Mẹ 2 con kể chuyện kiếm thêm 6 triệu/tháng sau giờ làm: "Tôi không giàu lên ngay, nhưng không còn sợ mỗi lần con cần đóng tiền học"

Có một giai đoạn, mỗi lần nhận được tin nhắn từ nhóm phụ huynh lớp học của con, tôi lại thấy tim mình chùng xuống.

Không phải vì con có chuyện gì ở trường. Điều khiến tôi lo nhất là những khoản tiền phát sinh: tiền học thêm, tiền đồng phục, tiền dã ngoại, tiền quỹ lớp, tiền học kỳ mới...

Tôi đi làm văn phòng với mức lương khoảng 14 triệu đồng/tháng. Chồng tôi có thu nhập ổn định hơn, nhưng cả gia đình 4 người ở Hà Nội luôn có cảm giác tiền vừa về tài khoản đã nhanh chóng "bốc hơi".

Đến cuối năm 2023, sau một lần phải vay tạm chị gái 5 triệu đồng để đóng học phí đầu kỳ cho con, tôi quyết định mình cần thay đổi.

Không phải bằng cách nghỉ việc để kinh doanh lớn hay đầu tư mạo hiểm.

Tôi chỉ muốn có thêm một khoản thu nhập riêng đủ để gia đình bớt áp lực hơn.

Cú sốc khiến tôi nhận ra một nguồn thu là chưa đủ

Trước đây, tôi luôn nghĩ gia đình mình thuộc nhóm sống ổn.

Hai vợ chồng đều có việc làm. Không nợ nần. Không chi tiêu quá tay. Nhưng sau khi ngồi cộng lại toàn bộ các khoản chi, tôi mới thấy một thực tế đáng lo.

Mỗi tháng, tiền nhà, ăn uống, điện nước, học hành của hai con và các khoản phát sinh đã ngốn gần hết thu nhập.

Gia đình gần như không có vùng đệm tài chính.

Chỉ cần một người ốm, xe hỏng hoặc trường thông báo đóng thêm một khoản vài triệu đồng là kế hoạch chi tiêu lập tức đảo lộn.

Tôi nhận ra vấn đề không nằm ở việc mình tiêu xài hoang phí. Vấn đề là gia đình chỉ đang sống dựa vào một dòng tiền chính. Khi mọi thứ đều tăng giá, một nguồn thu nhập trở nên quá mong manh.

Tôi bắt đầu bằng công việc đơn giản nhất có thể

Nhiều người nghĩ kiếm thêm thu nhập phải cần vốn hoặc kỹ năng đặc biệt.

Tôi thì không có cả hai.

Tôi chỉ có một chiếc máy tính, một chiếc điện thoại và khoảng 2-3 tiếng buổi tối sau khi các con đi ngủ.

Ban đầu, tôi nhận viết nội dung cho một vài cửa hàng online. Mỗi bài chỉ được trả vài chục nghìn đồng.

Có hôm ngồi đến 11 giờ đêm mà tổng tiền kiếm được chưa tới 100.000 đồng.

Nhưng tôi vẫn kiên trì. Sau vài tháng, tôi quen dần với công việc, tốc độ làm nhanh hơn và có thêm khách hàng giới thiệu. Thu nhập tăng từ vài trăm nghìn lên 2 triệu đồng rồi 4 triệu đồng mỗi tháng.

Đến nay, sau hơn một năm duy trì, trung bình tôi kiếm thêm khoảng 5-6 triệu đồng/tháng từ các công việc làm online ngoài giờ.

Có tháng cao điểm, con số này đạt gần 8 triệu đồng.

6 triệu đồng không khiến tôi giàu lên

Nhiều người nghe con số 6 triệu đồng có thể nghĩ không đáng kể.

Tôi cũng từng nghĩ vậy.

Nhưng khi khoản tiền đó thực sự xuất hiện đều đặn mỗi tháng, tôi mới thấy tác động của nó lớn đến mức nào.

Trước đây:

- Tiền học thêm của con là áp lực.

- Tiền mua sách đầu năm học là áp lực.

- Tiền khám bệnh là áp lực.

- Tiền sửa xe cũng là áp lực.

Bây giờ, khoản thu nhập phụ gần như được dành riêng cho những việc liên quan đến con cái và quỹ dự phòng gia đình.

Tôi không còn phải thấp thỏm mỗi khi trường gửi thông báo đóng tiền. Tôi cũng không còn cảm giác có lỗi khi đăng ký cho con tham gia một lớp năng khiếu mà con yêu thích.

Điều quan trọng nhất là sự chủ động.

Khi có một khoản thu nhập riêng, tôi không phải chờ lương tháng sau hay cân nhắc quá nhiều giữa nhu cầu của con và khả năng tài chính của gia đình.

Thay đổi lớn nhất không nằm ở tiền

Điều bất ngờ là sau hơn một năm làm thêm, thứ thay đổi nhiều nhất lại không phải số dư tài khoản.

Mà là tâm lý.

Trước đây, tôi luôn có cảm giác lo lắng mơ hồ về tương lai.

- Tôi sợ mất việc.

- Tôi sợ biến cố.

- Tôi sợ những khoản chi bất ngờ.

Bây giờ, những nỗi sợ đó không biến mất hoàn toàn nhưng đã giảm đi rất nhiều. Tôi biết rằng nếu có chuyện xảy ra, mình vẫn có khả năng tạo ra thêm thu nhập.

Cảm giác đó mang lại sự tự tin rất khác. Nó giống như việc có thêm một chiếc phao cứu sinh trong cuộc sống.

Có thể chưa dùng đến ngay, nhưng chỉ cần biết nó tồn tại cũng khiến mình yên tâm hơn.

Điều tôi muốn nói với những bà mẹ đang muốn kiếm thêm

Tôi không nghĩ ai cũng cần phải làm thêm.

Sau giờ làm, chăm con, chăm nhà, nhiều phụ nữ đã quá mệt.

Nhưng nếu đang cảm thấy áp lực tài chính ngày càng lớn, có lẽ điều đáng cân nhắc không chỉ là tiết kiệm nhiều hơn.

Đôi khi, tìm cách tăng thêm một nguồn thu nhập nhỏ lại tạo ra khác biệt lớn hơn. Không nhất thiết phải bắt đầu bằng mục tiêu kiếm 10 hay 20 triệu đồng mỗi tháng.

Hãy bắt đầu từ vài trăm nghìn đồng đầu tiên.

- Rồi một triệu đồng.

- Rồi hai triệu đồng.

Điều quan trọng không phải tốc độ nhanh đến đâu, mà là tạo được một dòng tiền mới cho chính mình. Tôi vẫn chưa giàu lên sau hơn một năm làm thêm. Gia đình tôi vẫn phải tính toán khi chi tiêu.

Nhưng có một điều chắc chắn: tôi không còn cảm giác bất lực mỗi khi con cần đóng tiền học hay gia đình phát sinh một khoản chi bất ngờ.

Với một người mẹ, đôi khi chỉ cần như vậy cũng đã là một bước tiến rất lớn trên hành trình tự chủ tài chính.