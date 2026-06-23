Nhà cho con, tiền thuốc cho cha mẹ, quỹ hưu trí cho bản thân: Thế hệ 8X đang chia nhỏ tài sản cho ba thế hệ như thế nào?

Trong các cuộc tư vấn tài chính cá nhân, nhóm khách hàng xuất hiện nhiều nhất là những người sinh từ năm 1980 đến 1989.

Họ không còn ở giai đoạn vật lộn với những khoản chi tiêu cơ bản như tuổi 20, cũng chưa thực sự bước vào giai đoạn nghỉ hưu. Nhưng đây lại là nhóm chịu áp lực tài chính lớn nhất.

Nhiều người gọi thế hệ 8X là "thế hệ bánh mì kẹp" – bị kẹp giữa hai đầu trách nhiệm.

Một đầu là cha mẹ đã bước vào tuổi 70-80 với các khoản khám chữa bệnh ngày càng tăng. Đầu còn lại là con cái đang trong giai đoạn học hành, phát triển và chuẩn bị bước vào tuổi trưởng thành.

Ở giữa là chính họ – những người cũng cần chuẩn bị cho tuổi già của bản thân.

Điều đáng nói là nếu thế hệ trước thường dồn toàn bộ tài sản cho con cái, thì thế hệ 8X đang bắt đầu có cách tiếp cận khác.

- Họ chia tài sản cho ba thế hệ.

- Không ai bị bỏ lại phía sau.

Nhưng cũng không ai được ưu tiên tuyệt đối.

Khoản tiền đầu tiên: Chăm sóc cha mẹ nhưng có giới hạn

Khoảng 20 năm trước, nhiều người trưởng thành với suy nghĩ rằng con cái phải có trách nhiệm chu cấp toàn bộ cho cha mẹ khi về già.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay đã khác.

Chi phí y tế ngày càng cao, tuổi thọ trung bình tăng lên và thời gian nghỉ hưu kéo dài hơn khiến việc "gánh trọn" tài chính cho cha mẹ trở thành nhiệm vụ vượt quá khả năng của nhiều gia đình.

Trong các kế hoạch tài chính hiện đại, khoản hỗ trợ cha mẹ thường được xác định rõ ràng ngay từ đầu.

- Có người dành cố định 3-5 triệu đồng mỗi tháng.

- Có người lập riêng quỹ chăm sóc sức khỏe cho cha mẹ từ 50-100 triệu đồng để xử lý các chi phí bất thường.

Quan trọng nhất là tránh tình trạng rút tiền từ quỹ hưu trí hoặc bán tài sản tích lũy dài hạn mỗi khi phát sinh viện phí.

Nghe có vẻ lạnh lùng nhưng đây là nguyên tắc tài chính cần thiết.

Nếu một người ở tuổi 45 dùng toàn bộ tiền tiết kiệm để chăm sóc cha mẹ, họ có thể trở thành gánh nặng tài chính cho chính con cái mình sau 20 năm nữa.

Hỗ trợ cha mẹ là trách nhiệm nhưng bảo vệ tương lai tài chính của bản thân cũng là trách nhiệm không kém.

Khoản tiền thứ hai: Đầu tư cho con nhưng không đánh đổi tuổi già

Trong nhiều gia đình Việt Nam, tài sản lớn nhất thường được dành cho con.

- Tiền học.

- Tiền mua nhà.

- Tiền cưới hỏi.

- Tiền hỗ trợ khởi nghiệp.

Nhiều bậc cha mẹ 8X vẫn sẵn sàng hy sinh rất nhiều cho con cái. Tuy nhiên, khác với thế hệ trước, họ bắt đầu đặt ra những giới hạn rõ ràng hơn.

- Thay vì cố gắng mua nhà hoàn toàn cho con, nhiều người lựa chọn hỗ trợ một phần tiền đặt cọc.

- Thay vì chuẩn bị toàn bộ chi phí du học, họ yêu cầu con tham gia học bổng hoặc làm thêm.

- Thay vì để lại tài sản lớn sau này, họ tập trung đầu tư vào giáo dục, kỹ năng và khả năng tự lập.

