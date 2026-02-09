Mẹ bỉm "cao tay" tận dụng cành đào khô từ Tết năm ngoái, hô biến thành cành đào rực rỡ chỉ với hơn 200k

Những ngày giáp Tết luôn là khoảng thời gian bận rộn nhưng cũng đầy cảm hứng với các mẹ. Bên cạnh việc dọn dẹp, sắp xếp nhà cửa tinh tươm để đón năm mới, nhiều chị em còn xem đây là dịp để trổ tài khéo léo trong khâu trang trí, mang không khí Tết về tổ ấm của mình theo cách riêng.

Và mới đây, mẹ bỉm 2 con Nhi Nhi (chủ kênh TikTok @nhatkysuonsoc) đã khiến cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ và thích thú với màn decor nhà đón Tết vừa sáng tạo, vừa tiết kiệm.

Không chạy theo thói quen mua đào hay quất mới mỗi năm, ngay từ Tết năm ngoái, gia đình Nhi Nhi đã chọn chơi đào huyền. Sau Tết năm ngoái, thay vì bỏ đi, cô cẩn thận cất giữ cành đào khô lên nóc nhà. Đến Tết năm nay, cành đào ấy lại được "tái xuất" theo một diện mạo hoàn toàn mới.

Tận dụng dáng đào huyền uốn cong mềm mại, mẹ bỉm quyết định hô biến cành củi khô tưởng chừng vô tri thành một cành cây trang trí Tết lung linh, rực rỡ, làm bừng sáng cả không gian phòng khách.

Chi phí cho màn decor này cũng khiến nhiều người phải trầm trồ. Chỉ với 200k, cô mua thêm khoảng 100 nhánh đào đông đỏ giả để điểm xuyết cho cành đào thêm sinh động. Sau đó, cô đầu tư thêm một bộ đèn lồng mini với giá khoảng 65k/set để treo lên cành, tạo điểm nhấn vừa truyền thống vừa ấm áp. Tổng chi phí chưa đến 300k nhưng thành quả mang lại thì "xịn" không kém bất kỳ cành đào tiền triệu nào ngoài chợ.

Điều khiến nhiều người cảm thấy thích thú nhất chính là khoảnh khắc cả gia đình cùng nhau trang trí. Hai vợ chồng cùng nhóc tỳ quây quần, người treo đào, người chỉnh đèn, vừa làm vừa cười nói rôm rả. Chỉ sau khoảng 2 tiếng buổi chiều, cành đào handmade đã hoàn thiện, mang lại cảm giác mỹ mãn và trọn vẹn đúng tinh thần ngày Tết.

Chia sẻ thêm, mẹ bỉm 2 con cho biết dù không quá khéo tay nhưng chị em hoàn toàn có thể tự làm theo cách này. Vừa tiết kiệm ngân sách sắm Tết, vừa có một cành đào rực rỡ, lại thêm những phút giây sum vầy đáng nhớ bên gia đình.

Màn decor đơn giản nhưng đầy sáng tạo của Nhi Nhi không chỉ mang đến không khí Tết ấm áp mà còn truyền cảm hứng cho nhiều gia đình tận dụng những gì sẵn có để đón Tết theo cách riêng, giản dị mà vẫn rực rỡ sắc màu của Tết.

Nguồn: @nhatkysuonsoc