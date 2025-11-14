Mẹ chồng đưa hết lương hưu cho con dâu giữ, ai cũng nghĩ bà dại, biết sự thật tôi mới nể sự khôn khéo của bà

Hôm đó, mẹ chồng tôi lĩnh tháng lương hưu đầu tiên sau nhiều năm cống hiến, bước chân ra khỏi ngân hàng, bà không vui sướng hay mua sắm gì cho bản thân mà thẳng thắn nói: “Con cầm hết lương mẹ giữ cho mẹ nhé, mẹ không tiêu đâu”.

Tôi sững người, tưởng bà đùa hay phiền phức gì. Bà cười hiền, vỗ vai tôi giải thích: “Mẹ già rồi, tiền này mẹ không cần xài, cứ để con giữ, lúc nào cần mẹ sẽ lấy”.

Tôi không khỏi bối rối. Trong mắt tôi, lương hưu là khoản tiền nhỏ bé, gửi hết cho con dâu giữ có khác gì… trao hết cho người khác? Thậm chí, khi kể với bạn bè, họ còn lắc đầu: “Bà dại quá, có tí tiền lại đưa hết con dâu cầm".

Nhưng rồi tôi dần hiểu ra lý do. Mẹ chồng tôi giải thích rằng, bà muốn tôi và chồng không phải quá lo lắng chuyện chi tiêu. Khi tôi sinh con đầu, phải nghỉ việc, mọi gánh nặng dồn lên vai chồng tôi. Dù anh ấy luôn cố gắng, tôi vẫn thấy ánh mắt anh thoáng lo lắng mỗi khi nhìn hóa đơn hay nghe tin phí sinh hoạt tăng.

Bà bảo: “Mẹ giữ lương hưu, coi như để con yên tâm lo cho gia đình. Con cái có thể tiêu tiền của mẹ, nhưng đừng để tiền làm con áp lực. Lúc này mới cần hỗ trợ nhau”.

Một tuần sau, khi cả nhà đi siêu thị, tôi vô tình nghe mẹ chồng trò chuyện với bà hàng xóm: – “Tôi biết chúng nó khó khăn, cho tiền thì đương nhiên nó chả lấy đâu nên cứ bảo nó thế. Với lại ở cùng nhà ăn cơm của nó, sinh hoạt cùng nó cũng phải đóng góp chứ".

Hóa ra, mọi người nghĩ bà “dại” là vì chưa hiểu. Thực ra, mẹ chồng tôi vừa thông minh vừa tinh tế: Bà biết cách dùng tiền để chăm lo cho cả nhà mà vẫn giữ được tự trọng và độc lập. Lương hưu của bà không chỉ là tiền, mà còn là một cách bà thể hiện tình yêu thương âm thầm, khiến tôi càng kính trọng bà hơn.

Khi nhận lương hưu tháng tiếp theo, mẹ vẫn nhắc tôi: “Cứ giữ hết, mẹ già rồi, tiền này mẹ coi như quà cho gia đình. Con dâu à, sống thoải mái, đừng bao giờ lo mẹ thiếu thốn”.

Tôi nhìn bà mà thấy ấm áp lạ thường. Cuộc đời có những người như mẹ chồng tôi, không khoe mẽ, không phô trương, nhưng bằng cách âm thầm, họ dạy con cái biết cách yêu thương, chia sẻ và sống văn minh.