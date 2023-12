Mẹ đau đớn tìm người đã tông chết con trai

Hơn 1 tháng kể từ khi con trai qua đời, bà Trần Thị Thanh Phương (ngụ quận 12, TP HCM) không một đêm tròn giấc vì thương nhớ con.



Buổi chiều định mệnh

Bà Phương kể chiều 21-10, con trai 18 tuổi N.H.N xin gia đình tới nhà bạn chơi. Khoảng 2 giờ sau, lúc 16 giờ 30 phút, trên đường về, khi N. dừng tại ngã tư Nguyễn Ảnh Thủ - Quốc lộ 22 (huyện Hóc Môn, TP HCM) thì bất ngờ một xe tải 8 tấn tông trúng rồi bỏ chạy.

Người dân và lực lượng công an đã gọi xe đưa em vào Bệnh viện Thống Nhất cấp cứu nhưng mọi chuyện đã quá muộn.

"Buổi chiều hôm đó con ra chỗ tôi bán hàng nói mẹ cho con 100.000 đồng con đi uống nước với bạn. Tôi đưa con thêm tiền đổ xăng và dặn nhớ về sớm. Hai giờ sau tôi chới với khi nghe người ta nói con gặp nạn" - bà Phương khóc và nói trong nghẹn ngào không ngờ buổi chiều đó là buổi chiều cuối cùng mẹ con nhìn nhau.

Cũng theo người mẹ, sau khi an táng N., gia đình đã nhiều lần qua lại hiện trường mong tìm kiếm được chứng cứ. Tuy nhiên, rất khó khăn do không tìm thấy ai chứng kiến. Bà cùng con gái đi từng nhà dọc theo con đường ấy để xin trích xuất camera nhằm tìm ra chiếc xe gây tai nạn. Tuy nhiên, một số công ty có camera giám sát phía ngoài đã từ chối vì họ nói rằng nếu công an yêu cầu họ mới hỗ trợ.

Mẹ của nạn nhân mong muốn công an sớm tìm ra người gây tai nạn

Công an đang truy tìm

Theo bà Phương, sau khi xảy ra tai nạn, Công an huyện Hóc Môn đã dựng lại hiện trường, trích xuất camera an ninh nơi xảy ra tai nạn. "Công an có mời tôi lên và cho tôi xem đoạn camera lúc con tôi gặp nạn. Hình ảnh cho thấy con tôi đang dừng ở ngã tư thì xe tải 8 tấn từ phía sau tông tới. Dù vậy, camera không ghi rõ biển số chiếc xe tải tông con tôi" - bà Phương nói.

Luật sư Lưu Tấn Anh Toàn (Giám đốc Công ty Luật Lưu Vũ) cho rằng sau khi xảy ra tai nạn, đặc biệt là tai nạn chết người, thì lực lượng CSGT có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan nhanh chóng vào cuộc truy tìm các nguồn chứng cứ. Có rất nhiều nguồn chứng cứ để thu thập, như dữ liệu camera xung quanh khu vực xảy ra tai nạn, nhân chứng trực tiếp, gián tiếp, biên bản hiện trường, giám định pháp y... để tìm ra sự thật khách quan. Nếu xác định có dấu hiệu hình sự phải khởi tố vụ án để điều tra.

Theo bà Phương, hành vi của tài xế là quá xem thường pháp luật. "Đến nay, con tôi qua đời một cách oan ức như vậy nhưng kẻ gây chết người lại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Mình cầm lái, còn làm nghề lâu dài, đừng nhẫn tâm như thế" - bà Phương nói.



Cũng theo luật sư Toàn, điều 8 Thông tư 63/2020/TT-BCA quy định sau khi xảy ra tai nạn thì phải tiến hành điều tra, xác minh có hay không hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ; diễn biến, nguyên nhân dẫn đến tai nạn. Trong quá trình xem xét, ra quyết định liên quan vụ việc, người có thẩm quyền có thể trưng cầu giám định. Việc trưng cầu giám định được thực hiện theo quy định của pháp luật về giám định.

Còn luật sư Lê Nguyễn Quỳnh Thi (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết điều 18 Thông tư 63/2020 quy định về thời hạn điều tra, xác minh, giải quyết vụ tai nạn giao thông thì CSGT phải tiến hành điều tra, xác minh, giải quyết trong thời hạn 7 ngày đối với các vụ việc không có dấu hiệu tội phạm.

Trường hợp vụ tai nạn giao thông có nhiều tình tiết phức tạp cần xác minh thêm thì có thể được kéo dài nhưng không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được tin báo về vụ tai nạn giao thông. "Trường hợp phải thông qua giám định chuyên môn hoặc cần thêm thời gian để xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ thì người có thẩm quyền phải báo cáo thủ trưởng trực tiếp của mình bằng văn bản để xin gia hạn. Việc gia hạn phải bằng văn bản, thời hạn gia hạn không được quá 30 ngày" - luật sư Lê Nguyễn Quỳnh Thi nói.

Một nguồn tin cho biết Công an huyện Hóc Môn đang phối hợp với các cơ quan chức năng, cơ quan kỹ thuật hình sự truy tìm thông tin chiếc xe tải và tài xế gây tai nạn.