Mẹ chồng thẳng thừng từ chối trông cháu nội để tôi đi làm lại, lý do của bà khiến tôi xấu hổ

Tôi nghỉ việc gần một năm sau khi sinh con đầu lòng. Khi con cứng cáp hơn, công ty cũ chủ động liên hệ mời tôi quay lại làm việc. Đó là cơ hội rất tốt vì mức lương và vị trí đều được giữ nguyên. Điều duy nhất khiến tôi băn khoăn là chuyện ai sẽ trông cháu. Thuê người giúp việc thì tôi chưa yên tâm, gửi nhà trẻ lúc con mới hơn một tuổi lại thấy quá sớm. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi cho rằng chỉ còn cách nhờ mẹ chồng. Bà vừa nghỉ hưu, sức khỏe tốt, lại rất quý cháu. Trong suy nghĩ của tôi, việc bà giúp con vài năm đầu là điều hoàn toàn bình thường.

Thế nhưng khi chồng ngỏ ý, mẹ chồng từ chối ngay. Bà nói rất nhẹ nhàng nhưng dứt khoát rằng bà không nhận trông cháu cả ngày. Tôi gần như không tin vào tai mình. Tôi không yêu cầu bà nuôi cháu đến lớn, chỉ mong bà giúp vài năm để tôi ổn định công việc rồi sẽ tính tiếp. Thấy tôi buồn ra mặt, chồng cũng không nói gì thêm. Mấy hôm sau, vài người họ hàng biết chuyện còn bảo bây giờ nhiều ông bà chỉ muốn sống cho mình, con cái khó khăn cũng mặc kệ. Những lời ấy càng khiến tôi chạnh lòng. Tôi bắt đầu nghĩ mẹ chồng thương cháu thì có thương, nhưng không muốn hy sinh thời gian cho con cái.

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Một tuần sau, mẹ chồng chủ động gọi tôi về ăn cơm. Sau bữa ăn, bà đưa tôi lên phòng rồi lấy từ ngăn kéo ra một tập hồ sơ cũ. Đó là quyết định nghỉ việc của bà hơn ba mươi năm trước, vài giấy khen khi còn công tác và cả những tấm ảnh chụp cùng đồng nghiệp. Bà kể ngày trước, sau khi sinh chồng tôi, bà cũng chỉ định nghỉ ở nhà một thời gian. Nhưng rồi ông bà nội già yếu, kinh tế khó khăn, em chồng lần lượt ra đời, bà cứ lùi kế hoạch đi làm hết năm này sang năm khác. Đến khi các con lớn, bà gần 45 tuổi, muốn quay lại làm việc thì không nơi nào nhận nữa. Bà nói điều khiến bà tiếc nhất không phải là tiền lương, mà là cảm giác đánh mất chính mình sau gần hai mươi năm chỉ quanh quẩn với bếp núc và con cái.

Tôi hỏi vậy tại sao bà không giúp tôi, ít nhất là vài năm đầu. Bà nhìn tôi rồi nói rất chậm: "Mẹ có thể trông cháu khi con tăng ca, khi cháu ốm, khi người giúp việc nghỉ hoặc trường cho nghỉ đột xuất. Nhưng mẹ không muốn trở thành phương án mặc định để con từ bỏ công việc của mình. Ngày xưa mẹ cũng từng nghĩ nghỉ vài năm rồi đi làm lại không muộn. Đến lúc nhìn lại thì cơ hội đã qua mất". Nói rồi bà đưa cho tôi một cuốn sổ nhỏ. Trong đó là 2 sổ tiết kiệm với 2 số tiền khác nhau. Bà bảo sổ này là 150 triệu bà cho mẹ thằng Gấu đóng học phí, bà sẽ qua hàng ngày. Còn sổ này là 700 triệu bà khoe cho tôi yên tâm rằng ông bà có tiền dưỡng già. Tôi nhất quyết từ chối thì bà bảo "sau giàu trả mẹ cũng được, không có thì mẹ cho".

Trên đường về, tôi cứ nghĩ mãi. Tôi từng cho rằng mẹ chồng ích kỷ vì không chịu nhận trông cháu, nhưng hóa ra bà chỉ không muốn tôi đi lại con đường mà chính bà đã nuối tiếc suốt nhiều năm. Cuối cùng, vợ chồng tôi quyết định cho con đi lớp sớm hơn dự định, còn mẹ chồng vẫn đều đặn sang đón cháu những hôm tôi bận hoặc cháu ốm. Bà chưa từng hứa sẽ nuôi cháu thay chúng tôi, nhưng cũng chưa bao giờ từ chối khi gia đình thực sự cần. Đến lúc ấy tôi mới hiểu, có những lời từ chối ban đầu nghe rất lạnh lùng, nhưng lại xuất phát từ sự từng trải và tình thương sâu sắc hơn bất kỳ lời đồng ý nào.