Mẹ 2 con Kim Tae Hee đọ sắc “ác nữ The Glory” Lim Ji Yeon

Sáng 12/5, đoàn phim Lies Hidden In My Garden đã tung ra loạt ảnh từ buổi đọc kịch bản có sự tham gia của dàn sao gồm Kim Tae Hee, "ác nữ The Glory" Lim Ji Yeon, Kim Sung Oh,… Trong đó, khung hình Kim Tae Hee đọ sắc bên đàn em Lim Ji Yeon kém 10 tuổi đã nhận được nhiều sự chú ý hơn cả.

Trước ống kính, Kim Tae Hee gây ấn tượng mạnh với nhan sắc mặn mà, quyến rũ ở tuổi 43. Không cần trang điểm cầu kỳ, mỹ nhân 8X vẫn tỏa sáng, nổi bần bật nhờ những đường nét cuốn hút trên gương mặt. Lim Ji Yeon cũng nhận được nhiều lời khen ngợi từ netizen cho nhan sắc ngọt ngào cùng nụ cười tươi tắn, rạng rỡ. Thế nhưng, trước visual sắc nét của mỹ nhân họ Kim, "ác nữ The Glory" vẫn chưa thể sánh bằng.

Loạt hình của Kim Tae Hee (ảnh trên) và Lim Ji Yeon trong buổi đọc kịch bản tác phẩm Lies Hidden In My Garden đã được cộng đồng mạng truyền tay nhau với tốc độ chóng mặt. Kim Tae Hee nhận được nhiều sự chú ý nhờ nhan sắc mặn mà, còn Lim Ji Yeon cũng tỏa sáng.