Đây là một thay đổi đáng chú ý. Từ tư duy "để lại thật nhiều tài sản" sang tư duy "giúp con có năng lực tạo ra tài sản".

Xét về dài hạn, lựa chọn thứ hai thường hiệu quả hơn.

- Một căn nhà có thể mất giá.

- Một khoản tiền tiết kiệm có thể tiêu hết.

Nhưng khả năng kiếm tiền và quản lý tài chính tốt sẽ theo con suốt cuộc đời.

Khoản tiền thứ ba: Quỹ hưu trí cho chính mình

Đây là khoản tiền thường bị bỏ quên nhất.

Rất nhiều người 8X dành hàng chục năm lo cho cha mẹ và con cái nhưng lại không có kế hoạch cụ thể cho tuổi nghỉ hưu.

Họ tin rằng sau này con sẽ chăm sóc mình. Hoặc nghĩ rằng còn quá sớm để tính chuyện nghỉ hưu.

Đó là một trong những sai lầm tài chính phổ biến nhất. Một người 45 tuổi hôm nay chỉ còn khoảng 15-20 năm nữa là bước vào tuổi nghỉ hưu. Nếu chưa có quỹ tích lũy dài hạn, khoảng thời gian này thực ra không còn quá dài.

Nguyên tắc tài chính thường khuyến nghị là "trả tiền cho tương lai của mình trước".

Ngay khi nhận thu nhập hàng tháng, hãy dành một tỷ lệ cố định cho quỹ hưu trí trước khi tính đến các khoản chi tiêu khác.

Dù là 10%, 15% hay 20%, điều quan trọng là duy trì đều đặn.

Nhiều người cảm thấy có lỗi khi giữ lại tiền cho bản thân thay vì hỗ trợ gia đình nhiều hơn nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Một người chủ động chuẩn bị tài chính cho tuổi già chính là đang giảm áp lực cho con cái trong tương lai.

Công thức phân bổ tài sản mà nhiều gia đình 8X đang áp dụng

Không có tỷ lệ hoàn hảo cho tất cả mọi người.

Tuy nhiên, với nhóm gia đình trung lưu có con nhỏ và cha mẹ đã nghỉ hưu, mô hình phân bổ dưới đây đang được nhiều chuyên gia tài chính khuyến nghị:

Mục tiêu Tỷ lệ tham khảo Chi tiêu hiện tại của gia đình 50-60% Quỹ hưu trí cá nhân 15-20% Quỹ giáo dục và tương lai của con 10-15% Hỗ trợ cha mẹ và quỹ sức khỏe gia đình 10-15% Dự phòng khẩn cấp 5-10%

Tỷ lệ có thể thay đổi tùy từng hoàn cảnh.

Nhưng nguyên tắc quan trọng nhất là cả ba thế hệ đều cần có một phần trong kế hoạch tài chính.

Bài toán khó nhất của thế hệ 8X không phải kiếm tiền

Nhiều người cho rằng thu nhập là vấn đề lớn nhất của tuổi trung niên.

Thực tế, với không ít gia đình 8X, bài toán khó hơn nằm ở việc cân bằng các ưu tiên.

- Biếu cha mẹ bao nhiêu là đủ?

- Hỗ trợ con đến mức nào là hợp lý?

- Giữ lại bao nhiêu cho tuổi già của chính mình?

Không có đáp án chung cho mọi gia đình. Nhưng có một nguyên tắc gần như luôn đúng: đừng dồn toàn bộ nguồn lực cho một thế hệ rồi bỏ quên hai thế hệ còn lại.

Tài chính gia đình bền vững không phải là câu chuyện hy sinh tất cả cho cha mẹ hay dành tất cả cho con cái.

Đó là nghệ thuật phân bổ nguồn lực để cả ba thế hệ đều có sự an tâm nhất định.

Với thế hệ 8X, đây có lẽ là thử thách lớn nhất của tuổi trung niên, nhưng cũng là dấu hiệu cho thấy họ đang chuyển từ tư duy tích lũy đơn thuần sang tư duy quản trị tài sản dài hạn.

Và đó mới là nền tảng thực sự của sự giàu có.