Từ 9 giờ tối đến nửa đêm, nhiều mẹ văn phòng kiếm thêm 3-10 triệu đồng/tháng nhờ 3 công việc này

Khác với hình dung về những công việc tay chân vất vả hay phải đầu tư vốn lớn, nhiều người lựa chọn các công việc có thể thực hiện ngay tại nhà, tận dụng chiếc máy tính hoặc điện thoại sẵn có. Mỗi tối chỉ cần dành từ 2–3 giờ đồng hồ, họ vẫn tạo thêm được nguồn thu nhập từ vài triệu đến hơn chục triệu đồng mỗi tháng.

Dưới đây là 3 công việc làm thêm đang được nhiều mẹ văn phòng lựa chọn nhờ tính linh hoạt và dễ bắt đầu.

1. Viết nội dung thuê: Công việc phù hợp với người có khả năng diễn đạt

Chị Mai Anh (39 tuổi, Hà Nội) làm nhân sự cho một doanh nghiệp tư nhân. Sau nhiều năm chỉ sử dụng kỹ năng viết trong công việc văn phòng, chị bất ngờ phát hiện khả năng này có thể mang lại thêm thu nhập.

Ban đầu, chị nhận viết bài cho các website nhỏ với mức nhuận bút vài chục nghìn đồng mỗi bài. Sau khoảng một năm tích lũy kinh nghiệm, chị bắt đầu nhận các dự án viết nội dung cho fanpage, website doanh nghiệp, sàn thương mại điện tử và các nền tảng truyền thông.

Hiện nay, chị dành khoảng 2-3 giờ mỗi tối để làm việc sau khi con ngủ. Thu nhập từ công việc phụ dao động từ 4-7 triệu đồng/tháng.

Ưu điểm của nghề này là:

- Không cần vốn đầu tư.

- Có thể làm hoàn toàn từ xa.

- Chủ động thời gian.

- Nhu cầu thị trường vẫn khá lớn.

Tuy nhiên, người làm cần có khả năng diễn đạt tốt, chịu khó cập nhật xu hướng và liên tục trau dồi kỹ năng viết.

2. Quản lý fanpage, trả lời tin nhắn cho cửa hàng online

Sự phát triển của thương mại điện tử khiến nhiều chủ shop không đủ thời gian trực fanpage hoặc trả lời khách hàng vào buổi tối. Đây cũng là cơ hội tạo thêm thu nhập cho nhiều phụ nữ văn phòng.

Chị Hồng (42 tuổi, TP.HCM) hiện quản lý nội dung và chăm sóc khách hàng cho 3 cửa hàng bán mỹ phẩm trên mạng.

Công việc của chị bao gồm:

- Trả lời tin nhắn khách hàng.

- Đăng bài theo lịch có sẵn.

- Theo dõi đơn hàng.

- Hỗ trợ xử lý phản hồi cơ bản.

Mỗi tối từ 9 giờ đến khoảng 11 giờ 30 phút, chị dành thời gian cho công việc này ngay tại nhà.

“Mức thu nhập không quá cao nhưng đều đặn. Hiện mỗi tháng tôi nhận khoảng 6 triệu đồng từ ba fanpage. Khoản tiền này đủ để chi trả học phí ngoại ngữ cho con mà không phải động vào lương chính”, chị chia sẻ.

Đây là công việc phù hợp với những người:

- Sử dụng mạng xã hội thành thạo.

- Có kỹ năng giao tiếp.

- Kiên nhẫn và phản hồi nhanh.

Nhiều cửa hàng hiện thuê cộng tác viên theo giờ hoặc theo tháng nên khá linh hoạt với người bận rộn.

3. Thiết kế slide, nhập liệu và các dịch vụ văn phòng từ xa

Không phải ai cũng có năng khiếu viết lách hay bán hàng. Với nhiều mẹ văn phòng, kỹ năng sử dụng Word, Excel hoặc PowerPoint lại là lợi thế lớn.

Chị Thảo (41 tuổi, Đà Nẵng) từng nghĩ những kỹ năng văn phòng mình sử dụng mỗi ngày là điều quá bình thường. Nhưng sau khi tham gia một số nhóm việc làm trực tuyến, chị nhận ra nhiều doanh nghiệp nhỏ sẵn sàng trả tiền để thuê người làm các công việc như:

- Thiết kế slide thuyết trình.

- Soạn thảo tài liệu.

- Nhập liệu.

- Chỉnh sửa báo cáo.

- Tổng hợp dữ liệu.

Ban đầu, chị chỉ nhận những dự án nhỏ với mức vài trăm nghìn đồng. Sau khoảng 6 tháng, chị đã có khách hàng quen và thu nhập trung bình từ 5–10 triệu đồng/tháng.

Điểm hấp dẫn của công việc này là tận dụng đúng những kỹ năng sẵn có của dân văn phòng, không đòi hỏi phải học nghề mới quá phức tạp.

Điều quan trọng không phải là kiếm thật nhiều tiền

Nhiều phụ nữ tìm đến công việc làm thêm không đơn thuần vì muốn tăng thu nhập.

Với một số người, đó là quỹ dự phòng cho gia đình. Với người khác, đó là khoản tiết kiệm riêng để đầu tư cho bản thân hoặc chuẩn bị cho những biến cố bất ngờ trong tương lai.

Chị Mai Anh cho biết khoản thu nhập phụ đã giúp chị xây dựng được quỹ dự phòng gần 100 triệu đồng sau vài năm. Nhờ vậy, khi công ty cắt giảm nhân sự trong giai đoạn khó khăn, gia đình chị không rơi vào cảnh bị động.

Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, một nguồn thu nhập thứ hai dù chỉ vài triệu đồng mỗi tháng cũng có thể tạo ra sự khác biệt rất lớn sau nhiều năm.

Không phải ai cũng cần làm thêm. Nhưng với nhiều mẹ văn phòng, khoảng thời gian từ 9 giờ tối đến nửa đêm đang dần trở thành cơ hội để họ tăng thêm sự chủ động tài chính, thay vì chỉ phụ thuộc vào một mức lương cố định mỗi tháng.