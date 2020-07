Mẹ bầu công sở viện cớ động thai "trốn việc" hơn nửa tháng, đến khi bị trừ lương liền trách bộ phận HR... độc ác!

Phụ nữ mang thai dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng luôn là đối tượng được ưu tiên nhiều hơn người khác. Ấy vậy mà có không ít chị em lợi dụng sự ưu tiên này để bày trò yêu sách, mưu cầu quyền lợi có nhân vượt ngưỡng cho phép khiến người xung quanh cảm thấy vô cùng khó chịu.

Nói có sách mách có chứng, mới đây, một câu chuyện xoay quanh mẹ bầu công sở làm thì ít, nghỉ thì nhiều, đến lúc bị trừ lương lại quay sang than trời trách đất, móc mỉa trù dập đồng nghiệp làm cộng đồng dân văn phòng dậy sóng xôn xao.

Toàn bộ câu chuyện được chính người đồng nghiệp “nạn nhân” đăng đàn kể trong một hội nhóm chuyên “tám” chuyện công sở rất lớn trên MXH như sau:

“Cứ có thai là phải được nhận ưu tiên?

Xin chào các anh chị, em là nhân sự của 1 công ty gia đình, bác Giám đốc đã lớn tuổi nhưng tính tình rất nice. Chuyện là trước khi em vào làm, nhân sự công ty do 1 bạn tên H đảm nhận, bạn này là cháu của bác giám đốc, học trung cấp nông lâm ra, bác đưa vào làm nhân sự, chỉ chấm công tính lương.

Mà bạn H này với bạn A trong công ty rất thân, nên bạn A nghỉ việc nhiều trong 1 tháng tầm 4, 5 ngày nhưng bạn H chỉ tính 2 ngày, có 1 số bạn trong công ty nhắn tin cho bác giám đốc, mà bác giám đốc làm ngơ.

Khi bạn H đi lấy chồng nghỉ việc thì em vào làm, bác Giám đốc có nói với em, về tình trạng công ty có nhiều bạn nghỉ không báo trước vô tội vạ, nên thay vì tăng lương, bác quyết định là sẽ tăng toàn bộ công ty 1000k, gọi là thưởng chuyên cần, trong đó ai nghỉ 1 tháng 2 lần mất 500k, 3 lần 1000k.

Rồi bạn A có thai, bạn ấy có yêu cầu lên bác Giám đốc là cho bạn nghỉ 4 ngày thứ 7, vì lí do đi khám thai, bác Giám đốc cũng ok nhưng sau đó bạn ấy nghỉ liên tục, lý do là động thai (mà đến khi công ty đề xuất cho nghỉ không lương, công ty vẫn hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm) thì đi làm ngay như chưa có gì.

Thai đã 6 tháng mà tháng nào cũng nghỉ nhiều, có tháng tính thời gian đi làm nhiều nhất lên công ty chưa được 12 ngày, do áp dụng luật mới nên 3 tháng gần đây, bạn ấy bị trừ 1000k tiền chuyên cần. Nạn ấy có gặp riêng em, xin em nói Giám đốc là không trừ bạn ấy, vì lí do bạn ấy có thai mệt, nhà xa,…

Em không đồng ý thì bạn ấy khóc trong công ty từ sáng đến chiều, khóc với chú bảo vệ, khóc qua cô lao công, với 1 nội dung là em là thứ độc ác, trù em sau này có bầu phải khổ, rồi phước đức tại mẫu, đứa ác như em thì sau này có con đi rồi biết,...

Mà các chị biết là công ty, nếu có người nói xấu 1 người nào đó, là hùa theo chứ có khi nào bênh, nói 1 câu công bằng. Rồi cũng có người nói em là có thai đi rồi biết, thứ ác độc, ủa em làm sai hả các anh chị?”.

Từ lâu, môi trường công sở đã được ví như chốn hậu cung mà ở đó, hội chị em đồng nghiệp khi thì kết bè kết cánh, lúc thì đấu đá tranh giành, tố tụng lẫn nhau ngày này qua tháng nọ không có hồi kết. Vì vậy, đối diện với những chuyện như này, dân mạng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

Nhưng cái kết của câu chuyện trên lại khác, dân mạng chẳng những không bàng quan, không chỉ trích chính chủ đăng đàn “vạch áo cho người xem lưng” mà còn nhiệt tình ủng hộ thái độ cương quyết của cô nàng: Không phải cứ bầu bì là có thể làm chủ thiên hạ!

Quả thật, phụ nữ mang thai vốn vất vả, ngày ngày đi làm càng vất vả hơn nhưng suy cho cùng, trách nhiệm tối thiểu của một người làm công ăn lương vẫn phải đảm bảo, “luật” công ty đề ra vẫn phải tuân thủ, đừng tìm cách luồn lách vượt quyền rồi vịn vào cái thai làm cớ cho phép mình trở thành “nạn nhân”.

Có câu “một vừa hai phải”, ai có thai cũng như mẹ bầu trong câu chuyện trên chắc công ty sớm ngày loạn lạc, chị em nhỉ?