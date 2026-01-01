Gần Tết thấy nhà có 6 dấu hiệu này là cuộc đời nở hoa, tài lộc gõ cửa: Đặc biệt là điều số 2!

Trong quan niệm dân gian, thời điểm cận Tết Nguyên đán được xem là lúc vận khí trong năm cũ dần khép lại, năng lượng mới bắt đầu hình thành. Nhiều người tin rằng, nếu trong giai đoạn này xuất hiện những dấu hiệu đặc biệt quanh nhà và trong sinh hoạt hằng ngày, đó có thể là tín hiệu báo trước một năm mới hanh thông, thuận lợi.

1. Chim én về làm tổ

Chim én từ lâu được xem là biểu tượng của mùa xuân, sự may mắn và khởi đầu tốt đẹp. Trong dân gian có câu "đất lành chim đậu", vì vậy khi chim én chọn mái hiên, ban công hay góc nhà để làm tổ, đó thường được coi là dấu hiệu cho thấy ngôi nhà có sinh khí tốt, không gian yên bình và năng lượng tích cực.

Đặc biệt, chim én làm tổ vào thời điểm cận Tết hoặc đầu xuân được cho là báo hiệu tài lộc sắp đến từ bên ngoài, có thể là cơ hội công việc mới, nguồn thu bất ngờ hoặc những mối quan hệ mang lại lợi ích lâu dài. Ngoài ra, dấu hiệu này còn gắn với ý nghĩa gia đạo thuận hòa, con cháu học hành tiến bộ, người lớn dễ gặp may mắn trong sự nghiệp.

2. Nhện giăng tơ trong nhà

Dân gian có câu: "Nhện sa trước mặt" là "Hỷ tòng thiên giáng", nhằm nói đến việc nhện xuất hiện bất ngờ thường gắn với niềm vui hoặc tin tốt. Dù nhiều người e ngại nhện, nhưng trong quan niệm dân gian, nhện lại là loài vật biểu tượng của sự kiên trì, tích lũy và bền bỉ. Khi nhện giăng tơ trong nhà, đặc biệt ở các vị trí cao như trần nhà, góc phòng hoặc gần cửa sổ, nhiều người tin rằng đây là dấu hiệu cho thấy vận khí đang dần khởi sắc.

Tơ nhện được ví như "lưới tài lộc", mang ý nghĩa tiền bạc có xu hướng tích tụ, công việc ổn định hơn. Vì vậy, trong thời điểm dọn nhà cuối năm mà xuất hiện tơ nhện, thay vì vội vàng xua đuổi, nhiều gia đình chọn làm sạch tơ nhện một cách nhẹ nhàng, tránh dọn dẹp quá mạnh tay với mong muốn giữ điềm lành cho năm mới.

3. Cây cối trong nhà xanh tốt, đâm chồi

Cây xanh trong phong thủy tượng trưng cho sinh khí và sự phát triển. Nếu những chậu cây trong nhà bỗng xanh tốt, ra lá non hoặc phát triển mạnh hơn bình thường vào thời điểm cận Tết, đây được xem là dấu hiệu vận khí gia đình đang chuyển biến tích cực.

Đặc biệt, các loại cây phong thủy như kim tiền, kim ngân, phát tài hay cây hạnh phúc nếu bất ngờ ra hoa được coi là điềm báo rất tốt, liên quan đến tài lộc, công việc hanh thông hoặc gia đình sắp đón tin vui. Dân gian cho rằng, cây khỏe thì nhà vượng, con người sống trong không gian đó cũng dễ gặp may mắn hơn.

4. Người trong nhà ngủ ngon, tinh thần nhẹ nhõm

Giấc ngủ phản ánh khá rõ trạng thái tinh thần và năng lượng sống. Nếu trước đây thường xuyên mất ngủ, ngủ chập chờn nhưng càng gần Tết lại ngủ sâu, dễ vào giấc và thức dậy với tinh thần thoải mái, đây có thể là dấu hiệu cho thấy tâm lý đã được giải tỏa, vận trình dần thông suốt.

Theo quan niệm dân gian, tinh thần an ổn thì tài lộc mới dễ tụ. Khi đầu óc minh mẫn, con người dễ đưa ra quyết định đúng đắn, từ đó công việc và tài chính cũng có xu hướng cải thiện trong năm mới.

5. Rùa bò vào nhà

Rùa là một trong tứ linh trong văn hóa phương Đông, gắn với ý nghĩa trường thọ, bền vững và phú quý. Nếu rùa bất ngờ bò vào nhà, dân gian cho rằng đây là điềm báo tốt, liên quan đến sức khỏe, sự ổn định và tài vận lâu dài. Nhiều người tin rằng việc đối xử nhẹ nhàng, không xua đuổi rùa sẽ giúp gia đình giữ được vận may, cuộc sống trong năm mới thêm phần yên ổn và sung túc.

6. Chó lạ vào nhà

Chó từ lâu được xem là loài vật trung thành, mang ý nghĩa giữ nhà và giữ của. Trong dân gian có quan niệm "chó đến nhà thì sang", vì vậy nếu một con chó lạ tự nhiên chạy vào nhà hoặc quấn quýt không chịu đi, nhiều người cho rằng đây là dấu hiệu tài lộc sắp đến. Hình ảnh chó vào nhà còn gắn với ý nghĩa gia đình có quý nhân phù trợ, cuộc sống ổn định và an yên hơn trong năm mới.

Tổng hợp