Mẹ 3 con trẻ đẹp khó tin: Khi chiều chồng là cuộc chơi quyền lực của người vợ thông minh

Trong thế giới của Trinh Nguyễn, hôn nhân không phải là bến đỗ để nghỉ ngơi, mà là một sàn diễn nơi cô vừa là đạo diễn, vừa là diễn viên chính biến hóa khôn lường. Giữa thời đại mà phụ nữ thường nhầm lẫn giữa "độc lập" và việc "bỏ bê" các giá trị gia đình, Trinh Nguyễn chọn một lối đi riêng: Sắc bén, thực tế và đầy tính "chiến thuật" trong việc nắm giữ trái tim người đàn ông cô đã chọn làm chồng.

Nhiều người "sốc" khi xem series nấu cơm của Trinh Nguyễn, nơi anh chồng giám đốc khắt khe chấm hộp cơm vợ nấu chỉ 3,5 điểm kèm những lời nhận xét không nể nang: "Thịt xù mà chả thấy xù tí nào, mặn, bở quá. Canh khoai thịt mặn, khoai chưa chín kĩ...". Cư dân mạng tràn vào xót xa cho cô vợ "mất giá", chỉ trích anh chồng gia trưởng. Nhưng với Trinh, cô nhìn nhận vấn đề bằng cái đầu lạnh của một người làm chủ cuộc chơi.

Cô lập luận: "Nhiều người sợ mất giá khi bị chồng chê nhưng tôi lại sợ nhất là một người chồng 'khen cho có' để rồi ra ngoài ăn phở. Lời chê thật lòng của chồng là thước đo chính xác nhất để tôi nâng cấp bản thân mình mỗi ngày".

Đặc biệt, tư duy sắc sảo của Trinh thể hiện rõ nhất qua series hóa trang "Khi chồng order một cô vợ...". Cô không trang điểm để "nịnh" chồng theo kiểu yếu thế, mà để khẳng định vị thế.

Cô thẳng thắn chia sẻ: "Đàn ông yêu bằng mắt, đó là bản năng không thể thay đổi. Thay vì ngồi đó trách móc bản năng của họ, tôi chọn cách dùng sự biến hóa của mình để quản trị bản năng đó. Một người phụ nữ thông minh là người khiến chồng mình luôn cảm thấy 'mới' ngay trong chính ngôi nhà cũ".

Kết quả rất thực tế: Chồng cô rời công ty là về thẳng nhà, bởi nhà hiện tại là nơi thú vị nhất. Trinh khẳng định: "Tôi không phục tùng chồng, tôi đang kiến tạo một thế giới mà ở đó anh ấy là khán giả trung thành nhất, còn tôi là nữ hoàng nắm giữ mọi kịch bản vui buồn".

Từ "tiếng sét 2 tháng" đến sự đồng cam cộng khổ

Sự quyết liệt trong quan điểm sống của Trinh bắt nguồn từ chính sự "liều" có tính toán trong quá khứ. Cuộc tình giữa cô và anh Nguyễn Thành Nam (Giám đốc công ty dược) từng là một cơn địa chấn nhỏ khi họ quyết định kết hôn chỉ sau 2 tháng gặp gỡ.

Năm 2018, cô nhân viên ngân hàng trẻ tuổi với đôi mắt biết cười đã khiến chàng giám đốc hơn mình 12 tuổi "say nắng" ngay lập tức. Anh Nam chinh phục cô không bằng những thứ xa hoa, mà bằng hàng chục chiếc bánh rán – món khoái khẩu của Trinh gửi đến cơ quan mỗi ngày. Bất chấp khoảng cách tuổi tác và sự lo lắng từ mẹ đẻ, Trinh đã chọn đặt cược vào trực giác của mình.

Cô nhớ lại về rào cản tuổi tác: "Tôi từng nghĩ anh ấy lớn tuổi, thành đạt thì sẽ khắt khe và khó chiều. Nhưng thực tế, người đàn ông thực thụ không cần một người vợ phục dịch, họ cần một người đồng hành đủ thông minh để hiểu họ và đủ thú vị để họ không bao giờ thấy chán".

Hôn nhân của họ đã kinh qua giông bão thực sự khi đại dịch Covid-19 khiến công ty của anh Nam thua lỗ nhiều tỷ đồng, phải bán nhà để trang trải. Đó chính là lúc bản lĩnh của người vợ "chiều chồng" được bộc lộ rõ nhất. Trinh trở thành điểm tựa tinh thần thép, đồng hành cùng chồng từ biệt thự xuống căn hộ nhỏ, cùng anh gây dựng lại sự nghiệp từ đống đổ nát.

Trinh Nguyễn là minh chứng sắc sảo cho việc: Làm vợ là một nghệ thuật, và khi bạn thực hiện nó với trí tuệ, sự mềm mỏng chính là loại vũ khí tối thượng để trị gia. Như cách cô vẫn thường tâm niệm: "Giá trị của người phụ nữ không nằm ở việc cô ấy có nấu cơm hay không, mà nằm ở thái độ của cô ấy khi cầm đôi đũa. Nếu bạn làm mọi thứ với tâm thế của một 'nữ hoàng', thì không ai có thể coi bạn là kẻ phục vụ".