụng đối với bậc làm cha mẹ - một trải nghiệm tuy khó khăn nhưng rất đáng để thử.