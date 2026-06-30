Mẹ đảm truyền nhau món "ăn đến đâu mát người đến đó", nguyên liệu chỉ hơn 10 nghìn mà ngon bất ngờ

Mùa hè, khi cái nóng khiến cả nhà chẳng còn hứng thú với những món nhiều dầu mỡ, một bát canh thanh mát luôn là "cứu tinh" trên mâm cơm. Trong số đó, canh mướp nấu dắt là món ăn dân dã đang được nhiều bà nội trợ truyền tai nhau bởi vừa ngon, vừa rẻ lại cực kỳ dễ nấu.

Chỉ với hơn 10.000 đồng tiền nguyên liệu, bạn đã có ngay một nồi canh ngọt mát, thơm dịu, ăn cùng cơm nóng hay chan bún đều rất hợp. Nhiều người còn ví đây là món "ăn đến đâu mát người đến đó", đặc biệt thích hợp trong những ngày nắng nóng kéo dài.

Dắt – nguyên liệu bình dân nhưng ngọt tự nhiên

Dắt là loại nhuyễn thể sống ở vùng nước lợ, có hình dáng khá giống ngao nhưng nhỏ hơn. Giá bán ngoài chợ thường khá rẻ, chỉ khoảng 20.000-30.000 đồng/kg, mỗi lần nấu canh chỉ cần một lượng nhỏ nên chi phí rất tiết kiệm.

Khi nấu cùng mướp hương, nước canh có vị ngọt thanh tự nhiên từ dắt, không cần nêm quá nhiều gia vị mà vẫn đậm đà. Phần thịt dắt dai nhẹ, thơm, ăn rất lạ miệng.

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Nguyên liệu

1 quả mướp hương.

150-200g dắt.

Hành tím.

Hành lá, rau răm (nếu thích).

Gia vị: nước mắm, hạt nêm, tiêu.

Cách nấu

Dắt mua về ngâm nước vo gạo hoặc nước muối loãng khoảng 1-2 giờ để nhả sạch cát, sau đó rửa nhiều lần.

Cho dắt vào nồi cùng lượng nước vừa đủ, đun đến khi vỏ mở miệng thì vớt ra. Lọc phần nước luộc qua rây để loại bỏ cặn cát. Tách lấy phần thịt dắt.

Phi thơm hành tím với chút dầu ăn, cho thịt dắt vào xào nhanh cùng một ít nước mắm để dậy mùi.

Đổ phần nước luộc đã lọc trở lại nồi, đun sôi rồi cho mướp đã gọt vỏ, cắt miếng vừa ăn vào. Mướp chín rất nhanh nên chỉ cần nấu khoảng 2-3 phút.

Cuối cùng cho phần thịt dắt đã xào vào, nêm nếm vừa miệng, rắc hành lá, rau răm và chút tiêu xay rồi tắt bếp.

Ảnh minh họa

Bí quyết để bát canh ngọt hơn

Không nấu mướp quá lâu vì sẽ bị mềm nhũn và mất vị ngọt.

Luôn lọc nước luộc dắt trước khi nấu để loại bỏ hoàn toàn cát.

Xào thịt dắt với hành tím sẽ giúp món canh thơm hơn hẳn.

Không nên nêm quá nhiều bột ngọt vì nước dắt vốn đã rất ngọt.

Món canh dân dã nhưng càng ăn càng mê

Canh mướp nấu dắt không có màu sắc cầu kỳ, cũng chẳng dùng nguyên liệu đắt đỏ, nhưng lại sở hữu hương vị rất riêng. Vị ngọt mát của mướp quyện cùng nước dùng thanh trong và thịt dắt dai ngọt tạo nên món canh khiến ai ăn cũng thấy dễ chịu.

Đây cũng là món ăn được nhiều gia đình miền Trung và miền Nam yêu thích mỗi khi hè về. Chỉ một bát canh nóng hổi, thêm đĩa cá kho hoặc đậu rán là đã có bữa cơm đủ đầy mà không hề ngấy.

Nếu đang tìm một món vừa tiết kiệm, vừa giúp bữa cơm mùa hè trở nên nhẹ nhàng hơn, canh mướp nấu dắt chắc chắn là gợi ý rất đáng để thử.