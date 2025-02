Mẹ chồng đi "bắt ghen" vì thấy con dâu thất nghiệp vẫn mua máy rửa bát 50 triệu: Cửa vừa mở, tất cả đơ mặt ra

Con dâu thất nghiệp vẫn mua máy rửa bát 50 triệu

*Câu chuyện được chính cô con dâu đăng tải lên mạng xã hội Weibo xin ý kiến netizen có nên ly hôn hay không, thu hút lượng tương tác cao.

Tôi là Mỹ An (năm nay 28 tuổi, ở Bắc Kinh, Trung Quốc). Tôi lập gia đình được 5 năm rồi nhưng chưa có con, một mặt vì tôi nghĩ bản thân đang còn trẻ, muốn trải nghiệm; mặt khác vợ chồng tôi đều đang mua căn hộ trả góp ở thành phố, muốn dư dả kinh tế để nuôi con được tốt nhất. Song, điều này khiến bố mẹ chồng ở quê không ưng chút nào.

Thay vì phản đối hay nhắc nhở nhẹ nhàng thì vài năm trở lại đây, cứ cách vài tháng mẹ tôi lại đi tàu lên thành phố, ở lại vài tuần với lý do đưa tôi đi khám, mua thuốc cho tôi uống và lúc nào cũng nói rằng: "Bố mẹ rất mong cháu, vợ chồng con cũng phải xem như nào đi chứ bố mẹ đều già hết rồi…”. Điều này khiến tôi như nhân lên 1000 nỗi áp lực, trăn trở khi công việc đang vô cùng bấp bênh.

Ảnh minh họa.

Tôi đã thất nghiệp được 5 tháng, vào đầu năm 2023 tôi rơi vào làn sóng thất nghiệp như nhiều khác. Gia đình tôi không khá giả, hàng tháng vẫn phải trả góp tiền nhà, gửi về cho bố mẹ 2 bên ở quê, chồng tôi cũng làm nhân viên văn phòng, lương chẳng đáng bao nhiêu. Thế nên, trong 1-2 tháng đầu tiên sau khi nghỉ việc, tôi miệt mài nộp hồ sơ khắp nơi, có nơi trúng tuyển thì lương thấp, chỗ làm xa quá không đi được, và hầu hết hồ sơ của tôi đều bị từ chối.

Trước đó, tôi làm sale xe và bất động sản, cũng có một kênh Douyin riêng với khoảng mấy chục nghìn lượt follow. Sau 3 tháng tuyệt vọng vì không tìm được việc, 1 người bạn bảo tôi vừa có nhan sắc vừa cũng biết cách nói chuyện, thử phát triển kênh Douyin rồi nhận livestream bán hàng, bạn tôi có mấy người bạn cũng đang làm công việc này, kiếm được nhiều tiền.

Thú thật, ban đầu tôi cũng có chút đắn đo nhưng ai mà lại chê tiền cơ chứ. Tôi cũng hướng ngoại, không ngại máy quay nên công việc này cũng không quá khó với tôi. Đó là suy nghĩ ban đầu, thế nhưng khi bước vào ngành này mới thấy cũng nhiều nỗi truân chuyên. Song, nhờ sự chăm chỉ lại có nhiều mối quan hệ trước đó, bây giờ tôi đã kiếm được số tiền gấp 7-8 lần hồi còn đi làm. Vào những tháng cao điểm, tôi nhận livestream cho nhiều nơi, từ quần áo, đồ gia dụng đến xe cộ,... đều có đủ. Tính trung bình mỗi tháng tôi cũng kiếm được khoảng 95 nghìn nhân dân tệ (gần 300 triệu đồng), năm đầu làm tôi tiết kiệm được khoảng 500 nghìn nhân dân tệ (gần 1,8 tỷ đồng). Tiền nhà cũng trả hết, kinh tế dư dả nhưng cũng vất vả lắm, không thiếu những hôm tôi thức đến 2h sáng, 3h sáng mới về nhà.

Và tất nhiên, chồng tôi cũng biết công việc của tôi. Anh ấy là dân IT, không biết mấy cái này đâu, chỉ động viên tôi làm gì thì làm nhưng cố giữ sức khỏe là được.

