Mẹ Doãn Hải My xách túi gần trăm triệu, bố lái Mẹc G63 "hộ tống" con gái về Thái Bình tổ chức lễ cưới

Sau khi hoàn tất các thủ tục tại nhà gái, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đã về tới Thái Bình để chuẩn bị cho lễ cưới vào chiều tối nay. Bên cạnh tập trung vào visual và những khoảnh khắc tình tứ của cô dâu chú rể, netizen cũng dành không ít sự chú ý tới bố mẹ của Doãn Hải My.

Theo đó, nhiều người dành lời khen ngợi bởi bố mẹ vợ Đoàn Văn Hậu có diện mạo trẻ trung, cuốn hút không kém gì đôi trẻ. Đặc biệt hơn, soi kĩ từng bộ trang phục, phụ kiện của bố mẹ cô dâu khiến nhiều người phải choáng vì toàn hàng hiệu.

Bố Doãn Hải My lái G63 về Thái Bình (Ảnh: Phạm Huyền)

Ảnh: Phạm Huyền

Được biết, bố của Doãn Hải My tự điều khiển chiếc xe Mercedes-AMG G63 về Thái Bình để chuẩn bị cho tiệc cưới của con gái. Trong ngày vui của con, bố cô dâu lựa chọn diện bộ suit đến từ thương hiệu cao cấp Dolce & Gabbbana. Phong thái của bố vợ Đoàn Văn Hậu cũng khiến nhiều người trầm trồ. Trên trang cá nhân của mình, Doãn Hải My được bố “cưng như trứng”, luôn chia sẻ những hình ảnh xinh đẹp của con đầy tự hào.

Mẹ cô dâu cũng điệu đà không kém trong ngày vui của con gái. Mẹ Doãn Hải My mặc 2 chiếc áo dài, đều được may đo riêng. Ngoài ra, khi về Thái Bình, cô Mai - mẹ Doãn Hải My còn xách theo chiếc túi Dior làm phụ kiện. Hiện tại, giá của chiếc túi này khoảng 86 triệu đồng.

Mẹ cô dâu xách túi Dior (Ảnh: Phạm Huyền)

Nhan sắc mẹ Doãn Hải My chiếm spotlight vì trẻ đẹp (Ảnh: Phạm Huyền)