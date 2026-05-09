MC Trấn Thành nhắn gửi xót xa vụ bé 4 tuổi tử vong vì bố dượng bạo hành: "Con đến nơi khác hạnh phúc hơn nhé"

Vụ bé gái 4 tuổi tử vong nghi do bị chính bố mẹ bạo hành khiến dư luận bàng hoàng, xót xa. Câu chuyện đau lòng về em nhỏ này đã khiến nhiều nghệ sĩ và cư dân mạng nghẹn lòng, trong đó có MC Trấn Thành.

Trên trang cá nhân, MC Trấn Thành mới đây đã chia sẻ hình ảnh cùng dòng trạng thái đau lòng liên quan đến vụ bé gái 4 tuổi. "Chú chỉ xin được đăng lại đôi mắt của con thôi! Con ghé qua trần gian này chưa được bao lâu lại phải đi mất rồi. Họ không biết cách yêu thương con thì thôi vậy, con đến nơi khác hạnh phúc hơn con nhé!!!", anh viết.

Nam MC cũng gửi lời nhắn đầy xót xa: "Hết đau rồi! Con không phải chịu nữa đâu! Tha thứ cho họ con nhé!!!! Hãy thật yên vui và hạnh phúc ở một nơi nào đó nha! Mọi người đều thương con!!!!". Nhiều khán giả để lại bình luận bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi bạo hành trẻ em, đồng thời đau lòng trước số phận ngắn ngủi của bé gái.

MC Trấn Thành bày tỏ sự xót xa trước vụ việc bé gái 4 tuổi tử vong do bố dượng bạo hành. Ảnh: Tổng hợp

Không chỉ có Trấn Thành, nhiều nghệ sĩ Việt cũng đồng loạt bày tỏ sự đau lòng, lên án hành vi tàn nhẫn với em nhỏ. Trên trang cá nhân, Hoà Minzy chia sẻ trạng thái đầy nghẹn ngào sau khi đọc thông tin vụ việc: Đọc tin tức mà lòng đau như cắt. Ruột thịt mà sao lại độc ác như vậy, là mẹ mà sao không bảo vệ con. Thương các thiên thần nhỏ quá…".

Sau đó, nữ ca sĩ tiếp tục để lại bình luận dài dưới một bài đăng khác, bày tỏ sự bức xúc khi những vụ việc đau lòng vẫn liên tiếp xảy ra dù xã hội đã có nhiều bài học cảnh tỉnh. Cô nhấn mạnh: "Không ai có quyền bạo hành trẻ em như vậy, kể cả là cha mẹ".

Diễn viên Lê Tú Vi cũng cho biết cô bị ám ảnh đến mức không đủ can đảm đọc hết bài viết. Nữ diễn viên nhắc lại nhiều vụ bạo hành trẻ em từng gây chấn động dư luận và đau xót viết: "Một kiếp người ngắn ngủi, đau đớn và buồn tủi nhưng không vô ích. Chắc chắn vì sự ra đi của các con mà người lớn ngoài kia sẽ quan tâm, yêu thương và bảo vệ những bạn nhỏ còn lại… có phải không người lớn ơi? Hôm nay buồn quá".

Nhiều sao Việt như Hoà Minzy, Tú Vi... cũng đồng loạt bày tỏ sự đau lòng, lên án hành vi tàn nhẫn với em nhỏ. Ảnh: Tổng hợp

Chiều 7/5, liên quan đến vụ bé gái 4 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong, VKSND TP Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Bàn Thị Tâm (20 tuổi, quê Tuyên Quang) về tội Giết người. Trước đó, Nguyễn Minh Hiệp (22 tuổi, quê Ninh Bình) cũng bị bắt tạm giam với cùng tội danh.

Theo Công an TP Hà Nội, quá trình điều tra xác định Hiệp và Tâm thường xuyên đánh đập, bạo hành cháu H. Hai người sống với nhau như vợ chồng tại một phòng trọ ở ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc từ tháng 3/2026.

Tại cơ quan điều tra, Bàn Thị Tâm thừa nhận hành vi sai trái của mình. Người này khai do đang mang thai nên thường giao việc chăm sóc cháu bé cho Hiệp. Trong một lần cháu đi vệ sinh ra giường vào ban đêm, cả hai đã gọi dậy rồi đánh đập khiến cơ thể bé xuất hiện nhiều vết bầm tím.

Đáng chú ý, theo tài liệu điều tra, trong lần bạo hành cuối cùng, dù chứng kiến con gái tiếp tục bị nhân tình hành hạ trong nhà tắm nhưng Tâm không can ngăn. Chỉ đến khi cháu bé không còn phản ứng, các đối tượng mới đưa đi cấp cứu. Vụ việc hiện khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.