Vì bận rộn quá nên tôi thường thuê giúp việc theo giờ để dọn nhà, dạo gần đây tôi có chi khoảng 15 nghìn nhân dân tệ (50 triệu đồng) để mua 1 chiếc máy rửa bát. Tôi chẳng hỏi qua ý kiến của chồng, vì thấy nó thật sự cần thiết, hơn nữa, số tiền này nằm trong khả năng của tôi. Và cũng vì quá bận nên tôi đặt online, thuê luôn đơn vị vận chuyển rồi lắp đặt luôn. Mua xong, tôi chỉ cần chuyển khoản cho họ là được.

Sau đó, tôi vội đi làm và dặn mẹ chồng ở nhà sẽ có người đến lắp đặt thiết bị điện tử, mẹ chỉ việc cho họ lắp là được, còn tôi đã thanh toán xong.

Hôm đó, 11h khuya tôi mới về nhà, chồng thì đi công tác xong mẹ chồng vẫn ngồi ở sofa đợi tôi chỉ để nói về chiếc máy rửa bát. Bà cho hay đã hỏi người lắp đặt và biết chiếc máy có số tiền lớn, nói tôi là phí tiền, đã thất nghiệp rồi còn lười làm. “Tôi vẫn nhớ như in lời của mẹ: ‘Thằng An (chồng tôi) đi làm đã vất vả rồi mà con không biết tiết kiệm, có mấy cái bát cũng mua máy rửa, đua đòi””, Mỹ An chia sẻ.

Vì mệt và cũng không dám cãi lại mẹ, tôi chỉ nói với bà là máy được mua bằng tiền của tôi, rồi xin phép vào đi ngủ.

Sáng hôm sau, tôi được nghỉ nên ngủ đến trưa, mặc mẹ chồng tôi cứ cằn nhằn. Đến 1h chiều tôi makeup, mặc đồ sẵn vì chiều nay tôi có phiên livetsream cho một hãng xe. Thấy tôi ăn diện đi ra, mẹ chồng hỏi thì tôi chỉ bảo là con đi công việc. Hôm đó cũng 11h khuya tôi mới về nhà nhưng chẳng thấy mẹ chồng đâu. Hỏi chồng thì anh ấy nói rằng đi công tác về từ chiều là đã chẳng thấy mẹ đâu, gọi điện thì bảo đang đi công việc. Khoảng 15 phút sau, tôi thấy bà ấy về. Vẫn như mọi hôm, bà chỉ hỏi chuyện chồng tôi, còn tôi thì mặc kệ.

Mẹ chồng lén nhìn số dư tài khoản, đi theo dõi mở ra bi kịch

Ngày hôm sau, vì có chút mệt và chỉ có ca livestream tối nên tôi đi spa từ sáng ở ngay dưới sảnh chung cư. Mẹ chồng tôi cũng biết điều đó vì tôi có rủ bà ấy đi cùng nhưng bà ấy từ chối vì tiếc tiền, bảo cứ làm việc nhà cũng coi như tập thể dục rồi. Hôm đó khoảng 4h chiều tôi cũng lên đồ xinh đẹp, xịt nước hoa rồi đi đến chỗ làm. Thế nhưng, đó cũng là ngày tôi mất hoàn toàn niềm tin vào cuộc hôn nhân của mình….

Đang miệt mài livestream, mặt tôi biến sắc thấy rõ khi thấy cả chồng và mẹ chồng mở cửa xông vào. Cả hai sững sờ khi thấy tôi ngồi giữa dàn máy, đang miệt mài bán hàng. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì chồng tôi đã kéo mẹ chồng ra ngoài. Vì vẫn đang trong phiên livestream nên tôi vẫn tiếp tục làm việc, 12h khuya mới tan ca. Lúc này, tôi được một số trợ lý ở đó nói rằng mẹ chồng tôi và chồng tôi nằng nặc đòi đi vào, bảo muốn gặp tôi, còn bảo tôi trơ trẽn, đi ngoại tình…. Thậm chí, họ còn quay lại clip đưa tôi xem, tôi sững người song vẫn giữ bình tĩnh lái xe về nhà để hỏi cho ra lẽ.

Ảnh minh họa.

Hóa ra, mẹ chồng tôi đã nhìn thấy số dư tài khoản lên đến hơn 600 nghìn nhân dân tệ (khoảng hơn 2 tỷ đồng) khi tôi chuyển khoản tiền mua máy rửa bát, rồi lại thấy tôi đi sớm, về khuya nên sinh nghi.

