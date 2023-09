Vụ người mẹ gõ cửa từng nhà tìm nguyên nhân cái chết của con gái: Tài xế khai gì?

Ngày 14-9, Công an quận Gò Vấp (TPHCM) cho biết vẫn đang xác minh vụ tai nạn trước số 164 Phạm Văn Chiêu, phường 9 (quận Gò Vấp) xảy ra vào ngày 12-6. Vụ tai nạn này khiến chị Trịnh Thị Kim Diệu (SN 1999) tử vong sau 12 ngày điều trị và được dư luận đặc biệt quan tâm.

Hình ảnh thể hiện hiện trường vụ tai nạn

Làm việc với Công an quận Gò Vấp, ông N.H.T. (SN 1988, ngụ tỉnh Bình Dương) khai chiếc xe tải biển kiểm soát (BKS) 61C 267… là do anh rể của ông đưa cho sử dụng. Ông T. khai rằng khoảng 21 giờ ngày 12-6 điều khiển xe tải BKS 61C 267… lưu thông trên đường Phạm Văn Chiêu hướng từ đường Lê Văn Thọ về đường Quang Trung (quận Gò Vấp).

"Khi đi ngang số 164 Phạm Văn Chiêu (quận Gò Vấp) thì tôi nghe tiếng va chạm phía sau nên cho xe dừng lại. Từ trên xe nhìn qua cửa tài xế tôi thấy có một xe máy bị ngã xuống đường ở chiều ngược lại cách sau xe tôi 10 mét.

Do nghĩ là người sau té không phải vì va chạm vào xe tôi nên tôi cho xe tiếp tục lưu thông. Tôi không rõ diễn biến vụ tai nạn trên như thế nào" - tài xế T. khai.

Đáng chú ý, theo Công an quận Gò Vấp, chiếc xe tải BKS 61C 267… hiện đang bị tạm giữ tại Bình Dương do liên quan đến một vụ việc khác. Theo đó, tài xế nói có người đập xe tải và gây thương tích cho anh ta nên công an tạm giữ chiếc xe này để phục vụ công tác điều tra (!?).

Liên quan đến vụ tai nạn này, lãnh đạo VKSND TPHCM đã chỉ đạo VKSND quận Gò Vấp đưa vụ việc vào diện cần theo dõi, giám sát đặc biệt vì vụ tai nạn được dư luận quan tâm. Cuối tháng 7-2023, VKSND quận Gò Vấp đã phối hợp với Công an quận Gò Vấp, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TPHCM lên Bình Dương khám xét xe tải mà người dân cung cấp thông tin.