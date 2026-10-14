Khám phá “siêu quà” Doraemon cực “cute” khiến ba mẹ săn đón

Năm học mới của bé đã chính thức khởi động với đầy ắp niềm vui và mục tiêu học tập. Để tiếp động lực khích lệ bé, không ít ba mẹ mua sắm quà tặng cho con. Trong số đó, mạng xã hội ghi nhận hàng loạt phụ huynh chia sẻ về bộ quà tặng Doraemon từ chương trình khuyến mãi "Siêu Quà Bùng Nổ - Trọn Bộ Quà "Cute"" từ Lotte Việt Nam. Không chỉ mang lại niềm vui bất ngờ cho bé, món quà này còn là lựa chọn an tâm của ba mẹ để bảo vệ nụ cười xinh của con.

Đông đảo phụ huynh chia sẻ chương trình. (Trong ảnh: An Nhiên - Bối Bối; Nhà Phương Đi Đâu; Nhà Sâu Nhỏ)

Khám phá bộ quà Doraemon cực "cute"

Bộ đôi kẹo gum Lotte Xylitol Doraemon (gum "trái banh") và Lotte Doraemon (gum cuộn) "ghi điểm" với các các bạn nhỏ nhờ ngoại hình vô cùng đáng yêu. Bao bì được thiết kế sinh động, tái hiện lại hàng loạt những biểu cảm ngộ nghĩnh, dễ thương của Doraemon. Bên trong sản phẩm là tép kẹo gum thơm ngon, mang hương vị ngọt dịu hấp dẫn khiến các bạn nhỏ vô cùng thích thú.

Thấu hiểu tâm lý lo ngại đồ ngọt của ba mẹ, dòng sản phẩm Lotte Xylitol Doraemon mang đến giải pháp vẹn cả đôi đường. Nhờ chứa thành phần Xylitol được chứng nhận giúp ngăn ngừa sâu răng hiệu quả, Lotte Xylitol giúp ba mẹ hoàn toàn an tâm khi cho con thỏa mãn sở thích ăn vặt, đồng thời biến việc nhai kẹo gum trở thành một thói quen tốt để bảo vệ nụ cười khỏe mạnh mỗi ngày.

Mỗi sản phẩm Lotte Xylitol Doraemon và Lotte Doraemon được mở ra là một cơ hội may mắn để trúng những phần quà hấp dẫn:

- 599 chiếc vali Doraemon: Phần quà đặc biệt và thiết thực, xứng đáng là người bạn đồng hành lý tưởng cùng bé trong mỗi chuyến đi chơi dã ngoại cùng trường lớp hay du lịch cùng gia đình.

- 1.999 bộ xếp hình Doraemon 100 mảnh: Món quà vừa giúp bé rèn luyện khả năng tập trung và sự khéo léo, vừa là chất xúc tác tuyệt vời để cả nhà quây quần giải trí vào dịp cuối tuần.

- 800 bộ mô hình Doraemon vàng (*): Món đồ sưu tầm cực "cute" mà bất cứ fan hâm mộ nhí nào cũng muốn sở hữu.

*Bộ mô hình Doraemon vàng là mô hình được làm từ nhựa.

Chương trình "Siêu Quà Bùng Nổ - Trọn Bộ Quà "Cute"" với những phần quà đáng yêu.(Nguồn ảnh: Lotte Xylitol)

Tham gia săn quà dễ dàng

Chương trình khuyến mãi từ Lotte Xylitol Doraemon và Lotte Doraemon gây sốt không chỉ bởi giá trị quà tặng, mà còn ở cách tham gia đơn giản. Chỉ cần mua bất kỳ sản phẩm thuộc chương trình khuyến mãi, người tham gia có ngay cơ hội quay thưởng cùng thử thách "Quay trọn biểu cảm - Săn quà cực vui".

Mỗi sản phẩm đi kèm một thẻ cào chứa thông tin và cách tham gia chương trình. Sau khi quét mã QR trên thẻ, người chơi cào phần tráng bạc trên thẻ cào để nhập mã dự thưởng và làm theo hướng dẫn để nhận một lượt quay thưởng ngẫu nhiên.

Giao diện trò chơi mô phỏng theo dạng máy quay thưởng với các biểu cảm khuôn mặt Doraemon ngộ nghĩnh.

Một lượt chơi sẽ tương ứng với một lượt quay. Chỉ cần một cú chạm nhẹ, cỗ máy sẽ khởi động, mang theo sự hồi hộp và phấn khích của cả nhà khi chờ đợi vòng quay dừng lại, hé lộ cơ hội trúng những phần quà giới hạn.

Thử thách "Quay trọn biểu cảm - Săn quà cực vui" sinh động.(Nguồn ảnh: Lotte Xylitol)

Đặc biệt, 30 khách hàng đầu tiên truy cập vào trang web và tham gia chương trình vào mỗi Thứ 7 & Chủ Nhật hàng tuần trong thời gian diễn ra chương trình sẽ được sở hữu ngay bộ mô hình Doraemon vàng (*). Những khách hàng may mắn này vẫn có cơ hội nhận quà từ chương trình quay thưởng.

*Bộ mô hình Doraemon vàng là mô hình được làm từ nhựa.

Niềm vui của bé và là sự an tâm cho ba mẹ

Giữa vô vàn lựa chọn quà vặt trên thị trường, Lotte Xylitol được nhiều phụ huynh tin tưởng nhờ thành phần Xylitol chiếm hơn 50% tổng lượng chất tạo ngọt, được Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam công nhận về công dụng hỗ trợ ngăn ngừa sâu răng.

Nhờ vậy, khi trẻ nhỏ hào hứng với vị dâu thơm ngon, thỏa thích thổi bong bóng và sưu tầm những mô hình Doraemon đáng yêu, ba mẹ cũng yên tâm hơn về thói quen ăn vặt hằng ngày của con mình. Đây chính là sự cân bằng khéo léo giữa niềm vui và lợi ích sức khỏe, điều khiến sản phẩm không chỉ là một món quà vặt thông thường, mà còn là lựa chọn được nhiều gia đình tin dùng lâu dài mỗi ngày.

Kết

Chương trình "Siêu Quà Bùng Nổ – Trọn Bộ Quà "Cute"" chính thức diễn ra từ ngày 19/09/2026 đến hết ngày 19/12/2026.

Với dàn "Siêu quà" có số lượng giới hạn cùng cách tham gia đơn giản, đây hứa hẹn là một trải nghiệm thú vị để ba mẹ và bé cùng khám phá và sở hữu những món quà Doraemon phiên bản giới hạn siêu đáng yêu.

Sản phẩm thuộc chương trình khuyến mãi hiện đã có mặt tại các hệ thống cửa hàng trên toàn quốc.

Cập nhật thông tin chương trình tại: lottedoraemon.com.vn

Công ty TNHH LOTTE Việt Nam

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