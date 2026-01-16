YouTube Đinh Lan hầu toà: Nhìn lại những bản án sau "drama" Nguyễn Phương Hằng

Hôm nay (16-1), TAND Khu vực 7 - TP HCM, mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Đinh Thị Lan (49 tuổi, ngụ TP HCM) về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.



Theo cáo trạng, bà Đinh Thị Lan bị truy tố vì hành vi đăng tải nhiều video trên nền tảng YouTube với nội dung được xác định là sai sự thật, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín của bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam) và chồng là ông Huỳnh Uy Dũng trong năm 2021.

Bà Nguyễn Phương Hằng tại toà - Ảnh: Hoàng Triều

Hành vi phạm tội của bị cáo diễn ra trong giai đoạn bùng nổ các cuộc "đấu khẩu" trên mạng xã hội liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng. Thời điểm đó, nhiều cá nhân đã tham gia bình luận, công kích lẫn nhau dưới danh nghĩa "phản biện" hoặc "bóc trần sự thật".

Trước đó, trong giai đoạn 2021–2022, bà Hằng liên tục thực hiện các buổi livestream có nội dung vượt quá giới hạn quyền tự do ngôn luận, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều cá nhân, tổ chức.

Ngày 4-4-2024, TAND Cấp cao tại TP HCM xét xử sơ thẩm vụ án, tuyên giảm từ 3 năm xuống còn 2 năm 9 tháng tù đối với Nguyễn Phương Hằng (so với bản án sơ thẩm của TAND TPHCM, bà Hằng không có kháng cáo). Bà Hằng đã chấp hành xong bản án này.

Từ "vụ án trung tâm" này, cơ quan chức năng đã tách và xử lý độc lập nhiều vụ việc liên quan. Một số cá nhân từng là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án bà Hằng, sau đó lại trở thành bị can vì các phát ngôn đáp trả trên mạng xã hội.

Trước bà Đinh Thị Lan, các cơ quan tố tụng cũng đã xét xử bà Đặng Thị Hàn Ni (SN 1977, quê Quảng Ngãi) và ông Trần Văn Sỹ (SN 1957, quê Trà Vinh) với tội danh tương tự. Ngày 1-3-2024, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Văn Sỹ 2 năm tù, bị cáo Đặng Thị Hàn Ni 1 năm 6 tháng tù về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Ở phiên tòa hôm nay (16-1), bà Nguyễn Phương Hằng và Công ty CP Đại Nam được triệu tập với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. HĐXX dự kiến sẽ làm rõ nội dung các video bị cáo Đinh Thị Lan đăng tải, động cơ, mục đích của hành vi, cũng như mức độ ảnh hưởng thực tế đối với các cá nhân liên quan. Đây cũng là cơ sở để xem xét trách nhiệm hình sự của bị cáo theo quy định pháp luật.