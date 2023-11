Vợ Đoàn Văn Hậu có quan điểm cứng rắn về mối quan hệ khác giới, cám dỗ trong tình cảm

Ngày 11/11 tới đây, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My sẽ tổ chức đám cưới ở Thái Bình - quê nhà chàng cầu thủ. Trước khi chính thức về chung một nhà, cặp đôi đã có hơn 3 năm hẹn hò. Trong suốt thời gian này, người đẹp tài năng của Hoa hậu Việt Nam 2020 cũng nhiều lần gây chú ý khi bày tỏ quan điểm của mình xoay quanh chủ đề yêu đương.

Vợ chồng Đoàn Văn Hậu

Cụ thể, khi có người hỏi suy nghĩ về việc quan hệ trước hôn nhân, Doãn Hải My cho biết: "Hoàn toàn bình thường em. Miễn là đôi bên đều tự nguyện và cảm thấy hạnh phúc. Chỉ cần nhớ việc quan hệ trước hôn nhân không nói lên điều gì về phẩm chất và nhân cách cả nhé" .

Với câu hỏi về chuyện giữ khoảng cách với người khác giới: “Bạn ấy thích mình, mình quý và xem bạn ấy là bạn tốt nhưng người yêu của mình không thích” , vợ Đoàn Văn Hậu bày tỏ:

“Một khi đã có người yêu hay vợ, chồng xuất phát từ tình cảm, trách nhiệm, từ sự tôn trọng đối phương cũng như sự tôn trọng chính mình đều có nên có khoảng cách và giới hạn với mọi quan hệ khác giới. Nhất là trong trường hợp người yêu hay vợ, chồng của mình không thấy thoải mái hay khi người bạn khác giới khi thích mình”.

Đương nhiên ghen tuông cũng là đề tài mà cư dân mạng đặt ra cho nàng dâu mới của làng bóng đá. Cô khẳng định ghen hợp lý và đúng mực thì không có gì sai vì đó cũng là một trong những “gia vị” của tình yêu. Ngược lại người khiến đối phương phải ghen tuông hay cảm thấy không an toàn trong mối quan hệ mới là người có vấn đề cần phải giải quyết.

Cùng nội dung này, khi có người thắc mắc suy nghĩ của Doãn Hải My về bạn trai đào hoa, được nhiều cô gái chú ý, cô nói: “Giữ được mình trước những ‘cám dỗ’ khi đang trong một mối quan hệ, với chị đó cũng là một loại bản lĩnh” .

Về người yêu cũ của người yêu hay tin đồn là người thứ 3, Doãn Hải My cũng có quan điểm rất rõ ràng.

Khi có người hỏi về việc có người đem người cũ (của người yêu) ra so sánh với mình, Doãn Hải My cho biết việc so sánh bản thân với người khác là hành động thừa thãi, khập khiễng và phi lý, huống hồ so sánh bản thân với người cũ. Theo cô nàng, mỗi người là một cá thể riêng biệt, có ưu - khuyết điểm riêng cùng suy nghĩ và phong cách sống riêng. Bản thân cô nàng không so sánh với bất kì ai khác vì "My biết My là ai, My ở vị trí nào, My có ưu điểm gì..." .

"Và My cũng biết rằng mỗi người đều có cái đẹp của riêng họ. Vì thế nên việc so sánh này nọ là việc không thể - be different, be unique, be yourself and shine in your own way (cứ khác biệt, độc nhất, là chính mình và tỏa sáng theo cách của riêng bạn)" , người đẹp viết.

Đặc biệt Doãn Hải My cũng từng vướng vào tin đồn ác ý như là “trà xanh giật chồng”, khiến dân tình phải hỏi thẳng “Đã bao giờ là người thứ 3 chưa?” . Đối diện với chuyện này cô nàng không né tránh, khẳng định chưa từng có chuyện này và giải thích:

“My may mắn được nuôi dạy trong một gia đình tử tế, được giáo dục bởi những ngôi trường và giáo viên tốt. Bản thân My cũng là người có học thức và có sự tự trọng. My tự tin nói rằng mình chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ hạ thấp mình làm một việc như vậy”.