Mẹ không có LinkedIn, nhưng "CV" chẳng kém ai: Hoá ra mẹ chẳng bình thường chút nào

Gen Z có thể viết CV bằng tiếng Anh, tối ưu profile LinkedIn chỉ trong một buổi tối, liệt kê từng kỹ năng từ "teamwork" đến "problem solving". Nhưng khi được hỏi: "Điều phi thường nhất mẹ bạn từng làm là gì?", không ít người phải khựng lại một lúc lâu.

Bởi với nhiều đứa con, mẹ là người "bình thường" nhất nhà: sáng dậy sớm, tối ngủ muộn, nấu cơm, nhắc mặc áo ấm, hỏi "ăn gì chưa". Những việc ấy lặp lại đều đặn đến mức chẳng ai nghĩ đó là thành tích. Cho đến khi ngồi xuống, nhìn lại, và kể ra thành lời.

Dưới đây là một vài "bản CV không ai viết hộ" của các bà mẹ, qua lời kể của chính con mình.

"15 năm, 0 ngày nghỉ phép"

Minh Thư (22 tuổi, Hà Nội) kể: "Mẹ mình bán xôi ở đầu ngõ. 4 giờ sáng mẹ dậy đồ xôi, 6 giờ đã dọn hàng. Mình từng nghĩ đó là một công việc rất bình thường. Đến năm cuối đại học, mình mới tự tính: 15 năm, mẹ gần như không nghỉ ngày nào, kể cả hôm sốt. Hai chị em mình học xong đại học từ những gói xôi 15 nghìn ấy."

Thư nói nếu mẹ có một bản CV, dòng đầu tiên chắc chắn sẽ là: "Kinh nghiệm: 15 năm vận hành một doanh nghiệp một người, không nghỉ phép, không than phiền".

Nghỉ việc ở tuổi 47, mẹ lặng lẽ "khởi nghiệp" mà cả nhà không hay

Với Khánh Linh (20 tuổi, TP.HCM), điều phi thường nhất của mẹ lại là một bí mật được giữ suốt ba tháng. "Công ty mẹ cắt giảm nhân sự, mẹ nằm trong danh sách. Nhưng sáng nào mẹ cũng mặc đồ chỉnh tề đi "làm" như thường. Sau này mình mới biết, mẹ đi học làm bánh. Mẹ bảo không muốn cả nhà lo, nhất là khi mình đang ôn thi đại học."

Giờ mẹ Linh có một tiệm bánh nhỏ trong hẻm, khách quen gọi là "tiệm của cô Hạnh". "Mình từng nghĩ mẹ chỉ giỏi nấu cơm. Hóa ra mẹ giỏi cả việc đứng dậy sau khi ngã, mà không để ai phải thấy mẹ ngã", Linh viết.

Học tiếng Anh ở tuổi 50, chỉ để tự mình đi dự lễ tốt nghiệp của con

Hoàng Nam (24 tuổi, Đà Nẵng) du học Úc. Trước lễ tốt nghiệp, anh định về đón mẹ sang. Mẹ từ chối: "Để mẹ tự đi". Suốt một năm, mẹ Nam tự học tiếng Anh qua YouTube, ghi chú vào cuốn sổ nhỏ từng câu "Where is gate 12?", "I need help, please".

"Ngày mẹ bước ra cửa sân bay, tay vẫn cầm cuốn sổ ấy, mình suýt khóc. Mẹ mình từng nói mình không có khiếu ngoại ngữ. Nhưng hóa ra chỉ cần có lý do đủ lớn, mẹ làm được hết", Nam chia sẻ.

Giữ lại cả một phần văn hoá, trong căn bếp và chiếc tủ gỗ

Thảo My (21 tuổi, Lạng Sơn) là người Tày. Lên Hà Nội học, My mới nhận ra những thứ mình coi là "bình thường" ở nhà hóa ra lại hiếm đến vậy. "Mẹ mình thuộc rất nhiều làn điệu then, biết nấu đủ món cỗ truyền thống, và vẫn giữ nguyên bộ áo chàm bà ngoại để lại trong tủ. Mẹ bảo, đồ có thể cũ, nhưng không được để mất."

My nói trước đây cô từng ngại mặc áo chàm đi chơi. "Giờ thì mình hiểu, mẹ không chỉ giữ một bộ quần áo. Mẹ giữ lại một phần của chính mình, của bà, và của cả mình sau này nữa."

Và còn rất nhiều "thành tích" chẳng ai ghi nhận

Bên cạnh những câu chuyện dài, phần bình luận còn tràn ngập những dòng "CV" ngắn gọn nhưng khiến người đọc bật cười rồi lặng đi:

"Mẹ mình nhớ tên, sở thích và món ăn ghét của tất cả bạn thân mình từ lớp 1 đến giờ."

"Mẹ sửa được bóng đèn, ống nước, xe đạp, và cả tâm trạng của bố."

"Mẹ bảo mẹ không thích ăn đùi gà. Mãi đến năm 20 tuổi mình mới biết là mẹ nói dối."

"Mẹ đi làm 8 tiếng, về nhà làm thêm 4 tiếng không lương, và chưa bao giờ gọi đó là tăng ca."

Có lẽ điều khiến mẹ trở nên "bình thường" trong mắt con cái chính là sự đều đặn. Những việc lặp đi lặp lại mỗi ngày dễ bị coi là hiển nhiên. Nhưng chính sự bền bỉ không cần ai ghi nhận ấy lại là điều phi thường nhất.

20/10 này, thử "duyệt CV" cho mẹ một lần

Câu hỏi "Điều phi thường nhất mẹ bạn từng làm là gì?" nằm trong chuỗi hoạt động của chiến dịch 20/10 "Phụ nữ Việt – Bình thường mà phi thường" do Cỏ Cây Hoa Lá khởi xướng. Thương hiệu mỹ phẩm bản địa này muốn tôn vinh những người phụ nữ Việt đang lặng lẽ làm nên điều lớn lao từ những việc nhỏ bé hằng ngày, như những người mẹ trong các câu chuyện trên.

Hưởng ứng dịp 20/10, Cỏ Cây Hoa Lá ra mắt bộ sưu tập set quà lấy cảm hứng từ những nguồn nguyên liệu bản địa quen thuộc của Việt Nam. Trên từng hộp quà là hình ảnh người phụ nữ Kinh, Tày, Nùng, như một lời nhắc rằng vẻ đẹp phụ nữ Việt luôn gắn liền với bản sắc và những điều giản dị. Bộ sưu tập có nhiều lựa chọn từ chăm sóc tóc, cơ thể đến làn da, mức giá đa dạng để các bạn trẻ dễ dàng chọn cho mẹ một món quà vừa ý.

Nhưng có lẽ, món quà mẹ mong chờ nhất vẫn là được con nhìn thấy. Một cuộc gọi hỏi mẹ ngày xưa đã làm những gì, một lời cảm ơn cho những việc tưởng như ai cũng làm được. Vì hóa ra, mẹ mình chưa bao giờ bình thường cả.

Còn bạn, điều phi thường nhất mẹ bạn từng làm mà chẳng ai biết là gì?