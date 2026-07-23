Mẹ âm thầm cho con gái 200 triệu, chồng biết chuyện liền quát ầm lên: "Tiền đó không phải muốn tiêu thế nào cũng được!"

Tuần trước, mẹ đẻ gọi tôi về nhà rồi cho 200 triệu đồng. Mẹ bảo đây là khoản đền bù đất nông nghiệp bà nhận được tháng trước, bà cho tôi một phần mà phòng thân. Tôi cầm số tiền ấy mà vừa xúc động vừa bất ngờ, trong đầu cũng nảy ra ngay ý định mua xe.

Từ ngày lấy chồng đến giờ đã gần 7 năm, tôi vẫn đi chiếc xe số cũ mua từ hồi mới đi làm. Chiếc xe ấy hơn 10 năm tuổi, nhiều lần chết máy giữa đường, trời mưa thì nước bắn tung tóe, mùa hè thì nóng nực. Không ít lần đồng nghiệp bảo tôi nên đổi xe, nhưng tôi cứ chần chừ vì còn bao khoản phải lo. Lần này, tôi nghĩ mình cũng nên chiều bản thân một lần.

Cuối tuần, tôi bảo chồng chở đi xem xe máy, chồng vui vẻ đồng ý, nhởn nhơ đưa tôi đi ăn bún bò rồi làm cốc cà phê, sau đó vào cửa hàng xe máy chính hãng cho tôi xem. Anh còn cười bảo thôi thì cứ xem cho thỏa thích, lúc nào có tiền thì mua.

Tôi chỉ cười, muốn cho chồng bất ngờ một phen. Đến cửa hàng, tôi ngắm một hồi rồi chọn luôn chiếc xe ga đời mới đúng màu trắng mình thích. Nhân viên làm thủ tục rất nhanh, khi họ hỏi thanh toán bằng chuyển khoản hay tiền mặt, tôi lấy điện thoại ra chuyển luôn.

Tôi nhìn thấy chồng đứng cạnh khựng lại. Anh không nói gì, chỉ nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên nhưng không hỏi gì. Tôi nhờ nhân viên làm luôn biển số xe để hôm sau hai vợ chồng ra nhận xe thì chạy về luôn.

Trên đường về, chồng im lặng không nói gì khiến tôi hơi hụt hẫng. Nhưng khi vừa bước vào nhà, anh đã hỏi ngay tiền đâu mà mua chiếc xe hơn trăm triệu như vậy? Tôi kể thật rằng mẹ vừa cho 200 triệu, tôi dùng một phần để mua xe.

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Tôi tưởng anh sẽ vui vẻ, ai ngờ anh quát ầm lên: "Tiền đó không phải muốn tiêu thế nào cũng được", anh chỉ trích tôi sao chuyện lớn như thế lại không bàn với chồng trước? Anh bảo tôi tiêu tiền quá cảm tính, mua chiếc xe đắt như vậy là không biết tính toán. Rồi anh trách tôi giấu chuyện mẹ cho tiền, trong nhà chẳng có sự tôn trọng lẫn nhau.

Tôi ngồi nghe mà không hiểu mình sai ở đâu. Đó là tiền mẹ tôi cho riêng tôi. Tôi đâu lấy tiền tiết kiệm của hai vợ chồng. Tôi cũng không vay mượn ai, càng không xin chồng một đồng nào. Chiếc xe tôi mua cũng để đi làm mỗi ngày, chứ đâu phải mua món đồ xa xỉ chỉ để khoe mẽ.

Tôi hỏi lại rằng nếu bố mẹ anh cho riêng anh 200 triệu, anh có phải xin phép tôi mới được tiêu không? Anh im lặng vài giây rồi nói rằng đó không phải vấn đề xin phép, mà là vợ chồng thì mọi khoản tiền lớn đều nên bàn bạc.

Tôi hiểu ý đó. Nếu số tiền ấy là tài sản chung, tôi chắc chắn sẽ ngồi xuống trao đổi với chồng trước khi quyết định. Nhưng đây là tài sản mẹ tôi cho riêng tôi. Tôi vẫn nghĩ mình có quyền quyết định, miễn là không ảnh hưởng đến kinh tế gia đình. Chồng giận tôi, hôm sau cũng không chịu đi nhận xe với tôi.

Đến giờ tôi vẫn không biết mình có sai không khi dùng chính số tiền mẹ đẻ cho để mua thứ mình đã mong muốn từ rất lâu? Hay kết hôn đồng nghĩa với việc ngay cả những khoản tiền được cho riêng cũng không thuộc quyền quyết định của bản thân nữa?