Nghi thức độc lạ trong lễ cưới của đại thiếu gia Bạc Liêu: Vừa thiêng liêng vừa đậm bản sắc gia đình

Gần đây, sự kiện lễ cưới của đại thiếu gia ngành thức ăn nuôi tôm tại Bạc Liêu đã thu hút sự chú ý lớn không chỉ bởi quy mô tổ chức mà còn bởi sự xuất hiện của một nghi thức mang đậm tính bản bản sắc.

Thay vì lựa chọn các trình tự quen thuộc như cắt bánh kem hay rót rượu thường thấy, cặp đôi Hải và Trang đã quyết định thực hiện một nghi thức độc bản trong ngày trọng đại của mình: Nghi thức cho tôm ăn.

Đứng trên sân khấu của buổi tiệc, MC Trọng Hữu đã chia sẻ đầy ấn tượng về quyết định này: "Cặp đôi đã chọn một nghi thức mang dấu ấn cá nhân hóa, truyền thống của gia đình. Hai bạn Hải và Trang sau những năm tháng bôn ba, đã quyết định trở về quê nhà để tiếp tục phát triển cho nền tảng sự nghiệp của gia đình, đó là ngành thức ăn nuôi tôm.

Và hình ảnh hai bạn thực hiện nghi thức này, cũng giống như cách mà hai bạn cùng nhau yêu thương, chăm sóc và xây dựng cho gia đình dựa trên nền tảng tình yêu thương mà ba mẹ đã dành đến cho hai em trong suốt hành trình qua".

Nghi thức "cho tôm ăn" trong lễ cưới của đại thiếu gia ngành thức ăn nuôi tôm ở Bạc Liêu. (Nguồn: @huukechuyentinhyeu).

Có thể thấy, nghi thức cá nhân hóa "cho tôm ăn" trong không gian tiệc cưới này không chỉ là một nghi thức, mà là sự tiếp nối một đời truyền thống. Nó là lời tuyên thệ về sự gắn kết với quê hương, sự trân trọng cơ nghiệp gia đình và cam kết đồng hành cùng nhau trên chặng đường phát triển sắp tới.

Lễ cưới của đại thiếu gia Bạc Liêu là một minh chứng rõ nét cho xu hướng mới trong đám cưới hiện đại: Các cặp đôi ngày càng ưu tiên những nghi thức mang ý nghĩa cá nhân, đại diện cho câu chuyện tình yêu hoặc nền tảng giá trị của riêng họ.

Nghi thức nấu cơm: Bình dị giữ lửa nếp nhà

Chẳng cần đạo cụ cầu kỳ, cô dâu và chú rể chỉ cần chuẩn bị một chiếc nồi nhỏ, cùng nhau đong gạo, châm nước và cắm điện nấu một nồi cơm ngay trong không gian tổ chức hôn lễ.

Hình ảnh hai vợ chồng cùng chuẩn bị bữa cơm mang lại một cảm giác rất đỗi dung dị và đời thường. Nó nhắc nhớ chúng ta rằng hạnh phúc đôi khi bắt nguồn từ những điều giản đơn nhất: là gian bếp luôn đỏ lửa, là mâm cơm nhà nóng hổi đợi người về.

Cùng đong gạo, châm nước cũng giống như lời hứa sẽ san sẻ với nhau những bề bộn, lo toan nhỏ nhặt nhất của cuộc sống thường nhật. Không cần những lời thề đao to búa lớn, nghi thức này gửi gắm mong ước thiết thực về một cuộc sống hôn nhân bình yên, ấm no, nơi cả hai sẽ luôn cùng nhau duy trì nếp nhà qua từng bữa ăn mộc mạc.

Nghi thức trồng/tưới cây: Cùng ươm mầm tổ ấm

Thay vì nghi thức rót rượu hay cắt bánh quen thuộc, cô dâu và chú rể sẽ cùng nhau xúc từng muỗng đất và tưới nước cho một chậu cây non nho nhỏ ngay trên sân khấu.

Trồng một cái cây cũng giống như việc hai người bắt đầu xây dựng một mái nhà chung. Một cái cây cần đất, nước và sự kiên nhẫn mỗi ngày để có thể bám rễ sâu và đâm chồi nảy lộc. Hôn nhân cũng vậy, chẳng thể tự nhiên mà bền chặt, mà cần hai vợ chồng cùng nhẫn nại, nhường nhịn và chăm sóc lẫn nhau.

Việc cùng tưới nước cho chậu cây là một lời nhắc nhở rất nhẹ nhàng, dung dị: từ hôm nay, cả hai sẽ cùng nhau vun vén để cái cây hạnh phúc của gia đình mình ngày một lớn lên và vững chãi trước những sóng gió đời thường.

Nghi thức buộc dây: Cả đời gắn kết

Đây là một nghi thức có nguồn gốc từ văn hóa phương Tây cổ, nơi tay của cô dâu và chú rể được buộc lại với nhau bằng những dải ruy băng hoặc dây thừng đan chéo. Gia đình hai bên và bạn bề của cô dau chú rể lần lượt thực hiện nghi lễ này cho cặp đôi.

Mỗi vòng dây buộc tượng trưng cho một lời thề nguyện, một cam kết vững chắc. Sự liên kết vật lý này là biểu tượng cho sự gắn kết chặt chẽ về mặt tinh thần của hai vợ chồng trước sự chứng kiến của những người thân yêu.

Các nghi thức cưới không còn bị giới hạn trong những khuôn mẫu cứng nhắc. Từ việc "Cho tôm ăn" mang tính kế thừa sản nghiệp gia đình tại Bạc Liêu, cho đến việc gieo mầm một cái cây mới, mỗi nghi thức đều có thể trở nên thiêng liêng và đáng nhớ nhất khi nó truyền tải được câu chuyện chân thực và nền tảng giá trị cốt lõi mà cặp đôi đang hướng tới.