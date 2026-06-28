Nghề làm "Chồng Instagram", các ông chồng "uất nghẹn" mà không dám lên tiếng là tại sao?

Đã bao giờ bạn bước vào một nhà hàng sang trọng, gọi món bò bít tết đắt tiền, nhưng thay vì được thưởng thức ngay khi còn nóng hổi, bạn phải ngồi nhìn món ăn nguội ngắt chỉ vì... "đợi vợ chụp hình xong đã"?

Chào mừng bạn đến với thế giới của những "Chồng Instagram" – một cái nghề không lương, không bảo hiểm, nhưng đòi hỏi sự kiên nhẫn còn hơn cả tu hành. Đàn ông chúng ta, vốn dĩ thích sự giản đơn, nay bỗng dưng trở thành đạo cụ sống trong cuộc sống ảo của người phụ nữ mình yêu.

Khi cuộc sống bị thương mại hóa bằng nút "like"

Phụ nữ hiện đại, đặc biệt là những người có xu hướng "flexing" phong cách sống trên mạng xã hội, thường biến mỗi chuyến đi chơi hay mỗi bữa ăn thành một buổi dàn dựng công phu. Đàn ông chúng ta lúc này không còn là bạn đời, mà là một "nhiếp ảnh gia bất đắc dĩ". Chúng ta phải biết canh góc, biết chỉnh sáng, biết kiên nhẫn đứng giữa phố đông người để quay một đoạn clip "bắt trend" cho vợ.

Dưới góc nhìn tâm lý học, đây chính là sự "Mệt mỏi vì quyết định" (Decision Fatigue) ở một khía cạnh khác. Cả ngày đã phải gồng mình giải quyết các vấn đề nan giải ngoài xã hội, về đến nhà – nơi đáng lẽ là chốn nghỉ ngơi chúng ta lại phải tiếp tục "diễn" một vai hạnh phúc để chiều lòng những con số ảo trên mạng. Chúng ta không còn là chính mình, mà trở thành một món phụ kiện đắt tiền để tô điểm cho sự hoàn hảo giả tạo trên trang cá nhân của vợ.

Sự lệch pha của những giá trị thật

Đàn ông trưởng thành coi trọng sự kết nối thực tế. Chúng ta muốn tận hưởng vị rượu, muốn cảm nhận không gian và những câu chuyện thật lòng bên cạnh người phụ nữ của mình. Nhưng khi sự "đồng bộ hóa" trong hôn nhân bị thay thế bằng những kịch bản sống ảo, chúng ta sẽ dần cảm thấy sự xa cách.

Khi một người vợ quá mải mê xây dựng hình ảnh đẹp đẽ trên mạng mà quên mất việc kết nối thực sự với chồng trong không gian riêng tư, người đàn ông sẽ sớm nhận ra sự vô nghĩa của mối quan hệ này. Họ cảm thấy mình không được tôn trọng, cảm thấy bị biến thành một "đạo cụ" chứ không phải một người bạn đời đúng nghĩa.

Đừng biến hôn nhân thành một "bản báo cáo" hoàn hảo

Tôi không phản đối việc ghi lại khoảnh khắc đẹp, nhưng khi nó trở thành áp lực, trở thành lý do để chúng ta mất đi những phút giây quý giá bên nhau, thì đó là lúc cần nhìn lại. Đàn ông chúng ta sẵn sàng làm "phó nháy", sẵn sàng chiều chuộng sở thích của vợ, nhưng đừng bao giờ quên rằng giá trị cốt lõi của một cuộc hôn nhân không nằm ở những bức ảnh "nghìn like".

Nếu bạn là một người chồng, hãy thẳng thắn với vợ mình về nhu cầu được tận hưởng những khoảng lặng thực tế. Còn nếu bạn là một người phụ nữ, hãy hiểu rằng: Một người chồng phong độ, hạnh phúc bên cạnh bạn trong đời thực còn giá trị hơn gấp vạn lần một "đạo cụ" hoàn hảo trong những khung hình ảo.

Đàn ông có thể kiệt sức, nhưng đừng để họ kiệt sức vì những thứ phù phiếm. Bởi lẽ, khi sự kiên nhẫn chạm ngưỡng giới hạn, chính những "đạo cụ" đó sẽ quay lưng đi tìm một sự kết nối chân thực hơn, nơi họ được là chính mình, thay vì là một quân cờ trong cuộc chơi "câu like" không hồi kết.