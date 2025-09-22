Cô gái nhỏ con “bao sân” khiến cả giải Pickleball ở TP.HCM phải chú ý là ai?

“Nghiện rồi thì… pick tới bến !".

Cuối năm 2024, được bạn rủ đi đánh thử cho vui, cô nàng nhỏ con này xách vợt ra sân với tâm thế “chơi thử một buổi cho biết”. Vậy mà buổi đó lại thành bước ngoặt. Nhớ lại, Hiền bật cười: “Mình cầm vợt lóng ngóng, đánh trượt banh liên tục, bóng thì bay như cầu lông. Nhưng cảm giác lại rất vui, cực cuốn. Quan trọng là ai trên sân cũng thân thiện, cười nói rộn ràng, nên mình không thấy ngại, chỉ muốn đánh tiếp mãi thôi".

Cũng như những người chơi khác, Hiền cũng trải qua khoảng thời gian lóng ngóng khi cầm vợt

Từ “buổi cho vui” thành thói quen, rồi thành… nghiện lúc nào chẳng hay. Hiền dần xếp Pickleball ngang hàng với đi làm, ăn uống, ngủ nghỉ. Một tuần ít nhất 3-4 buổi, có hôm đi làm về muộn, thay vì về nhà nghỉ, cô vẫn phi thẳng ra sân. Có lần chơi hăng đến tận khuya, đồng hồ điểm gần 12h, sáng hôm sau vẫn dậy sớm đi làm như không có chuyện gì. “Mệt thì có mệt, nhưng đổi lại tinh thần nhẹ bẫng, năng lượng dồi dào, sức khoẻ cũng cải thiện hẳn. Nên thôi, cứ pick tới bến!".

Sau đó trở thành một dân "nghiện" pick thực thụ

“Bao sân” nữ cho nữ: Điều hiếm thấy

Ở giải đấu 32 cặp đôi nữ, Hiền được bắt cặp cùng Su - một nữ “tân binh” mới chơi chưa lâu. Ban đầu, chính Hiền cũng lo lắng: “Chắc đi vài vòng rồi… out thôi". Nhưng không ngờ, cả hai lại nhanh chóng tìm được nhịp chung, gắn kết, động viên và bù trừ cho nhau cực “ăn ý”.

Điều khiến mọi người trầm trồ nhất: Hiền đã làm được điều rất hiếm thấy trong Pickleball - một nữ “bao sân” cho nữ. Thường thì hình ảnh quen thuộc hơn là nam gánh cho nữ, bởi kiểu chơi này đòi hỏi người bao sân phải vừa chạy tốt, vừa khoẻ, vừa điều bóng chuẩn, lại không để hở vị trí. Vậy mà cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn này lại “cân” hết.

Hiền liên tục chạy chỗ và "bao sân" cho partner, với những đường bóng trả về khéo léo không để cho đối thủ có khả năng dứt điểm ngược lại

Trên sân, Hiền như một chiếc “máy chạy không nghỉ”, liên tục lấp kín mọi khoảng trống, chủ động điều tiết nhịp độ trận đấu. Đỉnh điểm kịch tính diễn ra ở trận chung kết: đôi chân đau nhức đến mức bị chuột rút, Hiền phải xin time-out y tế để đồng đội xoa bóp chân, thả lỏng rồi mới tiếp tục vào sân. Thế nhưng ngay sau đó, cô lại bật dậy, gồng hết sức đánh đến cùng. “Khoảnh khắc đó mình chỉ nghĩ một điều - không được bỏ cuộc, phải chiến hết vì đồng đội", Hiền nhớ lại.

Dù cuối cùng dừng chân đầy tiếc nuối trước cặp đôi có sự đồng đều hơn về thể lực, tâm lý và kỹ thuật, nhưng Hiền với màn “bao sân thần sầu” - đã để lại dấu ấn quá đậm. Khán giả trên sân gần như vỡ oà khi thấy một cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp mà lì đòn, kiên cường đến vậy. Và ngôi Á quân mà Hiền - Su giành được chắc chắn không chỉ là thành tích, mà còn là một màn trình diễn khó quên.

Hiền phải sử dụng quyền time out y tế trong trận chung kết vì chuột rút

“Bạn không cần quá khoẻ, chỉ cần kiên trì và tự tin”

Với Hiền, Pickleball không chỉ là một môn thể thao mới toanh. Nó giống như một “khoảng sân riêng” - nơi cô được thử thách bản thân, xả stress sau giờ làm và gặp gỡ những người bạn cực kỳ thú vị. “Điều quý nhất mình nhận lại chính là những mối quan hệ. Mọi người đến từ nhiều độ tuổi, ngành nghề khác nhau, nhưng khi vào sân thì ai cũng cởi mở, hỗ trợ nhau hết mình. Không khí tích cực đến mức mình bị cuốn luôn".

Hiền đặc biệt mê những buổi social pick - nơi mọi người cùng nhau đánh vui, góp ý, chỉ lỗi cho nhau. Chính những buổi như vậy giúp cô nâng trình dần, đồng thời học cách tiết chế lối chơi: “Trước kia mình ham tấn công, cứ thấy cơ hội là lao lên. Nhưng càng đánh, càng hiểu ra không phải lúc nào cũng vội được. Pickleball nhiều khi thắng ở chiến thuật và tâm lý hơn là sức mạnh".

Hiền trong một buổi chơi social, với lối chơi mạnh mẽ và "trình" được đánh giá ngang nam, cô thường được ghép vào một trận với toàn các nam mạnh ở sân.

Những giải thưởng mà Thu Hiền đạt được sau gần 1 năm chơi Pick

Pickleball mang cho cô sức khỏe, sự tự tin, niềm vui và cả những mối quan hệ đáng giá. “Mình thấy tất cả đều xứng đáng với công sức bỏ ra".. Với Hiền, mỗi giải đấu là một “level mới” để vượt qua: “Mình sẽ cố gắng nâng kỹ năng, giữ tâm lý vững hơn để chinh phục những giải lớn. Nhưng điều mình mong nhất là có thể truyền cảm hứng cho các bạn nữ: bạn không cần quá khoẻ, chỉ cần kiên trì và tự tin, chắc chắn sẽ bất ngờ với chính mình".

Những hình ảnh đời thường khác của Thu Hiền: