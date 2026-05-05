Mẹ chồng bảo tôi "không biết đẻ": Câu nói thay đổi cả cuộc hôn nhân của tôi

Tôi và chồng cưới nhau đã gần ba năm nhưng tin vui về con cái vẫn chưa đến. Cả hai vợ chồng đều đã đi khám, bác sĩ nói mọi thứ đều bình thường, chỉ là cần thêm thời gian và giữ tinh thần thoải mái. Chồng tôi thì động viên, an ủi, nhưng áp lực từ phía gia đình anh, đặc biệt là mẹ chồng, ngày càng nặng nề.

Mẹ chồng tôi là người truyền thống, luôn coi việc có cháu nối dõi là ưu tiên hàng đầu. Ban đầu, bà chỉ bóng gió, hỏi han nhẹ nhàng. Nhưng càng về sau, những lời nói của bà càng trở nên khó nghe. Đỉnh điểm là vào một buổi tối, khi cả nhà đang ăn cơm, bà nhìn thẳng vào tôi và buông một câu:

"Cô không biết đẻ à? Hay là cô không muốn đẻ?"

Cả bàn ăn bỗng chốc im lặng. Chồng tôi định lên tiếng nhưng mẹ chồng đã lườm một cái khiến anh im bặt. Tôi cảm thấy như có hàng ngàn mũi kim đâm vào tim. Nước mắt tôi trực trào nhưng tôi cố gắng nuốt ngược vào trong. Tôi không muốn khóc trước mặt bà, không muốn bà nghĩ tôi yếu đuối.

Giá trị của một người phụ nữ không nằm ở khả năng sinh con, mà nằm ở chính bản thân cô ấy (Ảnh minh họa)

Đêm đó, tôi nằm trằn trọc không ngủ được. Câu nói của mẹ chồng cứ văng vẳng bên tai. Tôi đã nghĩ rất nhiều. Tôi đã từng nghĩ rằng, chỉ cần mình cố gắng, chỉ cần mình hiếu thảo, chỉ cần mình yêu thương chồng, thì mọi khó khăn sẽ qua. Tôi đã từng tin rằng, tình yêu của tôi và chồng đủ lớn để vượt qua mọi áp lực.

Nhưng câu nói đó đã đập tan mọi ảo tưởng của tôi. Nó không chỉ là sự xúc phạm cá nhân, mà còn là một lời tuyên bố rõ ràng về vị trí của tôi trong gia đình này. Tôi nhận ra, trong mắt mẹ chồng, giá trị của tôi chỉ được đo bằng khả năng sinh con. Và điều đáng buồn hơn, là sự im lặng của chồng tôi. Anh đã không bảo vệ tôi, không đứng về phía tôi trong khoảnh khắc tôi cần anh nhất.

Từ khoảnh khắc đó, tôi bắt đầu nhìn lại mọi thứ. Tôi nhìn lại những hy sinh của mình, những cố gắng để hòa nhập vào gia đình chồng. Tôi nhìn lại tình yêu của chồng, liệu nó có đủ mạnh mẽ để chống lại những định kiến và áp lực từ mẹ anh? Tôi nhận ra, cuộc hôn nhân này không chỉ là chuyện của hai người, mà còn là một cuộc chiến không hồi kết với những giá trị và kỳ vọng mà tôi không thể đáp ứng.

Tôi không còn cảm thấy đau khổ hay tủi thân nữa. Thay vào đó là một sự lạnh lùng đến đáng sợ. Tôi bắt đầu sống cho mình nhiều hơn. Tôi không còn cố gắng làm hài lòng mẹ chồng, không còn quá bận tâm đến những lời nói của bà. Tôi dành thời gian cho bản thân, cho công việc, cho những sở thích cá nhân. Tôi bắt đầu đặt câu hỏi về tương lai của cuộc hôn nhân này.

Câu nói "cô không biết đẻ" đã không khiến tôi gục ngã. Ngược lại, nó đã đánh thức tôi. Nó khiến tôi nhận ra rằng, giá trị của một người phụ nữ không nằm ở khả năng sinh con, mà nằm ở chính bản thân cô ấy. Và một cuộc hôn nhân mà ở đó, tôi không được tôn trọng, không được bảo vệ, thì liệu có đáng để tôi tiếp tục níu giữ? Tôi không biết câu trả lời cuối cùng là gì, nhưng tôi biết, tôi sẽ không bao giờ là người phụ nữ của ngày hôm qua nữa.