Phúc Long liên tục đổi mới trải nghiệm khách hàng

Ly trà "Rộp Rộp" – Sáng tạo từ di sản trà Việt

Với Phúc Long, mọi cảm hứng sáng tạo và đổi mới đều bắt nguồn từ nền tảng trà Việt. Dòng sản phẩm mới nhất Happy Cup chính là minh chứng rõ nét cho tinh thần này, mang đến một làn gió tươi mới trong cách thưởng thức của giới trẻ. Điểm khác biệt gây ấn tượng mạnh mẽ nằm ở chiếc ly làm từ bánh quy nướng giòn.

Dù mang chiếc áo bên ngoài đầy mới lạ, nhân vật chính bên trong vẫn là di sản trà đậm đà trọn vị của Phúc Long. Món Matcha Bơ là sự hòa quyện tinh tế giữa vị đắng êm và cân bằng với hương thơm tươi mát của matcha đan xen cùng bơ tươi béo mịn, điểm xuyết thêm Oreo và hạt dẻ cười tạo nên độ bùi giòn thú vị. Trong khi đó, Trà Sữa Tiramisu lại mang đến cảm giác mềm mại và ngọt dịu với nền trà sữa Oolong, kết hợp lớp kem mịn màng cùng miếng bánh Tiramisu, tạo nên sự hài hòa thú vị với chiếc ly bánh quy giòn rụm.

Happy Cup mang đến một làn gió tươi mới trong cách thưởng thức của giới trẻ

Cách làm này tiếp nối tinh thần mà thương hiệu trà 58 năm tuổi luôn kiên trì theo đuổi: kể tiếp câu chuyện di sản bằng hơi thở trẻ trung, hiện đại, khéo léo điểm thêm cho ly trà những chi tiết bất ngờ để mỗi lần thưởng thức đều trở thành một kỷ niệm đáng nhớ.

Hiện tại, bộ đôi Happy Cup đang được phục vụ giới hạn tại các cửa hàng Phúc Long khu vực TP.HCM với mức giá 105.000 đồng cho một combo gồm chiếc ly giòn độc đáo và một phần bánh đi kèm.

Bộ đôi Happy Cup đang được phục vụ giới hạn tại các cửa hàng Phúc Long khu vực TP.HCM

Khách hàng có thể linh hoạt chọn cách thưởng thức cho riêng mình: vừa nhâm nhi vị trà đậm đà vừa bẻ từng miếng bánh giòn "rộp rộp" vui tai, hoặc giữ lại chiếc ly làm món tráng miệng ngọt ngào khép lại buổi gặp gỡ.

Mỗi cửa hàng một câu chuyện, trải dài khắp cả nước

Nếu những món uống mới đem đến sự bất ngờ trên tay khách hàng, thì kiến trúc không gian lại làm mới xúc cảm ngay từ bước chân đầu tiên vào cửa hàng. Thay vì nhân bản một mô hình rập khuôn trên toàn hệ thống, Phúc Long chọn cách thiết kế từng điểm bán dựa trên bối cảnh lịch sử và sắc thái văn hóa riêng của từng địa phương.

Tại Thủ đô Hà Nội, cửa hàng trọng điểm Hoàn Kiếm tại số 87 Đinh Tiên Hoàng lấy cảm hứng từ kiến trúc Bưu điện Hà Nội với chủ đề "Kho lưu trữ Trà và Thư tín" đầy hoài niệm giữa lòng một địa danh mang dấu ấn lịch sử.

Cách đó không xa, Phúc Long Dragon tại 82 Hàng Điếu lại gây ấn tượng với sắc cam đất nung ấm áp cùng các vật liệu thủ công mộc mạc, hòa mình tự nhiên vào giữa lòng phố cổ.

Cửa hàng trọng điểm Hoàn Kiếm tại số 87 Đinh Tiên Hoàng

Phúc Long Dragon tại 82 Hàng Điếu lại gây ấn tượng với sắc cam đất nung ấm áp

Rời xa khu vực trung tâm, cửa hàng tại Vincom Mega Mall Smart City lại tạo dấu ấn riêng khi được thiết kế như một chiếc du thuyền nổi giữa hồ sen ngát hương. Thiết kế mới lạ của Phúc Long Smart City thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ thông qua nhiều bài chia sẻ trên mạng xã hội.

"Du thuyền" giữa hồ sen tại Phúc Long Smart City

Xuôi về miền Trung, không gian Phúc Long tại Hội An tạm gác lại nét hiện đại quen thuộc để khoác lên diện mạo hoài cổ, gợi nhớ đến những mái nhà phủ màu thời gian của phố Hội. Trong khi đó, điểm đến tại Phú Quốc lại mang tới hơi thở phóng khoáng và sắc màu bản địa của vùng biển đảo ngập tràn nắng gió.

Không gian ngập tràn tiếng sóng, nắng và gió tại Phúc Long Phú Quốc

Tuy mỗi điểm đến mang một phong cách kiến trúc riêng biệt, sắc xanh thương hiệu cùng tinh thần trà Việt nguyên bản vẫn luôn là sợi dây xuyên suốt kết nối toàn chuỗi.

Đổi mới phải đi cùng khả năng vận hành

Đằng sau những món uống đột phá hay không gian kiến trúc mới lạ là một bài toán vận hành khắt khe mà không phải ai cũng nhìn thấy: mọi ý tưởng sáng tạo đều phải đảm bảo tính khả thi và vận hành nhất quán trên toàn hệ thống.

Với sản phẩm Happy Cup, đội ngũ nghiên cứu và phát triển sản phẩm cùng đội ngũ vận hành phải kiểm chứng kỹ lưỡng từ độ giòn, khả năng chống thấm và giữ dáng của ly bánh quy, cho đến quy trình bảo quản, chế biến chuẩn hóa tại quầy. Tương tự, dù mỗi không gian mang một thiết kế riêng, hương vị trà và chất lượng phục vụ vẫn phải duy trì chuẩn mực đồng nhất ở bất kỳ điểm bán nào.

Trong 8 tháng đầu năm 2026, Phúc Long ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.511 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước

Sự chỉn chu ấy phản ánh rõ qua kết quả kinh doanh. 8 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của Phúc Long đạt 1.511 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Riêng quý II, doanh thu bình quân mỗi ngày của một cửa hàng hiện hữu đạt 26,2 triệu đồng, tăng 18,5%. Điều này cho thấy khách hàng không chỉ tò mò ghé cửa hàng mới mà còn quay lại thường xuyên hơn. Với hơn 260 cửa hàng trên toàn quốc, Phúc Long bám sát mục tiêu mở thêm 70–80 cửa hàng trong năm 2026, mở rộng hiện diện tại các đô thị trọng điểm như TP.HCM, Hà Nội, đồng thời phát triển tại các khu du lịch và địa điểm văn hóa, góp phần đưa thương hiệu đến gần hơn với khách hàng trên cả nước.