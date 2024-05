Sáng 21/5, căn nhà trong con hẻm nhỏ tại quận Thủ Đức, TP.HCM của gia đình diễn viên Đức Tiến ngập trong không khí đau buồn. Hiện tại vì chưa thể làm các thủ tục để sang Mỹ nên bà Ngọc Ánh - mẹ Đức Tiến lập bàn thờ con trai tại nhà, để người thân và nghệ sĩ có thể đến viếng.

Sau hơn 2 ngày mất ngủ vì đối diện với biến cố lớn, mẹ diễn viên Đức Tiến tiều tụy, bà vừa tất bật cho mọi khâu cho lễ viếng vừa đưa mắt lặng lẽ nhìn về phía di ảnh con trai. Khi được mọi người động viên, bà Ngọc Ánh nghẹn ngào lau nước mắt. Chia sẻ với chúng tôi, mẹ diễn viên Đức Tiến cho biết bà suy sụp, suýt ngất xỉu khi nhận hung tin từ Mỹ. Mẹ ruột chia sẻ vào những ngày cuối tuần, Đức Tiến sẽ gọi điện về Việt Nam để bà được nói chuyện với bé Mèo, mỗi cuộc gọi kéo dài tầm 10 phút, chủ yếu là để 2 bà cháu có thể cười đùa cùng nhau.

Khi được hỏi về việc sang Mỹ nhìn mặt con trai lần cuối, bà Ngọc Ánh cho biết những ngày qua do quá bận rộn nên chưa chuẩn bị giấy tờ. Bà không kịp sang dự tang lễ của Đức Tiến nhưng sẽ cố thu xếp qua để viếng mộ phần con. Mẹ Đức Tiến nói: "Tôi chưa làm gì hết, mấy nay chưa thể làm được. Tôi chỉ mới chụp 2 tấm hình để đó, giờ không có đầu óc, từ từ đi. Tôi nghĩ giờ qua thì mọi chuyện đã xong rồi, cũng đã an táng rồi. Thôi để mọi việc xong xuôi hết, từ từ tôi cũng sắp xếp qua. Tiến không có thiêu, sẽ an táng bên đó".

Clip: Mẹ Đức Tiến nghẹn ngào tiết lộ không kịp sang Mỹ nhìn mặt con trai lần cuối

Mẹ diễn viên Đức Tiến liên tục lau nước mắt khi nhắc đến con trai

Bà chia sẻ biết tình hình con dâu ở Mỹ đang lo rất nhiều việc nên nên cũng không hỏi liên tục vì sợ làm phiền. Sau khi Đức Tiến qua đời, bà Ngọc Ánh cũng không can thiệp vào cuộc sống của cháu nội và con dâu. Vì xa cách về địa lý, múi giờ nên hiện tại bà chỉ ở nhà lo lễ viếng cho Đức Tiến, còn mọi việc ở Mỹ do Bình Phương sắp xếp.

"Ở bên đấy bây giờ người ta rất chộn rộn, tôi cũng không muốn làm phiền. Để khi nào xong xuôi hết thì tôi mới nói chuyện chứ giờ có nói thì cũng không làm được việc gì hết. Bây giờ tôi cũng chưa cập nhật được tình hình của cháu nội. Bên đó bé cũng có ông bà ngoại. Cuộc sống của họ để họ sắp xếp chứ tôi đang rối trí, không có cập nhật được gì hết", mẹ Đức Tiến chia sẻ.

Về thông tin gia đình bên Mỹ của Đức Tiến không hài lòng về việc bà tổ chức lễ viếng tại Việt Nam cho nam diễn viên trước, bà Ngọc Ánh nói: "Cái đó thì cô không biết, không nghe gì hết".

