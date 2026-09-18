“Mẹ bé triệu view” Babykopo Home: Hào quang mạng xã hội chỉ là thoáng qua, điều đọng lại là cách cả nhà lớn lên bên nhau

Không kịch bản bóng bẩy, không cố vẽ nên một bức tranh bỉm sữa hoàn hảo không tì vết, kênh TikTok sở hữu hơn 6.7 triệu lượt theo dõi của chị Phạm Thu Hường giữ chân người xem bằng chính những vụng về, chân thật và ríu rít tiếng con trẻ mỗi ngày.

Nhận được đề cử “Mẹ Bé Triệu View” tại WeFamily Awards 2026, bà mẹ hai con trải lòng bằng một tâm thế rất đỗi an yên: Hào quang mạng xã hội chỉ là thoáng qua, điều đọng lại sau cùng vẫn là cách cả gia đình cùng nhau chậm rãi lớn lên dưới một mái nhà.

Chị Phạm Thu Hường và con trai lớn Kopo

Lượt xem có thể đưa một video đi xa, nhưng giá trị mới khiến người ta ở lại

Kênh TikTok Babykopo Home của chị Phạm Thu Hường ban đầu được đặt theo tên cậu con trai đầu lòng, như một góc nhỏ cất giữ nhật ký trưởng thành, những bữa ăn vụng về và hành trình nuôi con làm món quà kỷ niệm tặng các bé sau này.

Đi qua từng dấu mốc từ “mẹ bầu bao ngầu”, “bà đẻ trẻ khỏe” cho tới “gia đình hai tên em bé” với hai cậu con trai 6 tuổi và 10 tuổi, kênh cứ thế lớn lên tự nhiên như hơi thở đời thường.

Khi được gọi là một thương hiệu triệu view, chị Hường chỉ cười xua tay vì thấy từ ngữ ấy có phần quá lớn lao so với tổ ấm nhỏ của mình. Chị kể, kênh bắt đầu từ một mong ước rất đỗi dịu dàng: Được làm bạn cùng con, cùng ăn, cùng học, cùng chơi và đi qua cả những “cuộc chiến” nho nhỏ trong nhà. Với chị, đây như một cuốn album mở, gom nhặt từng lát cắt chân thật để sau này các con nhìn lại sẽ thấy bố mẹ đã cùng mình đi qua năm tháng tuổi thơ êm đềm ra sao.

Nhiều năm làm nội dung số rèn cho chị Thu Hường một góc nhìn nhẹ nhõm mà sâu sắc. Chị hiểu rõ lượt xem có thể đưa một video đi rất xa, nhưng chỉ có sự chân thành và giá trị thật mới đủ sức giữ chân khán giả ở lại. Mỗi lần bấm máy, điều vợ chồng chị trăn trở không phải là con số hiển thị, mà là cảm giác người xem mang theo sau khi màn hình tắt đi: Một mẹo vặt nho nhỏ dễ thương, một nụ cười nhẹ nhõm sau ngày dài mệt mỏi, hay đơn giản chỉ là cảm giác ấm lòng khi thấy nhà người ta cũng có những lúc lộn xộn, đáng yêu hệt như nhà mình.

Gia đình hạnh phúc của chị Phạm Thu Hường

Ý thức được những gì chia sẻ trên mạng xã hội có thể ở lại rất lâu trong khi con trẻ lớn lên từng ngày, từ khi Kopo lên 4 tuổi, chị đã giữ cho gia đình một quy ước nhỏ: Cả nhà cùng ngồi xem lại clip trước khi đăng tải, nếu con không thấy vui hay thoáng chút ngần ngại, bố mẹ sẽ cất đi làm kỷ niệm riêng.

Chị không bao giờ biến con thành diễn viên để đổi lấy tương tác, bởi các con là lý do để gia đình có thêm kỷ niệm bên nhau, chứ không phải nhân vật của một thước phim gượng ép. Mọi thông tin trường lớp, lịch trình hàng ngày đều được giữ kín phía sau cánh cửa nhà, để mỗi giờ vui chơi của con vẫn vẹn nguyên sự tự do và hồn nhiên nhất.

Người mẹ mạnh mẽ là người dám thừa nhận mình mệt với con

Nhiều người ngỡ rằng người mẹ trên mạng lúc nào cũng giữ được nguồn năng lượng tích cực bất tận, nhưng bước ra khỏi ánh đèn máy quay, chị Hường thừa nhận mình cũng có lúc nóng tính, tham công tiếc việc và chới với trước vô vàn công việc không tên.

Để không bị cuốn vào sự kiệt sức, chị học cách buông bớt sự cầu toàn, cho phép mình nghỉ ngơi và đón nhận sự sẻ chia từ chồng, gia đình hai bên cũng như các cộng sự. Khi cảm thấy quá tải, chị nhẹ nhàng nói thật với các con rằng mẹ đang hơi mệt, xin các em bé vài phút để bình tĩnh lại.

Đó không phải là sự yếu đuối, mà là cách dạy con hiểu rằng người lớn cũng có lúc mệt nhoài và một tổ ấm ấm áp luôn là nơi mọi người cùng nâng đỡ nhau.

Chính nét dung dị ấy khiến những thước phim quay hỏng của chị lại có sức hút lạ kỳ. Nấu một món ăn bị khét, làm món đồ chơi handmade vụng về không giống hình mẫu, chị chẳng ngại ngần đăng lên để cả nhà cùng cười xòa.

Sự lóng ngóng mộc mạc ấy kéo người xem lại thật gần, giống như đang ngồi trò chuyện cùng một người mẹ bỉm sữa bên hiên nhà, thấy mọi áp lực nuôi con bỗng chốc nhẹ tênh.

Bà mẹ "triệu view" bên cạnh con trai út Coffee

Không có khuôn mẫu nào cho một tổ ấm hoàn hảo

Đón nhận đề cử “Mẹ Bé Triệu View” của WeFamily Awards 2026, chị Hường xem đây là lời tri ân gửi đến gia đình và những người bạn đã lặng lẽ đồng hành suốt chặng đường dài. Chị tin sáng tạo văn minh trước hết là sự tôn trọng: Tôn trọng cộng đồng và nâng niu thế giới tuổi thơ của con trẻ.

Gói gọn hành trình của mình trong ba từ "Biết ơn - Học hỏi - Đồng hành", chị Phạm Thu Hường xem việc làm mẹ như một chặng đường dài không có điểm dừng, nơi người phụ nữ vừa dạy con, vừa không ngừng học cách hoàn thiện bản thân mỗi ngày.

Nhìn nhiều người mẹ trẻ ngoài kia đang quay cuồng trong cảm giác tự trách vì thấy mình chưa đủ khéo léo như những hình mẫu lung linh trên mạng, chị Hường chỉ khẽ mỉm cười chia sẻ điều mà mình tâm niệm:

“Các con không cần một ông bố hay bà mẹ hoàn hảo bước ra từ sách vở, các con chỉ cần một gia đình yêu thương, luôn hiện diện và cùng con đi qua từng cột mốc cuộc đời”.

Mỗi tổ ấm đều có một nhịp thở riêng. Sau tất cả những ồn ào ngoài khung cửa, chỉ cần một bữa cơm chiều yên ổn bên nhau, con chạy lại sà vào lòng mẹ và mẹ có một khoảng lặng thảnh thơi nhấp ngụm trà ấm, chừng ấy bình yên thôi đã là một ngày trọn vẹn…