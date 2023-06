Với sở thích đam mê nấu ăn, chị (Trần Thu Phương, 34 tuổi, Hà Nội) chia sẻ cách làm sầu riêng nướng siêu ngọt, rất đáng thử một lần.

Chị Phương cho biết phần vỏ cơm sầu khi nướng lên rất dẻo và dai, ăn ngon. Chị nướng ở lò nướng nhiệt trong 20 phút, lần đầu là 225 độ C trong 10 phút, lần sau là 250 độ C trong 10 phút tiếp. Ngoài ra, cũng có thể nướng bằng nồi chiên không dầu, với nhiệt độ 200 độ C hai lần 10 phút.

Cùng xem cách làm món sầu riêng nướng thơm ngon hấp dẫn của chị Thu Phương nhé!

Chọn quả sầu có 5 múi đều tăm tắp.

Cho sầu riêng vào lò nướng thì để cả múi không cần tách riêng cơm.

Nướng bằng nồi chiên không dầu chỉ cần lót giấy bạc không cần bọc.

Thành quả sầu riêng nướng, chỉ cần vỏ xem xém là thơm ngon.

Vỏ dai dẻo bên trong siêu mềm ngọt.

Hạt sầu riêng nướng cũng không kém phần hấp dẫn.