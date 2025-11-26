Mẹ chồng lương hưu 9 triệu/tháng nhưng lúc nào cũng khiến tôi nơm nớp lo sợ

Vợ chồng tôi có 2 con nhỏ, đang cùng sống chung với mẹ chồng tôi. Bà năm nay 62 tuổi, lương hưu mỗi tháng 9 triệu, bà vẫn minh mẫn và nhanh nhẹn, thậm chí còn trẻ trung hơn nhiều người cùng tuổi. Nhưng chính sự khỏe mạnh ấy lại đi kèm một thói quen khiến tôi không ít lần ngao ngán: bà tiêu xài rất thoải mái, thậm chí có phần hoang phí, và đặc biệt nhạy cảm mỗi khi ai đó góp ý.

Trong nhà, ai cũng biết thói quen mua sắm của bà. Quần áo giá hơn 1 triệu, mấy loại thuốc bổ, viêm khớp, ngâm chân mà người ta chèo kéo mua cũng phải vài triệu, trái cây nhập ngoại hay bánh kẹo đắt đỏ… chỉ cần bà thích thì sẽ lấy ngay, không nhìn giá. Bà thường khẳng định rằng lương của bà thì bà tiêu, không phiền đến ai. Quả thật bà không xin tiền, cũng không đóng góp sinh hoạt phí, vì vậy mọi người trong nhà cũng cố để bà được tự do theo ý thích.

Vấn đề chỉ nảy sinh khi bà ốm, bệnh. Mỗi lần trái gió trở trời, bà mệt, ho, chóng mặt, đau đầu, buồn nôn... vợ chồng tôi phải đưa bà đi viện. Bảo hiểm chi trả được một phần, còn phần thiếu – có khi vài trăm, có khi vài triệu – đều là chúng tôi lo. Bà thường tỏ ra áy náy trong chốc lát, nhưng chỉ vài ngày sau khi khỏe lại, bà lại tiếp tục những lần mua sắm hào hứng như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Ảnh minh họa

Có những hôm shipper đến nhà tôi 4-5 chuyến giao đồ, tất cả đều là do mẹ chồng tôi xem livestream, lướt facebook, lướt shopee nhìn thấy người ta quảng cáo thì thích quá nên mua, mua về chẳng dùng được thì lại vứt xó hoặc cho tôi, bảo tôi dùng!!!

Tôi chẳng mấy khi dùng đồ của bà mua, phần vì không phù hợp, phần vì tôi cảm thấy thiếu uy tín. Áp lực chi tiêu của gia đình tôi không nhỏ, điều đó đã khiến tôi đau cả đầu rồi, thế mà mẹ chồng còn "nhồi" cho tôi những thứ linh tinh, nhận thì rồi bà lại bảo bà mua cho tôi (ý là bà tiêu tiền vì tôi), không nhận thì thấy phí.

Trong hoàn cảnh này, tôi thật sự không biết nên góp ý với mẹ chồng thế nào để bà nhìn nhận lại việc chi tiêu, để dành lấy một chút phòng thân lỡ sau này già yếu hơn, bà lúc nào cũng khiến tôi nơm nớp lo sợ bà bệnh nặng, phải nằm viện lâu ngày thì không có tiền mà chi trả. Hoặc đóng góp chi tiêu với vợ chồng tôi để cuộc sống đỡ nghẹt thở như thế này. Tôi nên thuyết phục mẹ chồng thế nào đây?