Bà Ngọc Ánh khóc nức nở khi được người thân động viên

Gia đình tiết lộ mẹ Đức Tiến đã không ngủ suốt 2 đêm

Mẹ Đức Tiến cho biết anh chưa từng chia sẻ thấy mệt mỏi hay áp lực với bà. Tuy nhiên, thông qua Facebook, bà thấy gần đây con hay than bị đau đầu, mất ngủ nên cũng rất lo lắng. Lúc sinh thời, Đức Tiến cũng ít tâm sự với mẹ, mỗi khi về Việt Nam chỉ ở nhà tầm vài hôm sau đó tập trung vào công việc. Nam diễn viên từng mong mẹ sang Mỹ sinh sống nhưng bà không có ý định đi vì muốn sống gần bà con hàng xóm, các con cháu tại Việt Nam.

Ngoài ra, do ít nói chuyện cùng nhau nên mẹ ruột cũng không rõ những kế hoạch hay dự định còn dang dở của nam diễn viên. Bà Ngọc Ánh nói: "Tiến ở bên Mỹ còn tôi thì sống tại Việt Nam. Nhiều khi gặp nhau thời gian rất ngắn, chỉ trao đổi những vấn đề cần thiết thôi còn những cái gì không cần thiết thì tôi ít khi nào hỏi. Tôi không bao giờ hỏi vấn đề về chuyện làm ăn của con. Tôi cũng chưa bao giờ khuyên Tiến về Việt Nam sống vì phải tôn trọng cuộc sống riêng của con, Tiến có vợ có con rồi. Mặc dù tôi ở đây rất đơn chiếc thật nhưng là người mẹ phải hy sinh cho con".

Mẹ của Đức Tiến khóc nghẹn khi nhìn về di ảnh con trai

Ca sĩ Thanh Thảo, Khánh Hoàng cho biết cả hai cùng Đức Tiến tham dự một buổi tiệc vào cuối tuần. Nam diễn viên mang đến một quả mít to và tự tay xẻ ra từng phần nhỏ để mời bạn bè. Sau khi dọn dẹp xong thì Đức Tiến ngã ra sàn, bạn bè lay mãi không có phản ứng nên vội vàng gọi xe cấp cứu. Nhận được tin báo, vợ nam diễn viên cũng có mặt tại bệnh viện lúc nửa đêm. Sau 2 tiếng trong phòng cấp cứu, Đức Tiến qua đời ở tuổi 44, mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến gia đình, bạn bè sốc nặng.



Sau khi Đức Tiến đột ngột qua đời, Bình Phương nhắn nhủ chồng: "Ông xã ơi, gia đình nhỏ của anh cần anh. Sao Chúa gọi anh về sớm quá. Nhưng anh đừng lo, anh là người cha tốt, người chồng tuyệt vời, người bạn chân thành. Mọi thứ ở đây, để em và những người đồng hành cùng anh trong cuộc sống này lo. Anh hãy yên nghỉ nhé. Nếu có kiếp sau, mình sẽ gặp nhau như vậy nữa anh nhé. Anh đừng lo, em sẽ luôn tìm được anh, không cần biết anh ở đâu, thời gian nào. Mình sẽ đi tiếp cuộc hành trình của mình anh nhé. Anh nhớ không, anh đã hẹn em kiếp sau, anh nhớ giữ lời nhé. Em và con sẽ nhớ ông xã rất nhiều. Em và con yêu ông xã rất nhiều. Đây không phải lời tạm biệt ông xã ơi, chúng ta sẽ gặp lại nhau".

Bé Mèo - con gái 4 tuổi của diễn viên Đức Tiến gây xót xa khi thắp hương cho bố và nói: "Ba được đi thăm Chúa, sao bé Mèo với mẹ không được đi?". Bạn bè tiết lộ Đức Tiến đã dành nhiều tiếng để chơi cùng con gái trước khi đến nhà bạn ăn uống rồi qua đời.

Tang lễ của Đức Tiến tại Mỹ sẽ được tổ chức vào 10 sáng ngày 29/5 tại California, Mỹ. Bạn bè và người thân của nam diễn viên tại Việt Nam có thể đến viếng trong 2 khung giờ 11 giờ - 15 giờ, 18 giờ - 22 giờ từ 20/5 -22/5 tại nhà riêng ở Quận Thủ Đức, TP.HCM.

Vợ của Đức Tiến cũng đã lập bàn thờ cho chồng tại nhà riêng ở Mỹ