Bà ấy vẫn nghĩ tôi đang thất nghiệp vì không đi làm ở công ty, vì ở quê nên bà ấy cũng chẳng biết livestream bán hàng là gì nên vợ chồng tôi cũng chẳng nói bao giờ. Đỉnh điểm là vào buổi tối trước đó, hóa ra bà ấy về nhà muộn là vì đi theo dõi tôi. Bà ấy thấy tôi bước ra từ một tòa nhà đầy mệt mỏi, đó là lúc tôi vừa livestream xong thì liền nghi ngờ tôi ngoại tình, được đại gia cho tiền nên mới giàu có như vậy. Từ trước đến nay, bà ấy cũng chẳng ưa tôi nên lý lẽ này lại càng thuyết phục hơn bao giờ hết.

“Mẹ cứ bảo là em ngoại tình, có bằng chứng rõ ràng, chính mắt mẹ nhìn thấy và nằng nặc bắt anh đi theo. Anh cố cản nhưng không được. Thôi thì anh thay mặt mẹ xin lỗi em. Anh cũng đã giải thích cho mẹ rõ về công việc của em rồi”, Mỹ An nhớ lại lời xin lỗi của chồng.

Trong lúc này, mẹ chồng tôi vẫn đang rất cố chấp, bà ấy thậm chí còn quay ngược ra trách tôi không nói rõ cho bà ấy, lén la lén lút thì ai mà chẳng nghi ngờ. Tôi tức đến bật khóc. “Tôi không ngờ cô nhỏ nhen và để bụng như thế. Không đúng thì thôi mà cũng chưa chắc được. Cô thử hỏi xem nếu là tôi thì cô có nghi ngờ không, ngày nào cũng son phấn, lại còn đang không có việc làm. Tôi nghi ngờ là cũng vì quan tâm, để ý đến gia đình này thôi”, Mỹ An nhớ lại những lời cay nghiệt của mẹ chồng.

Tôi ngày nào cũng đi làm rất mệt mỏi, cố gắng vì gia đình, cố gắng kiếm tiền có kinh tế ổn định, tính năm sau tôi cũng đã 29 tuổi rồi sẽ có con, vậy mà thái độ mẹ chồng lại như vậy. Chồng tôi thì sao, anh ấy nghe theo mẹ chứng tỏ là cũng đã hoài nghi tôi. Vợ chồng mà đến cả sự tin tưởng cũng không có.

Ảnh minh họa.

Thậm chí, mẹ chồng tôi còn đã đi kể chuyện này cho bố chồng và con gái của mẹ ở quê, bảo rằng sẽ bắt vợ chồng tôi ly hôn ngay lập tức sau khi bắt gian tôi tại trận. Tôi tuyệt vọng vô cùng, mọi ấm ức dồn nén bấy lâu nay khiến tôi đau đớn, phải nghỉ mất mấy ngày vì ốm và khóc quá nhiều.

Sau lần cãi vã đó, mẹ tôi về quê liền vào sáng sớm hôm sau còn tôi thì vẫn giận chồng. Tôi thậm chí còn có ý định sẽ ly hôn anh ấy. Làm sao để nhìn mặt bố mẹ chồng, làm sao tôi có sự an tâm, an toàn khi ở trong nhà này nữa. Rồi những người ở chỗ livestream sẽ nghĩ sao về tôi. Nỗi oan ức này chắc cả đời tôi không rửa sạch được mất.

Câu chuyện sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã có rất nhiều bình luận bàn tán. Không chỉ Mỹ An mà nhiều người cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, đang không biết phải giải quyết như thế nào. Nhiều người cũng cho hay hôn nhân sẽ không tránh khỏi những lúc bất hòa, cãi vã, hiểu nhầm, song nếu còn yêu, nếu còn muốn ở bên đối phương thì khuyên Mỹ An nên suy nghĩ kỹ. Về vấn đề mẹ chồng - nàng dâu bất hòa xưa nay cũng có nhiều. Cô có thể bình tĩnh tìm cách giải quyết hoặc nên nói rõ ra để mẹ hiểu mình hơn, thay vì chỉ giữ nỗi uất ức trong lòng.

“Không biết nên khuyên sao với câu chuyện này, nhưng bạn cũng nên nghĩ kỹ đã nhé. Nhưng nếu thấy không hạnh phúc, không được tôn trọng nữa thì rời đi là điều đúng. Đó cũng là cơ hội cho cả hai”, một netizen chia sẻ.