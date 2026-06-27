Mẹ 2 con làm văn phòng chia sẻ cách tạo nguồn thu nhập thứ hai sau giờ làm: Chỉ với chiếc điện thoại, mỗi tháng có thêm vài triệu đồng

"Trước đây, chiếc điện thoại của tôi chủ yếu dùng để nhắn tin, lướt mạng xã hội và xem video giải trí. Tôi không nghĩ có ngày nó lại trở thành công cụ giúp mình tạo thêm thu nhập đều đặn mỗi tháng."

Đó là chia sẻ của chị Minh Anh (41 tuổi, Hà Nội), một nhân viên văn phòng và là mẹ của hai con đang học tiểu học.

Giống nhiều phụ nữ trung niên khác, chị từng nghĩ rằng muốn kiếm thêm tiền phải mở cửa hàng, bán hàng nhập sẵn hoặc đầu tư một khoản vốn nhất định. Thế nhưng sau nhiều năm đi làm với mức lương gần như không thay đổi đáng kể, trong khi chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, chị bắt đầu tìm kiếm một nguồn thu nhập thứ hai phù hợp với quỹ thời gian hạn chế của mình.

Áp lực tài chính khiến nhiều phụ nữ tuổi 40 tìm kiếm nguồn thu nhập bổ sung

Ở tuổi ngoài 40, chị Minh Anh đang trải qua giai đoạn mà nhiều người gọi là "tuổi bánh mì kẹp".

Bố mẹ bắt đầu lớn tuổi và cần được quan tâm nhiều hơn. Hai con đang trong độ tuổi học hành với hàng loạt khoản chi từ học phí, học thêm đến các hoạt động ngoại khóa.

"Mỗi tháng nhìn bảng chi tiêu gia đình, tôi luôn có cảm giác tiền vừa về tài khoản đã lập tức có nơi để đi. Lương hai vợ chồng đủ sống nhưng rất khó tạo ra khoản dự phòng lớn nếu chỉ trông chờ vào công việc chính", chị kể.

Ý nghĩ tìm việc làm thêm từng xuất hiện nhiều lần nhưng rồi nhanh chóng bị gạt bỏ vì thiếu thời gian.

Ban ngày đi làm, chiều đón con, tối cơm nước và kèm con học bài. Lịch trình gần như kín mít.

Chiếc điện thoại trở thành "văn phòng thứ hai"

Bước ngoặt đến khi chị nhận ra có nhiều công việc online có thể thực hiện ngay tại nhà mà không cần đầu tư mặt bằng hay bỏ vốn lớn.

Ban đầu, chị chỉ dành khoảng 30 phút đến 1 tiếng mỗi tối để tìm hiểu về cách xây dựng nội dung trên mạng xã hội, quản lý fanpage và tiếp thị sản phẩm trực tuyến.

"Tôi không giỏi công nghệ, cũng không có kỹ năng đặc biệt gì. Điều duy nhất tôi có là một chiếc điện thoại và sự kiên trì", chị nói.

Thời gian đầu, mọi thứ diễn ra khá chậm.

Những bài đăng đầu tiên gần như không có tương tác. Có hôm thức đến gần nửa đêm chỉnh sửa nội dung nhưng kết quả vẫn rất khiêm tốn.

Tuy nhiên, thay vì bỏ cuộc, chị coi đây là một kỹ năng mới cần thời gian để học hỏi.

Mỗi ngày một chút, chị dần biết cách viết nội dung hấp dẫn hơn, tìm hiểu nhu cầu của người dùng và tận dụng các nền tảng số để tiếp cận khách hàng.

Thu nhập không lớn ngay lập tức nhưng đủ tạo khác biệt

Khoảng ba tháng sau khi bắt đầu, chị Minh Anh có những khoản thu nhập đầu tiên. Ban đầu chỉ vài trăm nghìn đồng. Sau đó tăng lên 1 triệu đồng, rồi 2 triệu đồng mỗi tháng.

Hiện nay, nguồn thu nhập ngoài giờ mang về cho chị trung bình từ 3-5 triệu đồng/tháng, tùy từng giai đoạn.

"Khoản tiền này không biến tôi thành người giàu có, nhưng nó giúp tôi chủ động hơn rất nhiều trong chi tiêu", chị chia sẻ.

Tiền học thêm của con, những khoản mua sắm phát sinh hay quỹ dự phòng gia đình đều có thêm nguồn để trang trải. Điều quan trọng hơn là chị không còn cảm thấy mọi áp lực tài chính đều dồn lên một nguồn thu nhập duy nhất.

Người bình thường hoàn toàn có thể bắt đầu từ những kỹ năng đơn giản

Theo chị Minh Anh, sai lầm lớn nhất của nhiều người là nghĩ rằng muốn kiếm tiền online phải rất giỏi hoặc có nhiều người quen.

Trên thực tế, điều quan trọng hơn là lựa chọn công việc phù hợp và dành thời gian học hỏi nghiêm túc.

Một số công việc được nhiều phụ nữ văn phòng lựa chọn hiện nay gồm:

- Cộng tác viên nội dung.

- Quản lý fanpage.

- Tiếp thị liên kết (affiliate).

- Bán hàng trên mạng xã hội.

- Chăm sóc khách hàng trực tuyến.

- Làm video ngắn chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức hoặc đời sống.

Phần lớn những công việc này đều có thể bắt đầu với chi phí thấp, thậm chí chỉ cần một chiếc điện thoại kết nối internet.

Tuy nhiên, chị cũng khuyến cáo cần tỉnh táo trước những lời quảng cáo hứa hẹn thu nhập cao trong thời gian ngắn hoặc yêu cầu đóng phí tham gia.

Thu nhập thứ hai không chỉ là tiền

Sau hơn hai năm duy trì công việc ngoài giờ, điều khiến chị Minh Anh hài lòng nhất không phải là số tiền kiếm được.

Đó là cảm giác chủ động.

"Tôi biết rằng nếu có biến cố bất ngờ xảy ra, mình vẫn còn một nguồn thu nhập khác để dựa vào. Cảm giác đó rất khác so với việc chỉ sống dựa vào một mức lương cố định", chị nói.

Với nhiều phụ nữ trung niên, một nguồn thu nhập thứ hai không đơn thuần là cách kiếm thêm tiền.

Đó còn là sự chuẩn bị cho tương lai, là tấm đệm an toàn trước những biến động khó lường của cuộc sống.

Và đôi khi, tất cả chỉ bắt đầu từ một quyết định rất đơn giản: thay vì dành hàng giờ lướt điện thoại mỗi tối, họ thử biến chính chiếc điện thoại ấy thành công cụ để học hỏi, phát triển kỹ năng và tạo ra giá trị mới cho bản thân.