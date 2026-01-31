Không phải kim tiền, đây mới là 4 loại cây mà người giàu thích mê: Càng trồng càng may mắn, đẹp sang hơn cả hoa

Người xưa tin rằng, một số loài cây có thể tượng trưng cho sự sung túc, may mắn và khả năng tích lũy của cải lâu dài. Trong số đó, những “hoa tài lộc” dưới đây đặc biệt được coi trọng vì vừa có giá trị thẩm mỹ, vừa gắn với quan niệm thu hút tiền bạc, thịnh vượng.

Cỏ đồng tiền

Cỏ đồng tiền là loài cây nhỏ nhắn nhưng rất được yêu thích nhờ hình dáng lá tròn trịa, giống như những đồng xu cổ. Lá cây mọc tỏa từ tâm, bề mặt nhẵn mịn, màu xanh tươi mát, tạo cảm giác nhẹ nhàng và sinh động cho không gian.

Loại cây này ưa ẩm, thích hợp trồng ở nơi đất ướt hoặc ven ao nhỏ. Khi được trồng gần mặt nước, hình ảnh cỏ đồng tiền phản chiếu xuống mặt ao càng làm tăng vẻ duyên dáng.

Từ lâu, cỏ đồng tiền đã được xem là biểu tượng của sự giàu có và sung túc. Không chỉ nhờ cái tên mang ý nghĩa tốt đẹp, hình dáng lá tròn đầy cũng gợi liên tưởng đến tiền tài và sự viên mãn. Trồng một chậu cỏ đồng tiền trong nhà vừa giúp làm đẹp, vừa tăng độ ẩm không khí, đặc biệt hữu ích vào những ngày khô hanh.

Nhiều người tin rằng đặt cỏ đồng tiền trên bàn làm việc hoặc trong không gian sinh hoạt sẽ góp phần mang lại may mắn về tài chính và hỗ trợ con đường sự nghiệp.

Hồng môn

Hồng môn (Anthurium) là loại cây cảnh được ưa chuộng nhờ màu sắc nổi bật và hình dáng độc đáo. Phần lá bắc đỏ tươi, bóng mịn của cây trông như những ngọn lửa nhỏ, tạo điểm nhấn mạnh mẽ cho không gian sống.

Theo quan niệm phong thủy, hồng môn được xem là loài hoa mang lại may mắn. Màu đỏ tượng trưng cho năng lượng tích cực, thành công và hỷ sự, trong khi hình dáng lá bắc giống như bàn tay mở ra, hàm ý nắm giữ tài lộc và phước lành.

Bên cạnh giá trị trang trí và ý nghĩa phong thủy, hồng môn còn được đánh giá cao về khả năng thanh lọc không khí, giúp giảm bớt các chất độc hại như formaldehyde hay benzen. Đặt một chậu hồng môn trong nhà không chỉ mang lại cảm giác tươi mới mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.

Huyết dụ vàng

Huyết dụ vàng (Iresine herbstii ‘Aureoreticulata’) còn được biết đến với tên gọi dân dã là cây mề gà, xuất phát từ hình dáng lá có các đường gân vàng nổi bật, trông khá giống chiếc mề gà.

Loài cây này gây ấn tượng nhờ sắc lá xanh lục xen kẽ những đường gân vàng rõ nét, kết hợp với thân cây mang tông đỏ hồng bắt mắt. Có nguồn gốc từ Brazil, huyết dụ vàng là cây ưa khí hậu nhiệt đới, thường được trồng trong sân vườn, công viên hoặc làm cây viền. Ở những nơi có đủ ánh sáng, cây cũng rất thích hợp để trồng chậu và đặt trong nhà.

Theo quan niệm dân gian, huyết dụ vàng được xem là biểu tượng của sự tích lũy tài sản bền bỉ, tiền bạc tăng trưởng theo thời gian. Vì vậy, nhiều gia đình đặt cây trong không gian sống với mong muốn chiêu tài, giữ lộc và tạo nền tảng thịnh vượng lâu dài.

Ngoài ý nghĩa phong thủy, huyết dụ vàng còn có khả năng cải thiện chất lượng không khí, giúp hấp thụ một số chất độc hại, mang lại môi trường sống trong lành hơn.

Cây quất

Ngay từ tên gọi, cây quất đã gợi liên tưởng đến sự giàu sang và phú quý. Đây là loài cây thường xanh, có hoa nhỏ, hương thơm dễ chịu và quả tròn, màu vàng cam rực rỡ.

Những chùm quả óng ánh nổi bật trên nền lá xanh tạo nên giá trị trang trí cao, đồng thời mang ý nghĩa tượng trưng cho “vàng bạc đầy nhà”. Trong phong thủy, cây quất được xem là đại diện cho tài lộc dồi dào và cuộc sống sung túc.

Vào mỗi dịp Tết Nguyên đán, nhiều gia đình bày cây quất trong nhà như một lời chúc cho năm mới làm ăn thuận lợi, tiền bạc hanh thông. Không chỉ có ý nghĩa tinh thần, quả quất còn được sử dụng trong ẩm thực và y học dân gian, giúp làm dịu cổ họng, giảm ho và hỗ trợ tăng cường sức đề kháng.

(*Tổng hợp / Thông tin mang tính tham khảo)